Как помыть окрашенные стены: действенные советы

Стены – это молчаливые свидетели нашей повседневной жизни. Они отражают все: от баловства детей с цветными карандашами до случайных брызг кофе неспешным утром.

Чистота стен – важный аспект ухода за домом, который не только улучшает его эстетику, но способствует здоровой атмосфере. Однако владельцы жилья часто сталкиваются с проблемой очистки поверхностей, особенно если они покрыты матовой краской. К счастью, есть эффективные и безопасные способы, о которых рассказало издание Real Simple, которые помогут вернуть стенам их безупречный вид без риска повреждения покрытия.

Что такое матовая краска

У матовой краски на стенах бархатное покрытие, помогающее скрыть недостатки стен. Существует спектр блеска краски, от матового до глянцевого. Как правило, высокий блеск создает более крепкое покрытие, которое можно мыть. Поскольку матовая краска пористая и у нее самый низкий блеск, она менее устойчива к частой чистке.

Вы должны быть уверены какой именно краской покрыть ваши стены. Если вы красили их сами, то, вероятно, знаете ответ на этот вопрос, однако, если вы не уверены, какие у вас стены, очень важно это узнать, прежде чем начать очистку, поскольку для каждого типа краски нужна своя техника.

Как определить тип краски

Существует обычный трюк, с помощью которого можно узнать тип отделки стен: посветите на стену фонариком. Если вы видите четкий контур света (круглый), скорее всего у вас глянцевая краска. Если сияние менее четкое и вы не видите округлой формы, скорее всего, у вас полуглянцевое покрытие. Если вы посветите фонариком на стену и увидите, что она светится без намека на четкие контуры, вероятно, покрытие матовое.

Как часто мыть окрашенные стены

Вы должны по крайней мере раз в месяц очищать стены от пыли, чтобы удалить паутину. Еженедельно осматривайте стены и осторожно вытирайте любые пятна и грязь вокруг выключателей света. Матовая краска плохо держится во время интенсивной чистки, поэтому регулярная осторожная чистка стен избавит вас от хлопот.

Подобным образом, если вы заметили брызги от еды и напитков или, например, следы от карандашей и маркеров, удалите их как можно скорее. Поскольку матовая краска не является долговечной, тщательно мыть стены следует только раз в год или перед повторной покраской.

Как помыть стены

Что вам понадобится

Салфетки из микрофибры 2 шт.

Пилесос со щеткой для обивки

Табурет или стремянка

Брезент

Ведро 2 шт.

Дистиллированный белый уксус 1 бутылка

Средство для мытья посуды 1 бутылка

Пищевая сода 1 упаковка

Меламиновая губка 1 шт.

Что делать

Подготовьте комнату: снимите произведения искусства со стен, отодвиньте мебель от стен, уложите на пол брезент. Протрите пыль и паутину. Начните с верхней части стены. Воспользуйтесь тряпкой для пыли или пропилотяжите щеткой для обивки. Протрите теплой водой. Используйте микрофибру, смоченную в теплой воде. Вымойте уксусом и мылом. Приготовьте раствор из воды, уксуса и моющего средства. Протрите пятна салфеткой. Удалите стойкие пятна. Используйте пищевую соду или меламиновую губку. Не тритесь слишком сильно, чтобы не повредить краску.

Советы

Еженедельно удаляйте пятна.

Старайтесь не прикасаться к стенам грязными руками.

Используйте вентиляторы для вытяжки во влажных помещениях.

Подкрашивайте участки, которые невозможно очистить.

Уход за покрашенными стенами – это не только вопрос эстетики, но и важный шаг в создании уютной и здоровой атмосферы в доме. Регулярная уборка, правильный выбор чистящих средств и бережное обращение со стенами помогут сохранить их чистоплотность и привлекательность на долгие годы. А самое главное – это совсем не сложно, если придерживаться простых рекомендаций.

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