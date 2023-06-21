Как помочь домашнему питомцу в летнюю жару

С каждым днем на улице становится все жарче, поэтому прогулки на свежем воздухе для домашних животных становятся достаточно дискомфортными. Как облегчить жизнь четвероногим в летний период, рассказал ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Чтобы помочь домашнему питомцу легче перенести жару, следуйте основным советам:

Гуляйте до 8 утра и после 8 вечера, когда воздух уже не такой горячий.

На прогулки берите воду для четвероногого. Удобно использовать специальные бутылки с поилками.

Следите, чтобы дома всегда была миска (или несколько мисок в разных комнатах) со свежей прохладной водой.

Отмените или минимизируйте дневные прогулки в жаркие дни. Однако если вы все же вышли на улицу, обязательно старайтесь оставаться в тени, избегать асфальтированных дорог и гулять на траве, потому что из-за горячего асфальта пес может получить ожоги подушечек лап.

Выбирайте места для прогулок у водоемов, где много зеленых участков.

Сократите количество физических нагрузок, замените их на плавание.

Шерсть – главный барьер от ультрафиолетовых лучей, поэтому не подстригайте любимца очень коротко. Вместо этого вычесывайте подшерсток.

Увлажняйте лапки и живот прохладной водой.

Купите охлаждающий коврик.

Ни в коем случае не оставляйте любимца в закрытом автомобиле, потому что даже одна минута, проведенная в душном салоне, может стать роковой.

Не используйте тугие намордники, ошейники и другую амуницию, которая затрудняет дыхание.

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