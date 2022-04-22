Как покрасить яйца на Пасху: пять необычных и простых способов

Если вам надоели обычные однотонные яйца на Пасху, предлагаем несколько интересных вариантов декора.
Совсем скоро один из главных и самых светлых праздников года - Пасха. Традиционно семьи к этому дню готовят ароматный кулич и красят яйца. Кто-то предпочитает делать крашенки, используя обычную шелуху лука, но если у вас есть дети, то покрасить яйца вместе с ними - это весело, приятно и запомнится на всю жизнь.
В преддверии праздника мы собрали несколько оригинальных вариантов того, как можно разукрасить яйца на Пасху.
1. Покрасьте яйца с помощью риса
Вам понадобится:
- рис
- пищевой краситель
- полиэтиленовые пакеты
- вареные белые яйца
Процесс:
Насыпьте рис в пакет, капните несколько капель красителя, положите в рис вареное яйцо и хорошо помешайте его в пакете с рисом. Это очень простой способ, который не потребует много времени и хлопот.
2. Сделайте напыление
Вам понадобится:
- голубой краситель для яиц
- золотая краска (кондитерская или для покраски яиц)
- кисточка (или зубная щетка)
- вареные белые яйца
Процесс:
Покрасьте яйца, следуя инструкции на упаковке, дайте время подсохнуть. Наберите немного золотой краски и побрызгайте ею на яйца. Здесь можно использовать как кисточку, так и обычную зубную щетку.
3. Задекорируйте салфеткой
По сути, эта техника очень напоминает декупаж, только делается намного проще и с помощью натуральных продуктов.
Вам понадобится:
- салфетка с рисунком на белом фоне
- белые отварные куриные яйца
- 1 белок куриного яйца
Процесс:
Обычно в салфетках несколько слоев, поэтому вам нужно отделить их и отставить только тот, который с рисунком. Руками отрывайте аккуратно, вырвите часть салфетки с рисунком, приложите к чистому и сухому вареному яйцу. Кисточкой аккуратно смажьте салфетку, приклеивая ее таким образом к яйцу. Дайте яйцу высохнуть.
4. Нарисуйте космос
Это еще один очень простой вариант декора, который понравится и детям, и взрослым. Главное - не забывать, что использовать нужно только краску, предназначенную для пищевых продуктов.
Вам понадобится:
- чистая губка
- кисточка
- пищевой краситель синего, фиолетового, золотого и белого цветов
- вареные яйца
Процесс:
Сначала покрасьте яйца в однородный темный цвет и далее губкой наносите хаотично цвета от темного к светлому. Дайте яйцам подсохнуть и побрызгайте на них в конце с помощью кисточки золотым цветом.
5. Используйте цветы и листья
Наблюдать и делать руками что-то подобное очень вдохновляет. Такие яйца на Пасху точно порадуют ваших близких и даже немного удивят. Но вот делать их очень просто.
Вам понадобится:
- вареные яйца
- листья, цветы, перья
- краска для яиц
- капрон
Процесс:
Положите яйцо в капроновый мешочек (это может быть обычный носок из капрона или обрезанная и завязанная часть колготок). Аккуратно положите внутрь цветок или лист растения и завяжите капрон. В таком состоянии положите яйца в емкость с краской на время, указанное на упаковке красителя. Достав яйца из емкости, дайте им подсохнуть, снимите капрон и растения.
Также в этом способе можно использовать натуральные красители, например, лук или каркаде.
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