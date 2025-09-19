Как помыть окна снаружи до кристальной чистоты: простые советы для идеального блеска / © Credits

Однако мытье окон снаружи часто откладывают на потом, кажется, что это сложно и занимает много времени. На самом деле, достаточно знать несколько секретов и процесс станет легким и даже приятным. Издание Martha Stewart рассказало о проверенных советах, как помыть окна снаружи так, чтобы они сияли кристальной чистотой.

Что понадобится

садовый шланг с насадкой-распылителем;

специальное средство для мытья наружных окон;

мягкая щетка или неабразивная губка;

лестница или устойчивая подставка (для труднодоступных мест);

резиновые перчатки.

Альтернатива: в домашних условиях можно сделать раствор самостоятельно, просто смешайте 2 л теплой воды, 100 мл уксуса и 1 ст. л жидкого мыла.

Что делать

Выберите правильное время. Не спешите мыть окна в солнечный день. Солнце быстро высушивает моющее средство и останутся разводы. Лучше всего — пасмурный, сухой день или утренние часы.

Подготовьте поверхность. Сначала ополосните стекло шлангом, чтобы смыть пыль, паутину и песок. Это предотвратит появление царапин во время дальнейшей чистки.

Используйте правильное средство. Снаружи окна покрываются пылью, следами дождя, пыльцой и копотью, поэтому универсальный «домашний» спрей может не справиться. Для окон с москитными сетками выбирайте средство, которое можно наносить без их снятия. Есть даже насадки для шланга со специальным концентратом, они помогают добраться до высоких окон без лестницы.

Наносите, ждите и смывайте. Распылите средство на стекло сверху вниз. Дайте ему несколько минут подействовать, так оно «растворит» грязь. Особо загрязненные участки обработайте губкой. После этого тщательно смойте все водой. Не спешите, остатки моющего средства могут стать причиной пятен.

Позаботьтесь о втором этаже. Высокие или труднодоступные окна — самый рискованный этап. Если вы не уверены в собственной безопасности, лучше заказать профессиональную уборку. Во многих украинских городах есть сервисы клининга, которые работают со специальным оборудованием и гарантируют безупречный результат.

Советы

Используйте микрофибру или газетную бумагу для финальной полировки.

Не забывайте о подоконниках и рамах, они тоже накапливают грязь.

Мойте окна минимум дважды в год: весной и осенью.

Мытье окон снаружи — это не каторжный труд, а простая процедура, если подойти к ней правильно. Выберите пасмурный день, подготовьте нужные средства и не забывайте о безопасности. И уже через час вы получите тот самый «эффект хрусталя», когда свет свободно заполняет комнаты, а вид из окна становится настоящим наслаждением.