Как покрасить яйца на Пасху: пять необычных и простых способов

Как покрасить яйца на Пасху: пять необычных и простых способов

Если вам надоели обычные однотонные яйца на Пасху, предлагаем несколько интересных вариантов декора.

Совсем скоро один из главных и самых светлых праздников года - Пасха. Традиционно семьи к этому дню готовят ароматный кулич и красят яйца. Кто-то предпочитает делать крашенки, используя обычную шелуху лука, но если у вас есть дети, то покрасить яйца вместе с ними - это весело, приятно и запомнится на всю жизнь.

В преддверии праздника мы собрали несколько оригинальных вариантов того, как можно разукрасить яйца на Пасху.

1. Покрасьте яйца с помощью риса

Вам понадобится:

рис

пищевой краситель

полиэтиленовые пакеты

вареные белые яйца

Процесс:

Насыпьте рис в пакет, капните несколько капель красителя, положите в рис вареное яйцо и хорошо помешайте его в пакете с рисом. Это очень простой способ, который не потребует много времени и хлопот.

2. Сделайте напыление

Вам понадобится:

голубой краситель для яиц

золотая краска (кондитерская или для покраски яиц)

кисточка (или зубная щетка)

вареные белые яйца

Процесс:

Покрасьте яйца, следуя инструкции на упаковке, дайте время подсохнуть. Наберите немного золотой краски и побрызгайте ею на яйца. Здесь можно использовать как кисточку, так и обычную зубную щетку.

3. Задекорируйте салфеткой

По сути, эта техника очень напоминает декупаж, только делается намного проще и с помощью натуральных продуктов.

Вам понадобится:

салфетка с рисунком на белом фоне

белые отварные куриные яйца

1 белок куриного яйца

Процесс:

Обычно в салфетках несколько слоев, поэтому вам нужно отделить их и отставить только тот, который с рисунком. Руками отрывайте аккуратно, вырвите часть салфетки с рисунком, приложите к чистому и сухому вареному яйцу. Кисточкой аккуратно смажьте салфетку, приклеивая ее таким образом к яйцу. Дайте яйцу высохнуть.

4. Нарисуйте космос

Это еще один очень простой вариант декора, который понравится и детям, и взрослым. Главное - не забывать, что использовать нужно только краску, предназначенную для пищевых продуктов.

Вам понадобится:

чистая губка

кисточка

пищевой краситель синего, фиолетового, золотого и белого цветов

вареные яйца

Процесс:

Сначала покрасьте яйца в однородный темный цвет и далее губкой наносите хаотично цвета от темного к светлому. Дайте яйцам подсохнуть и побрызгайте на них в конце с помощью кисточки золотым цветом.

5. Используйте цветы и листья

Наблюдать и делать руками что-то подобное очень вдохновляет. Такие яйца на Пасху точно порадуют ваших близких и даже немного удивят. Но вот делать их очень просто.

Вам понадобится:

вареные яйца

листья, цветы, перья

краска для яиц

капрон

Процесс:

Положите яйцо в капроновый мешочек (это может быть обычный носок из капрона или обрезанная и завязанная часть колготок). Аккуратно положите внутрь цветок или лист растения и завяжите капрон. В таком состоянии положите яйца в емкость с краской на время, указанное на упаковке красителя. Достав яйца из емкости, дайте им подсохнуть, снимите капрон и растения.

Также в этом способе можно использовать натуральные красители, например, лук или каркаде.

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