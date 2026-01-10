Как помыть холодильник и навсегда избавиться от неприятных запахов / © Credits

Хорошая новость заключается в том, что тщательная очистка холодильника не только возвращает ощущение свежести, но и помогает дольше хранить продукты. Издание Real Simple рассказало, как сделать это правильно и без вреда для техники и лишнего стресса.

Неприятный запах в холодильнике — это не просто эстетическая проблема. Остатки пищи, протечки, просроченные продукты могут вызвать появление бактерий, плесени и стойких пятен. Регулярная уборка помогает избежать этого, уменьшает пищевые отходы и делает ежедневную жизнь значительно комфортнее.

Как и любая другая бытовая техника, холодильник нуждается не в хаотичном мытье «когда уж совсем плохо», а в продуманном уходе.

Что учесть перед началом

Прежде чем достать губки и спреи, стоит помнить несколько важных правил:

Не оставляйте продукты надолго вне холодильника. Скоропортящиеся продукты не стоит держать при комнатной температуре более 2 часов (и только 1 час — если на улице более +32 °C).

Избегайте агрессивной химии. Абразивные средства и жесткие щетки могут повредить поверхности и уплотнители дверцы.

Всегда делайте тест на небольшом участке. Если используете новое средство — проверьте его действие в незаметном месте или обратитесь к рекомендациям производителя.

Как часто нужно мыть холодильник

Генеральную уборку холодильника стоит делать каждые 3-6 месяцев.

Но если в вашем доме постоянно кто-то что-то перекусывает или вы часто храните продукты, которые могут пролиться, чистить придется чаще.

Если вы не переносите беспорядок и запахи, просто мойте холодильник тогда, когда чувствуете, что пришло время.

Что понадобится

губка

микрофибровая салфетка

старая зубная щетка

перчатки

Средства:

универсальное моющее средство

средство для мытья посуды

сода

уксус

лимонный сок

Как помыть холодильник

Подготовьте все необходимое. Соберите все средства и инструменты заранее, так вы справитесь быстрее и не оставите еду надолго без холода. Выбросьте просроченное, достаньте все продукты, без сожаления избавьтесь от того, что испортилось или вызывает сомнения. Не забудьте проверить соусы и приправы, именно они часто «пересиживают» свой срок. Снимите полки и ящики. Большинство моделей позволяют легко вынимать полки и контейнеры. Помойте их теплой водой со средством для посуды и тщательно высушите. Тщательно вымойте внутреннюю часть. Обработайте стенки универсальным моющим средством и вытрите безворсовой салфеткой. Для натуральной альтернативы можно использовать смесь воды с уксусом или лимонным соком и каплей средства для посуды. После этого оставьте дверцу открытой, чтобы холодильник хорошо проветрился. Очистите уплотнители. Резиновые прокладки часто накапливают грязь и запахи. Здесь пригодится старая зубная щетка. Для ухода достаточно влажной микрофибры, без агрессивных средств. Тщательно высушите. Избыточная влага — идеальная среда для бактерий. Протрите все насухо полотенцем. Верните продукты на место. Перед тем как ставить контейнеры обратно, проверьте их дно, там не должно быть остатков жидкости.

Стойкие пятна

Для большинства пятен достаточно универсального средства. Желтоватые следы хорошо убирает смесь теплой воды и уксуса 1:1, но не используйте ее для резиновых уплотнителей и пластика — кислота может сделать их хрупкими.

Обязательно тестируйте средство перед полноценным использованием.

Как сохранить свежесть

Сода против запахов. Открытая упаковка соды прекрасно поглощает посторонние ароматы.

Герметичные контейнеры, особенно для лука, чеснока и остатков пищи.

Вытирайте сразу пролитые жидкости, это предотвращает пятна и размножение бактерий.

Регулярно просматривайте содержимое. Просроченные продукты — главный источник запахов.

Чистый холодильник — это не про идеальную картинку, а про здоровье, комфорт и заботу о продуктах. Генеральная уборка раз в несколько месяцев и простые ежедневные привычки способны полностью изменить атмосферу на кухне.