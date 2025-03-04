Как помыть окна, чтобы не осталось разводов: полезные советы

Чтобы окна сияли чистотой и наполняли дом солнечным светом, следует соблюдать несколько важных правил.

Безупречно чистое стекло не только улучшает вид дома, но и создает чувство уюта. Однако неправильная мойка может оставить разводы или даже сделать стекло еще грязнее. Как этого избежать, рассказало издание Martha Stewart.

Как часто следует мыть окна

Частота мойки зависит от расположения дома, уровня загрязнения воздуха и ваших личных предпочтений. Эксперты советуют мыть внешнюю часть окон как минимум дважды в год — весной и осенью, чтобы устранить последствия непогоды. Если ваше жилье расположено вблизи дороги или промышленной зоны, следует мыть стекло чаще. Внутренняя поверхность рекомендуется протирать раз в две недели, чтобы поддерживать ее в безупречном состоянии.

Как очистить окна изнутри

Одно из самых эффективных средств для мытья стекла – раствор белого уксуса и воды. Он отлично удаляет загрязнение и не оставляет следов.

Вам понадобится:

Белый уксус

Вода

Пульверизатор или ведро

Тряпки из микрофибры (5-6 шт.)

Ракель

Пилотяг с насадкой-щеткой

Зубная щетка

Что делать:

Приготовьте раствор из равных частей уксуса и воды. При необходимости добавить несколько капель моющего средства для посуды. Протрите стекло сухой микрофибровой тряпкой, чтобы убрать пыль. Опрыскивайте окно раствором или нанесите его смоченной салфеткой, протирая движениями в форме буквы S. Воспользуйтесь раклем, двигая им сверху вниз. После каждого провода вытирайте его сухой салфеткой. Удалите остатки влаги микрофиброй. Очистите подоконник пылесосом и влажной салфеткой. Для труднодоступных мест используйте зубную щетку. Если остались разводы, отполируйте стекло сухой тканью.

Как правильно мыть окна снаружи

Для наружной мойки выбирайте облачный, прохладный день – солнечные лучи заставляют жидкость высыхать быстрее, оставляя разводы.

Вам понадобится:

Щетка или губка

Белый уксус

Вода

Ведро

Мыло для посуды (по желанию)

Водяной шланг

Тряпки из микрофибры

Ракель

Что делать:

Удалите паутину и грязь щеткой или губкой. Приготовьте раствор уксуса и воды с добавлением мыла. Ополосните окно шлангом. Протрите губкой или микрофиброй, уделите внимание загрязненным участкам. Используйте ракель, двигаясь сверху вниз. Вытрите края сухой салфеткой. При необходимости дополнительно отполируйте сухой тканью.

Как ухаживать за оконными сетками

Оконные сетки быстро накапливают пыль, поэтому следует их периодически чистить.

Вам понадобится:

Мыло для посуды

Вода

Ведро

Брезент (по желанию)

Пылевоз с насадкой-щеткой

Щетка с мягкой щетиной

Что делать:

Приготовьте мыльный раствор. Снимите сетки, разложите их на брезенте. Пропилотяжьте насадкой-щеткой. Протрите щеткой, смоченной в мыльном растворе. Смойте водой и оставьте высохнуть.

Как поддерживать чистоту окон

Чтобы окна оставались чистыми как можно дольше:

Регулярно вытирайте пыль из рам и подоконников.

Следите за чистотой штор и портьер.

Измените фильтры системы вентиляции, чтобы уменьшить количество пыли.

Обрезайте ветки деревьев, которые касаются окон.

Избегайте использования бумажных полотенец, оставляющих ворсинки.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться идеально чистыми окнами, которые наполняют жилище светом и уютом.

Мы также писали о том, как очистить кирпич на внешнем фасаде дома.

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