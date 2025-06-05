Как помыть плитку в ванной комнате: полезные советы / © Credits

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В своей статье издание Real Simple собрало советы, как мыть плитку быстро, эффективно и безопасно — в зависимости от ее типа. Даже самый современный интерьер ванной не спасет от привычных «врагов» чистоты: мыльный налет, плесень, известняковые отложения, следы шампуней и кондиционеров. Основная причина — высокая влажность и ежедневное использование воды. Если оставить плитку без присмотра, со временем она потеряет блеск, а затирание потемнеет.

Хорошая новость заключается в том, что большинство загрязнений можно удалить обычными средствами, которые есть на кухне. А если следовать простым советам — плитка надолго останется как новая.

Прежде чем начать: учтите тип плитки

Керамическая, фарфоровая . Подойдет пищевая сода, уксус, лимонный сок. Избегайте использования агрессивных щеток и металлической ваты.

Натуральный камень (мрамор, гранит). Подойдет мягкое мыло, специальные средства для камня. Избегайте использования любой кислоты (уксус, лимонный сок), абразивы. Кислоты разъедают натуральный камень, делают его тусклым и ячеистым. Всегда читайте этикетки средств перед использованием.

Как часто нужно чистить душевую плитку

Еженедельно: полноценная мойка с очисткой плитки и затирка.

Каждый день (1 мин): после душа протирайте плитку шваброй или полотенцем.

Ежемесячно: чистите плитку в гостевой душе или душе, которым редко пользуются.

Заведите привычку вытирать плитку сразу после душа. Это самый простой способ предотвратить образование плесени и налета.

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Что понадобится для уборки

Губка или пластиковый скребок

Микрофибра

Щетка с мягкой щетиной или старая зубная щетка

Ракель (резиновый скребок для стен)

Перчатки, защита для глаз

Бутылка с распылителем

Ведро, миска

Пищевая сода

Белый уксус (для керамики)

Мягкое средство для мытья посуды

Перекись водорода

Хлорный или кислородный отбеливатель

Лимонный сок

Изопропиловый спирт

Растительное масло

Как почистить керамическую плитку

Подготовьте ванную комнату

Вынесите все предметы из душа. Протрите флаконы и мочалки горячей водой. Включите вентиляцию или откройте окно.

Плесень на затирке

Сбрызните белым уксусом, оставьте на 20 мин. Нанесите пасту из воды и соды, потрите зубной щеткой. Для серьезных случаев — хлорный отбеливатель (2:1 с водой), нанести, оставить на 10 мин, потереть, смыть.

Мыльный налет

Паста из 1 стакана соды и ¼ стакана уксуса. Нанесите на плитку, оставьте на 15 минут. Протрите салфеткой из микрофибры. Добавьте поваренную соль для более сильного эффекта.

Ржавчина и пятна

Ржавчина: сода и лимонный сок. Клей: растительное масло или спирт.

Как чистить каменную плитку

Нет — уксус и лимон. Только мягкое мыло и теплая вода. Можно употреблять особые средства для камня. Против плесени. Хлорный отбеливатель и вода (1:1). Губкой нанести на 15 мин, слегка потереть и смыть. Мыльный налет. 1 ст. л мыла на 1л воды. Протирайте круговыми движениями.

Как эффективно почистить затирку

Обычная очистка: паста из соды и вода, нанести, потрите щеткой, оставьте на 15 мин, смойте.

Удаление пятен: сода и перекись водорода вместо воды.

Финиш: протрите сухой микрофиброй, чтобы предотвратить появление влажности.

Советы для блеска

Очищайте и высушивайте плитку после каждого приема душа.

Чистите ливень — задержанная вода способствует росту плесени.

Периодически мойте резиновый коврик.

Не накапливайте флаконы — объединяйте остатки шампуней.

Чистая плитка — не только эстетика, но и гигиена. Регулярная уборка, правильные средства и несколько ежедневных привычек помогут сохранить ванную в отличном состоянии. И помните, профилактика — всегда проще генеральной уборки.