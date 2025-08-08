ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
87
Время на прочтение
3 мин

Как поливать растения во время запрета на использование воды и не нарушить никаких правил

Засушливое лето — настоящее испытание для владельцев садов. Особенно сложно действовать, когда введен запрет на использование шлангов и разбрызгивателей для полива.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как поливать растения во время запрета на использование воды и не нарушить никаких правил

Как поливать растения во время запрета на использование воды и не нарушить никаких правил / © Credits

Однако это не значит, что ваши растения должны погибнуть от жажды. Издание Woman&Home собрало советы, которые помогут вам поливать эффективно, законно и экологично, даже во время ограничений.

Почему запрещают использование шлангов

В Украине существуют регионы с ограниченным поливом сельскохозяйственных культур по ряду природных, инфраструктурных и экономических причин. Вот ключевые факторы:

  • Климатическая засушливость. Южные и восточные регионы Украины, например, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, частично Днепропетровская и Донецкая области страдают от дефицита осадков.

  • Нехватка водных ресурсов. В некоторых регионах нет крупных рек или водохранилищ, которые могли бы обеспечить орошение. Уменьшение уровня воды в Днепре, Ингульце, Южном Буге из-за изменения климата, засухи и зарегулирования русел приводит к недостатку воды для полива.

  • Повреждение инфраструктуры из-за войны. В результате боевых действий, уничтожены или повреждены оросительные каналы, помпы, водозаборы, электросети.

  • Отсутствие финансирования. Орошение — это дорогой процесс, который требует систематических инвестиций в инфраструктуру. Во многих районах мелкие фермеры не имеют средств для установки современных систем полива. Кроме того, большинство оросительных систем было построено еще в советское время и многие из них не функционируют или изношены на 70-90%.

Как правильно поливать во время запрета

Используйте лейку или ведро

Обычная лейка — ваш главный союзник в борьбе за зеленый сад.

  • Поливайте не сверху, а под корень, чтобы вода попадала непосредственно к источнику питания растения.

  • Большие кусты и новые насаждения лучше обильно поливать раз в неделю, чем увлажнять ежедневно.

  • Газоны лучше не поливать вообще, трава восстановится после первого дождя.

Собирайте дождевую воду

Установите водосборники или бочки под желоба.

  • Вода с крыши прекрасно подходит для растений, поскольку она мягче и без хлора.

  • Собранной воды может хватить на несколько недель полива.

Поставьте дождевую цепь

Это декоративный, но очень функциональный вариант сбора воды.

  • Работает как водосток: дождевая вода стекает по цепи в сосуд или водосборник.

  • Подойдет даже для маленьких участков без места для бочки.

Используйте воду из дома

Это вода, которая остается после мытья рук, овощей, варки макарон или принятия душа.

  • Избегайте агрессивных моющих средств — не используйте воду с хлором или средствами для уборки.

  • Используйте сразу, чтобы избежать бактериального роста.

Лайфгак: вода после варки овощей или макарон питательна, ее любят томаты и зелень.

Установите капельную систему полива

Если у вас есть время и ресурсы, сделайте ставку на автоматическую систему с капельным орошением.

  • Она позволяет экономить до 70% воды и подает ее непосредственно под корень.

  • Такая система работает на низком давлении и может быть закопанной на глубину до 20 см.

Что запрещено делать во время ограничения использования воды

Нельзя:

  • Поливать шлангом

  • Использовать разбрызгиватели

  • Мыть авто или заполнять бассейны

  • Пользоваться мойками высокого давления

  • Наполнять фонтаны

Можно:

  • Поливать лейкой

  • Использовать дождевую или бытовую воду

  • Устанавливать капельное орошение

  • Использовать воду из бочек

Ограничения — это не конец садоводства, а возможность стать экологически сознательными. Использование альтернативных источников воды, правильное время полива и современные технологии позволят сохранить любимые клумбы, не нарушая правил.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie