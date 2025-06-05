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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
131
Время на прочтение
3 мин

Как помыть плитку в ванной комнате: полезные советы

Ванная комната — место, где мы начинаем и завершаем свой день. Поэтому приятно, когда она выглядит безупречно. Особенно душевая кабина, которая требует регулярного ухода, чтобы избежать налета, плесени и ржавчины.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как помыть плитку в ванной комнате?

Как помыть плитку в ванной комнате: полезные советы / © Credits

В своей статье издание Real Simple собрало советы, как мыть плитку быстро, эффективно и безопасно — в зависимости от ее типа. Даже самый современный интерьер ванной не спасет от привычных «врагов» чистоты: мыльный налет, плесень, известняковые отложения, следы шампуней и кондиционеров. Основная причина — высокая влажность и ежедневное использование воды. Если оставить плитку без присмотра, со временем она потеряет блеск, а затирание потемнеет.

Хорошая новость заключается в том, что большинство загрязнений можно удалить обычными средствами, которые есть на кухне. А если следовать простым советам — плитка надолго останется как новая.

Прежде чем начать: учтите тип плитки

  • Керамическая, фарфоровая. Подойдет пищевая сода, уксус, лимонный сок. Избегайте использования агрессивных щеток и металлической ваты.

  • Натуральный камень (мрамор, гранит). Подойдет мягкое мыло, специальные средства для камня. Избегайте использования любой кислоты (уксус, лимонный сок), абразивы. Кислоты разъедают натуральный камень, делают его тусклым и ячеистым. Всегда читайте этикетки средств перед использованием.

Как часто нужно чистить душевую плитку

  • Еженедельно: полноценная мойка с очисткой плитки и затирка.

  • Каждый день (1 мин): после душа протирайте плитку шваброй или полотенцем.

  • Ежемесячно: чистите плитку в гостевой душе или душе, которым редко пользуются.

Заведите привычку вытирать плитку сразу после душа. Это самый простой способ предотвратить образование плесени и налета.

Что понадобится для уборки

  • Губка или пластиковый скребок

  • Микрофибра

  • Щетка с мягкой щетиной или старая зубная щетка

  • Ракель (резиновый скребок для стен)

  • Перчатки, защита для глаз

  • Бутылка с распылителем

  • Ведро, миска

  • Пищевая сода

  • Белый уксус (для керамики)

  • Мягкое средство для мытья посуды

  • Перекись водорода

  • Хлорный или кислородный отбеливатель

  • Лимонный сок

  • Изопропиловый спирт

  • Растительное масло

Как почистить керамическую плитку

Подготовьте ванную комнату

  1. Вынесите все предметы из душа.

  2. Протрите флаконы и мочалки горячей водой.

  3. Включите вентиляцию или откройте окно.

Плесень на затирке

  1. Сбрызните белым уксусом, оставьте на 20 мин.

  2. Нанесите пасту из воды и соды, потрите зубной щеткой.

  3. Для серьезных случаев — хлорный отбеливатель (2:1 с водой), нанести, оставить на 10 мин, потереть, смыть.

Мыльный налет

  1. Паста из 1 стакана соды и ¼ стакана уксуса.

  2. Нанесите на плитку, оставьте на 15 минут.

  3. Протрите салфеткой из микрофибры.

  4. Добавьте поваренную соль для более сильного эффекта.

Ржавчина и пятна

  1. Ржавчина: сода и лимонный сок.

  2. Клей: растительное масло или спирт.

Как чистить каменную плитку

  1. Нет — уксус и лимон. Только мягкое мыло и теплая вода. Можно употреблять особые средства для камня.

  2. Против плесени. Хлорный отбеливатель и вода (1:1). Губкой нанести на 15 мин, слегка потереть и смыть.

  3. Мыльный налет. 1 ст. л мыла на 1л воды. Протирайте круговыми движениями.

Как эффективно почистить затирку

  • Обычная очистка: паста из соды и вода, нанести, потрите щеткой, оставьте на 15 мин, смойте.

  • Удаление пятен: сода и перекись водорода вместо воды.

  • Финиш: протрите сухой микрофиброй, чтобы предотвратить появление влажности.

Советы для блеска

  • Очищайте и высушивайте плитку после каждого приема душа.

  • Чистите ливень — задержанная вода способствует росту плесени.

  • Периодически мойте резиновый коврик.

  • Не накапливайте флаконы — объединяйте остатки шампуней.

Чистая плитка — не только эстетика, но и гигиена. Регулярная уборка, правильные средства и несколько ежедневных привычек помогут сохранить ванную в отличном состоянии. И помните, профилактика — всегда проще генеральной уборки.

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