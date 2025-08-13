Как помочь помидорам созреть: секреты обрезки от опытного садовода

Как помочь помидорам созреть / © ТСН

Реклама

Однако иногда, чтобы урожай действительно успел созреть, нужно остановить рост растений. Звучит парадоксально, но этот совет от опытного садовода Jamie Walton поможет вам получить больше красных, сочных плодов до наступления холодов.

Когда мы обрезаем верхунюю точку роста, так называемое «прищипывание», растение перестает тратить энергию на образование новых побегов и листьев. Вместо этого все питательные вещества направляются на созревание уже сформированных плодов.

Особенно это актуально для регионов с коротким и прохладным летом или там, где в августе-сентябре высокая влажность вызывает развитие фитофтороза, распространенной «помидорной» болезни. В таких условиях любое промедление может стоить части урожая.

Реклама

Когда надо останавливать рост

Открытое грунтовое выращивание: примерно за 4-6 недель до первых прогнозируемых заморозков.

Теплицы и парники: когда основные грозди уже завязались и требуют вызревания.

В южных регионах: прищипывание не является обязательным, ведь тепло позволяет растениям плодоносить почти круглый год.

Как правильно сделать прищипывание

Определите верхнюю точку роста — это молодой побег на самом верху стебля. Удалите его чистыми садовыми ножницами или просто отщипните пальцами. Продолжайте следить за пасынками, боковыми побегами, ведь после обрезки растение может пытаться восстановить рост в ширину. Подкормите растения калийными удобрениями, они стимулируют сладость и быстрое вызревание плодов.

Советы

Удаляйте нижние листья, которые касаются земли, чтобы уменьшить риск грибковых инфекций.

Поливайте реже, но обильнее, это поможет плодам наливаться соком, а не стимулировать чрезмерный рост зеленой массы.

При резком похолодании используйте агроволокно или пленку, чтобы продлить сезон сбора урожая.

Прищипывание — это классический пример «меньше — значит больше» в садоводстве. Уменьшив вегетативный рост, вы даете растению возможность сосредоточиться на главном — плодородии. Как результат, плоды становятся больше, вкуснее и быстрее созревают.

Если вы хотите успеть собрать максимальное количество спелых, ароматных помидоров до первых холодов, не бойтесь «остановить» свои кусты. Небольшая работа ножницами, несколько минут работы и ваши грядки подарят вам щедрый урожай.