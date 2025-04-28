Как получить удобрения из кухонных отходов за месяц: 4 сверхбыстрых метода компостирования

Компост / © Associated Press

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Традиционное компостирование — это длительный процесс. Изготовление пригодного для использования компоста для вашего сада может занять от 6 месяцев до года. Это хорошо, если у вас есть время и вы продолжаете процесс непрерывно, но если у вас мало компоста и вы хотите начать посадку как можно скорее, то самые быстрые методы компостирования ускорят процесс.

Существует множество способов ускорить компостирование в обычном контейнере, обеспечивая наилучший баланс материалов и поддерживая кучу влажной и аэрированной. Однако, чтобы сделать садовое золото всего за четыре недели, вам нужно будет исследовать разные типы компостирования, разработанные с учетом скорости.

Независимо от того, учитесь вы компостировать дома или являетесь опытным компостером, вам могут понадобиться советы, собранные GardeningKnowHow , которые описывают быстрые методы компостирования.

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Метод Беркли

Один из самых быстрых способов приготовления компоста также является наиболее трудоемким. Если у вас есть время, чтобы посвятить его этому делу, вы можете получить компост примерно через три недели, используя метод Беркли, который является разновидностью горячего компостирования. Разработанный профессором Калифорнийского университета в Беркли, этот метод основан на создании идеальных условий для компостирования. Вот как это сделать:

Начните с оптимального соотношения зеленой и коричневой части компоста. Зеленая и коричневая частицы компоста — это материалы, богатые азотом, такие как пищевые отходы и скошенная трава, а коричневая — это материалы, богатые углеродом, такие как бумага, сухие листья, древесная щепа и веточки. Для обычного компостирования соотношение составляет примерно 3 или 4 коричневые частицы к 1 зеленой, но для метода Беркли коричневые части составляют большую часть кучи, с соотношением коричневой и зеленой примерно 30:1.

Размельчите материалы на очень маленькие кусочки, максимум от 1 см до 4 см.

Смочите все материалы, чтобы достигнуть примерно 50% влажности. Они должны чувствоваться как отжатая губка или так, будто вы можете получить только несколько капель воды, когда плотно сжимаете материал.

Создайте кучу размером не менее 0,9 м или 1,5 м в диаметре. Проверяйте температуру внутри компостной кучи ежедневно и ждите, когда она достигнет 71°C. Это должно занять четыре-пять дней. Переворачивайте кучу, стараясь перемещать материал изнутри наружу и наоборот.

Продолжайте переворачивать через день. В течение 18-19 дней у вас должен быть подходящий для использования компост.

Если ваша куча не достигает идеальной температуры, она, вероятно, либо слишком сухая, либо слишком влажная. Добавьте больше воды или разложите материалы для высыхания. Запах аммиака из кучи свидетельствует о том, что у вас слишком много азота. Добавьте в кучу больше коричневого углеродного материала.

Электрическое компостирование

Электрическое компостирование — это увлекательная новая разработка для тех, кто не имеет места для должной компостной кучи (или желания ее создавать) в саду. Электрический компостер — это машина, которую можно установить прямо на кухонном полу. Положите кухонные отходы в машину, дайте ей поработать, и вы получите компостообразный материал, требующий лишь короткого периода высыхания в саду, прежде чем его можно будет использовать для посадки.

Важно понимать, что многие продукты, якобы являющиеся электрическими компостерами, на самом деле не производят компост. Они производят высушенные, измельченные пищевые отходы, нагретые до высокой температуры, убивающие полезные бактерии. Лучшие электрические компостеры поддерживают микробы в процессе компостирования и работают при более низкой температуре, что уничтожает много вредных патогенов, но, что самое важное, не убивает бактерии, образующие компост.

Кроме скорости и удобства еще одним преимуществом компостирования таким способом является то, что вы можете включить мясо и молочные продукты, которые не должны попадать в традиционную компостную кучу.

Компостирование методом «пьяного компостирования»

Еще один способ ускорить производство компоста — использовать дополнительные материалы для ускорения процесса разложения органического вещества.

Чтобы получить правильное соотношение, смешайте одну банку пива, 240 мл аммиака и банку 350 мл соды или три столовых ложки сахара, растворенного в 350 мл воды.

Используйте распылитель, чтобы равномерно добавить смесь-ускоритель в вашу компостную кучу. Используйте вилы или лопату, чтобы перевернуть груду. Если вы начали с хорошей смеси зеленого и коричневого и хорошо измельчили материалы в компостной куче, ускоритель должен дать вам подходящий для использования компост в течение нескольких недель.

Компостирование Бокаши

Компостирование Бокаши — это метод, популяризированный японским профессором в 1980-х годах. Бокаши означает ферментированное органическое вещество, и этот метод основан на анаэробном процессе расщепления пищевых отходов. Это означает, что он не использует кислород. Традиционное компостирование является аэробным и нуждается в кислороде. Чтобы создать анаэробную реакцию, пищевые отходы герметизируют в ведре со специальными отрубями Бокаши.

Такой способ компостирования имеет несколько преимуществ. Он позволяет использовать все кухонные отходы, включая мясо и молочные продукты, обычно не попадающие в компостную кучу. Кроме того, он не занимает много места и может быть произведен на вашей кухне. Начальный процесс ферментации длится всего две недели.

Недостатком компостирования Бокаши является то, что ферментированные пищевые отходы еще не являются настоящим компостом.

Лучший способ использовать метод Бокаши — это купить комплект и следовать инструкциям. Это включает в себя измельчение кухонных отходов на мелкие кусочки и их наслоение в контейнер для компоста вместе с отрубями Бокаши, поставляемыми с набором. После того, как контейнер наполнится, он стоит около двух недель.

В течение этого времени вам нужно слить воду из чая Бокаши, образующегося в контейнере. Вы можете использовать чай в качестве удобрения, но сначала разведите его водой в соотношении один к 100. Чай очень кислый и повредит вашим растениям, если использовать его неразбавленным.

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