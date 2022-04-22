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Как покрасить яйца на Пасху: пять необычных и простых способов

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Как покрасить яйца на Пасху: пять необычных и простых способов

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Если вам надоели обычные однотонные яйца на Пасху, предлагаем несколько интересных вариантов декора.

Совсем скоро один из главных и самых светлых праздников года - Пасха. Традиционно семьи к этому дню готовят ароматный кулич и красят яйца. Кто-то предпочитает делать крашенки, используя обычную шелуху лука, но если у вас есть дети, то покрасить яйца вместе с ними - это весело, приятно и запомнится на всю жизнь.

В преддверии праздника мы собрали несколько оригинальных вариантов того, как можно разукрасить яйца на Пасху.

1. Покрасьте яйца с помощью риса

Вам понадобится:

  • рис
  • пищевой краситель
  • полиэтиленовые пакеты
  • вареные белые яйца

Процесс:

Насыпьте рис в пакет, капните несколько капель красителя, положите в рис вареное яйцо и хорошо помешайте его в пакете с рисом. Это очень простой способ, который не потребует много времени и хлопот.

2. Сделайте напыление

Вам понадобится:

  • голубой краситель для яиц
  • золотая краска (кондитерская или для покраски яиц)
  • кисточка (или зубная щетка)
  • вареные белые яйца

Процесс:

Покрасьте яйца, следуя инструкции на упаковке, дайте время подсохнуть. Наберите немного золотой краски и побрызгайте ею на яйца. Здесь можно использовать как кисточку, так и обычную зубную щетку.

3. Задекорируйте салфеткой

По сути, эта техника очень напоминает декупаж, только делается намного проще и с помощью натуральных продуктов.

Вам понадобится:

  • салфетка с рисунком на белом фоне
  • белые отварные куриные яйца
  • 1 белок куриного яйца

Процесс:

Обычно в салфетках несколько слоев, поэтому вам нужно отделить их и отставить только тот, который с рисунком. Руками отрывайте аккуратно, вырвите часть салфетки с рисунком, приложите к чистому и сухому вареному яйцу. Кисточкой аккуратно смажьте салфетку, приклеивая ее таким образом к яйцу. Дайте яйцу высохнуть.

4. Нарисуйте космос

Это еще один очень простой вариант декора, который понравится и детям, и взрослым. Главное - не забывать, что использовать нужно только краску, предназначенную для пищевых продуктов.

Вам понадобится:

  • чистая губка
  • кисточка
  • пищевой краситель синего, фиолетового, золотого и белого цветов
  • вареные яйца

Процесс:

Сначала покрасьте яйца в однородный темный цвет и далее губкой наносите хаотично цвета от темного к светлому. Дайте яйцам подсохнуть и побрызгайте на них в конце с помощью кисточки золотым цветом.

5. Используйте цветы и листья

Наблюдать и делать руками что-то подобное очень вдохновляет. Такие яйца на Пасху точно порадуют ваших близких и даже немного удивят. Но вот делать их очень просто.

Вам понадобится:

  • вареные яйца
  • листья, цветы, перья
  • краска для яиц
  • капрон

Процесс:

Положите яйцо в капроновый мешочек (это может быть обычный носок из капрона или обрезанная и завязанная часть колготок). Аккуратно положите внутрь цветок или лист растения и завяжите капрон. В таком состоянии положите яйца в емкость с краской на время, указанное на упаковке красителя. Достав яйца из емкости, дайте им подсохнуть, снимите капрон и растения.

Также в этом способе можно использовать натуральные красители, например, лук или каркаде.

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Дата публикации
Просмотры
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