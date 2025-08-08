Как поливать растения во время запрета на использование воды и не нарушить никаких правил / © Credits

Однако это не значит, что ваши растения должны погибнуть от жажды. Издание Woman&Home собрало советы, которые помогут вам поливать эффективно, законно и экологично, даже во время ограничений.

Почему запрещают использование шлангов

В Украине существуют регионы с ограниченным поливом сельскохозяйственных культур по ряду природных, инфраструктурных и экономических причин. Вот ключевые факторы:

Климатическая засушливость. Южные и восточные регионы Украины, например, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, частично Днепропетровская и Донецкая области страдают от дефицита осадков .

Нехватка водных ресурсов. В некоторых регионах нет крупных рек или водохранилищ, которые могли бы обеспечить орошение. Уменьшение уровня воды в Днепре, Ингульце, Южном Буге из-за изменения климата, засухи и зарегулирования русел приводит к недостатку воды для полива.

Повреждение инфраструктуры из-за войны . В результате боевых действий, уничтожены или повреждены оросительные каналы, помпы, водозаборы, электросети.

Отсутствие финансирования. Орошение — это дорогой процесс, который требует систематических инвестиций в инфраструктуру. Во многих районах мелкие фермеры не имеют средств для установки современных систем полива. Кроме того, большинство оросительных систем было построено еще в советское время и многие из них не функционируют или изношены на 70-90%.

Как правильно поливать во время запрета

Используйте лейку или ведро

Обычная лейка — ваш главный союзник в борьбе за зеленый сад.

Поливайте не сверху, а под корень, чтобы вода попадала непосредственно к источнику питания растения.

Большие кусты и новые насаждения лучше обильно поливать раз в неделю, чем увлажнять ежедневно.

Газоны лучше не поливать вообще, трава восстановится после первого дождя.

Собирайте дождевую воду

Установите водосборники или бочки под желоба.

Вода с крыши прекрасно подходит для растений, поскольку она мягче и без хлора.

Собранной воды может хватить на несколько недель полива.

Поставьте дождевую цепь

Это декоративный, но очень функциональный вариант сбора воды.

Работает как водосток: дождевая вода стекает по цепи в сосуд или водосборник.

Подойдет даже для маленьких участков без места для бочки.

Используйте воду из дома

Это вода, которая остается после мытья рук, овощей, варки макарон или принятия душа.

Избегайте агрессивных моющих средств — не используйте воду с хлором или средствами для уборки.

Используйте сразу, чтобы избежать бактериального роста.

Лайфгак: вода после варки овощей или макарон питательна, ее любят томаты и зелень.

Установите капельную систему полива

Если у вас есть время и ресурсы, сделайте ставку на автоматическую систему с капельным орошением.

Она позволяет экономить до 70% воды и подает ее непосредственно под корень.

Такая система работает на низком давлении и может быть закопанной на глубину до 20 см.

Что запрещено делать во время ограничения использования воды

Нельзя:

Поливать шлангом

Использовать разбрызгиватели

Мыть авто или заполнять бассейны

Пользоваться мойками высокого давления

Наполнять фонтаны

Можно:

Поливать лейкой

Использовать дождевую или бытовую воду

Устанавливать капельное орошение

Использовать воду из бочек

Ограничения — это не конец садоводства, а возможность стать экологически сознательными. Использование альтернативных источников воды, правильное время полива и современные технологии позволят сохранить любимые клумбы, не нарушая правил.