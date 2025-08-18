Как помыть вентилятор: полезные советы

Как помыть вентилятор / © Associated Press

Чтобы устройство служило дольше, работало тихо и максимально эффективно охлаждало, важно правильно и регулярно его чистить, а как именно это делать, рассказало издание Woman&Home.

Зачем чистить вентилятор

Эффективность — чистые лопасти легче вращаются, создают более сильный поток воздуха.

Здоровье — пыль и грязь, накопленные на решетке и лопастях, могут распространять аллергены.

Долговечность — регулярная очистка предотвращает попадание пыли в мотор, а это продлевает срок службы устройства.

Тишина — пыль может вызвать излишний шум во время работы вентилятора.

Частота мытья вентилятора

Если вы пользуетесь им ежедневно, достаточно легкой уборки раз в неделю, например, протирания пыли микрофиброй или пылевой щеткой. Глубокую очистку следует проводить раз в 2-3 месяца или перед сезоном активного использования. Если вентилятор стоял без работы зимой, обязательно очистите его перед включением.

Как безопасно помыть вентилятор

Внимание: перед любой чисткой обязательно выключите устройство из розетки!

Снимите защитную решетку. Большинство моделей имеют защелки по окружности решетки. Их нужно открыть, чтобы снять переднюю часть. Некоторые вентиляторы, например, модели с мощным воздушным потоком, крепятся винтами, в таком случае понадобится отвертка. Замочите решетку в мыльной воде. Наполните раковину или ванну теплой водой с добавлением мягкого моющего средства. Оставьте решетку на несколько минут, затем протрите микрофиброй, особенно между прутьями, где скапливается пыль. Очистите лопасти. Если они снимаются, осторожно открутите фиксатор. Протрите их влажной тряпкой или смойте под струей теплой воды, если производителем разрешен контакт с водой. Если лопасти несъемные, используйте сухую мягкую тряпку или пылевую щетку, чтобы убрать пыль. Вытрите насухо. Все детали, которые контактировали с водой, должны полностью высохнуть перед сборкой вентилятора. Не допускайте, чтобы вода попала на электрические части. Соберите вентилятор. Верните решетку на место, надежно закрепите защелки или винты. Убедитесь, что все элементы закреплены, прежде чем включать устройство.

Советы

Для легкой уборки используйте пылесос с насадкой-щеткой. Это поможет быстро убрать пыль без разборки.

Не используйте абразивные губки, чтобы не поцарапать пластиковые детали.

Работайте на улице или на балконе, чтобы пыль не разлеталась по комнате.

Храните вентилятор накрытым во время простоя, чтобы предотвратить накопление пыли и паутины.

Чистый вентилятор — это не только эстетика, но и комфорт, безопасность и здоровье. Если вы уделите всего 15-20 мин раз в несколько месяцев, вы получите мощный поток прохлады и продлите жизнь своему домашнему «спасителю от жары».