Как получить большой урожай картофеля на огороде и в контейнерах: пошаговая инструкция

Картофель / © Associated Press

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Чтобы вырастить хороший урожай картофеля , вам необходимо взять на вооружение новые технологии и интересные лайфхаки опытных садоводов.

Как правильно выращивать картофель, рассказывает Gardens Illustrated.

Что такое размножение картофеля

Размножение картофеля означает поощрение его к образованию крепких и коротких зеленых побегов перед посадкой. Это практика, когда картофель начинает прорастать перед посадкой в грунт. Считается, что это помогает культуре быстро созреть после посадки. Хотя давайте не забывать, что температура почвы, когда вы наконец-то садите картофель, имеет наибольшее значение.

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Когда начинать размножать картофель

Вам нужно будет начать покупать семенной картофель в январе и разрешить ему «цвести» в помещении с конца января по начало февраля.

Как размножать картофель

Поместите клубни картофеля вертикально в ящик для яиц в светлом, проветриваемом, незамерзающем месте, например, неотапливаемом помещении. Если вы размножаете картофель в отопительной комнате, это ускорит процесс, но будьте осторожны, если земля на улице не будет такой же теплой, когда вы его будете сажать, картофель остановит рост. Самое плохое, что вы можете сделать, – это оставить картофель в теплом и темном месте, поскольку вы получите длинные, хрупкие побеги, которые практически невозможно посадить, не повредив.

Как выбрать картофель

Картофеля для размножения делятся на четыре категории в зависимости от того, сколько времени требуется для получения урожая. Первые ранние сорта готовы с июня по июль; второй ранний – с июля по август; ранние основные культуры – в августе; и поздние основные культуры – с сентября. Для круглогодичного запаса картофеля выращивайте все четыре.

Когда высаживать картофель

Ваш семенной картофель будет готов к посадке примерно через 4-6 недель, когда побеги достигнут примерно 2 см в длину. Высаживайте с начала до середины весны, как только почва прогреется примерно до 6°C. Чем длиннее вы сможете дать картофелю расти, тем выше будет урожайность. Картофель любит богатые, глубокие почвы на открытых участках, но не слишком требователен к типам почв. Тем лучше, если в преддверии осенью вы можете перекопать навоз или компост. Проблемой является чрезмерно тяжелая или влажная почва. Влажные условия могут влиять на шкурку картофеля, способствуя появлению пятен ржавчины и ожога и привлекая улиток.

На каком расстоянии друг от друга нужно сажать картофель

Высаживайте картофель на глубину 10-15 см либо в траншею, либо в отдельные лунки. Для первых и вторых ранних сортов требуется около 30 см между клубнями и 45 см между рядами. Для ранних и поздних основных культур требуется 40 см между клубнями и 70 см между рядами.

Картофель / © ТСН

Окучивание картофеля: что это такое и зачем это делать

Когда листья картофеля вырастут примерно до 10 см в высоту, вам нужно начать «подкапывать», набрасывая почву вокруг листьев. Это предотвращает позеленение поверхностных клубней, помогает защитить от фитофтороза, улучшает дренаж и контролирует сорняки. Накройте все, кроме верхних листьев. Продолжайте делать это, пока листья не станут слишком высокими, чтобы их можно было укрыть.

Если ваша почва тяжелая и вы не любите копать, вы можете «поднять» грядку или выращивайте в горшках. Поднять означает просто положить картофель на поверхность грунта и покрыть его компостом или слоем толстой мульчи, такой как перепревшая солома, очень хорошо перепревший навоз. Единственным недостатком подъема является то, что этот слой органики является приманкой для улиток, которые могут делать фарш из побегов молодого картофеля и даже клубней.

Выращивание картофеля в контейнере

Если у вас нет овощного участка, вы можете вырастить картофель в контейнере или даже мешке. Есть много специально разработанных картофельных горшков и мешков, которые можно приобрести, но вы можете использовать любой достаточно большой глубокий контейнер (50 см высотой или около того) с хорошим дренажом или старый мешок для компоста (проколоть дыры в дни) со свернутыми стенками. Лучше всего подойдет богатая почва или компост. Посадите 3-5 клубней примерно в 25 см компоста на дне горшка и постепенно заполняйте его компостом по мере роста растения. Продолжая прибавлять компост, вы можете просто разворачивать мешок, чтобы наполнить его дополнительным количеством земли.

Картофель / © Associated Press

Когда собирать картофель

Подождите несколько недель после того, как раскроется первый цветок, иначе вы будете есть картошку размером с ноготь большого пальца. Пожелтевшие листья указывают на то, что ваши первые и вторые ранние плоды готовы. С основными культурами подождите, пока листья не начнут отмирать (если этого не произошло до отведенного времени, срежьте их). Вилы как правило, лучше, чем лопата, поскольку меньше риска прорезать картофель. Существуют даже специальные вилы для картофеля с более широкими, тупыми зубцами, предназначенные для сбора картофеля с земли, не повреждая его. Оставьте клубни в земле примерно на две недели, иначе они не будут хорошо храниться. Долгосрочное хранение должно быть прохладным, но без мороза около 4 °C. Сохраняйте их в темноте, иначе они позеленеют и станут ядовитыми.

Что такое фитофтороз и как от него уберечься

Картофельный фитофтороз — болезнь, которая может опустошить посевы. Вызванные грибком Phytophthora infestans, споры легко распространяются по воздуху от одного растения до другого, даже на расстоянии, и могут находиться в покое, пока не наступят соответствующие условия — чаще всего в июле и августе после периода сырой и влажной погоды. Бурые пятна на листьях — верный признак этого грибкового заболевания.

Если более трети заражено, срежьте все листья, поместите их в пакет и выбросьте на мусорку. Не кладите его на свой компост. Еще один способ избежать фитофтороза — выращивать только первые и вторые ранние сорта, обычно поднимающиеся из земли до июля. Есть также несколько сортов, которые имеют лучшую стойкость к фитофторозу, поэтому проверьте, что вы покупаете.

Лучший картофель для выращивания

Существует огромное количество видов картофеля. Различают два основных кулинарных вида: восковые и мучные. Восковой картофель имеет низкое содержание сухого вещества, поэтому его лучше отваривать и использовать для приготовления салатов. Он не разваливается во время варки (если только вы не переварите его). Мучнистый картофель имеет высшее содержание сухого вещества, поэтому его лучше печь, жарить и делать пюре.

Поэтому перед тем, как начать выращивать картофель, вам следует определиться со своими предпочтениями.

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