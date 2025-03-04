Как помыть пластиковые контейнеры, чтобы не осталось никаких запахов

Пластиковые контейнеры для хранения пищи – это настоящие помощники на кухне. Они хранят наши блюда свежими, помогают организовывать пространство в холодильнике и делают подготовку пищи более удобной.

Однако со временем контейнеры могут впитать неприятные запахи, покрыться жирными пятнами или пожелтеть от ярких соусов. Можно ли вернуть им первозданную чистоту, рассказало издание Martha Stewart, а также поделилось самыми эффективными методами ухода за контейнерами, чтобы они выглядели как новые.

Как мыть контейнеры, чтобы предотвратить пятна

Чтобы предотвратить появление пятен и сохранить пластиковые контейнеры чистыми как можно дольше, важно правильно их мыть с самого первого использования.

Начинайте с холодной воды. Горячая вода лишь закрепляет жир и цветные пигменты, в то время как холодная эффективно их удаляет. Поэтому перед основным мытьем ополосните контейнер холодной водой.

Используйте теплую воду с моющим средством. После предварительного ополаскивания промойте контейнер в теплой воде с моющим средством.

Тщательно высушивайте. Перед тем как убрать контейнер на хранение, обязательно полностью высушите его во избежание появления неприятного запаха и липкости.

При использовании посудомоечной машины всегда мойте контейнер холодной водой вручную, а затем поместите его в машину.

Как избавиться от неприятного запаха

Часто бывает, что даже после мытья пластиковые контейнеры сохраняют запахи пищи. В таких случаях помогут:

Замораживание . Наполните контейнер холодной водой и поставьте его на ночь в морозильную камеру. Утром извлеките лед и запах должен исчезнуть.

. Наполните контейнер холодной водой и поставьте его на ночь в морозильную камеру. Утром извлеките лед и запах должен исчезнуть. Газетный способ. Положите в контейнер скомканный лист газеты, закройте крышкой и оставьте на сутки. Газета поглотит все запахи.

Положите в контейнер скомканный лист газеты, закройте крышкой и оставьте на сутки. Газета поглотит все запахи. Метод с травой . Если разрешают погодные условия, помойте контейнер и оставьте его вверх дном на чистой траве на ночь. Естественная влага поможет устранить остаточные запахи.

. Если разрешают погодные условия, помойте контейнер и оставьте его вверх дном на чистой траве на ночь. Естественная влага поможет устранить остаточные запахи. Пищевая сода. Насыпьте в контейнер четверть стакана соды, накройте крышкой и оставьте на 24 часа и вымойте его обычным способом.

Как удалить жирные пятна

Жир – один из самых распространенных врагов пластиковых контейнеров. Чтобы эффективно бороться с ним, попробуйте следующие методы:

Добавьте в контейнер немного воды и моющего средства, положите внутрь бумажное полотенце, закройте крышку и хорошо встряхните. Затем смойте водой.

Заполните контейнер белым уксусом и оставьте его на несколько часов. После этого вымойте губкой с моющим средством.

Как удалить пятна

Остатки томатного соуса, куркумы или ягод могут оставлять на пластике трудновыведенные пятна. Вот несколько уловок:

Солнечный свет. Если возможно, оставьте контейнер на солнце – ультрафиолетовые лучи естественным образом отбеливают пластик.

Если возможно, оставьте контейнер на солнце – ультрафиолетовые лучи естественным образом отбеливают пластик. Паста из пищевой соды . Смешайте пищевую соду с водой до состояния густой пасты, нанесите ее на пятна, оставьте на несколько часов и смойте.

. Смешайте пищевую соду с водой до состояния густой пасты, нанесите ее на пятна, оставьте на несколько часов и смойте. Лимонный сок. Протрите пятна лимонным соком и оставьте на несколько часов. После этого вымойте контейнер.

Как продезинфицировать контейнер

Иногда в контейнерах могут развиваться бактерии или даже появляться плесень. Чтобы этого избежать, периодически дезинфицируйте их следующим способом:

Вымойте прохладной водой с мылом. Приготовьте раствор: на 1 л воды добавьте 1 ст. л безопасного для пищевых продуктов отбеливателя. Полностью окуните контейнер в раствор на 5 мин. Извлеките его, дайте высохнуть на воздухе и еще раз вымойте перед использованием.

Пластиковые контейнеры могут служить годами, если правильно за ними ухаживать. Регулярное мытье, использование правильных средств для очистки и профилактические мероприятия помогут сохранить их чистыми, без запахов и пятен. Следуя нашим советам, вы сможете наслаждаться свежестью ваших контейнеров и не беспокоиться о неприятных сюрпризах, когда достаете их из шкафа.

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