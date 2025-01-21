Как помыть жалюзи: полезные советы

Жалюзи – это один из тех элементов интерьера, о чистке которого легко забыть. Так же как и о подоконниках, выключателях света или лопастях потолочных вентиляторов. Однако однажды вы открываете их и замечаете слои пыли и загрязнений, которые накапливались годами.

К счастью, уборка жалюзов может быть совсем не сложной, если правильно подойти к этому процессу. Издание RealSimple рассказало, как быстро и эффективно помыть жалюзи, независимо от материала — будь то пластик, алюминий или дерево.

Как часто нужно чистить жалюзи

Чем дольше вы игнорируете мытье жалюзов, тем больше пыли накапливается и соответственно больше времени понадобится для очищения. Рекомендуется очищать жалюзи каждые одну-две недели, чтобы предотвратить накопление пыли и грязи. Добавьте этот процесс в свою рутину уборки — например, вытирайте пыль из жалюзи одновременно с другой мебелью. Не забывайте очищать их перед тем, как пылесосить или подметать пол. Так вы избежите распространения пыли по всему дому.

Подготовка

Для очистки жалюзи вам не обязательно иметь специальные инструменты. Однако если у вас есть, они могут сэкономить время и позволят очищать несколько планок одновременно.

Материалы для уборки:

Салфетка из микрофибры

Вакуум с насадкой для обивки

Для глубокой очистки:

Отвертка (при необходимости)

Средство для мытья посуды

Салфетка из микрофибры

Для удаления пятен:

Салфетка из микрофибры

Белый уксус

Чистый носок

Как почистить жалюзи салфеткой из микрофибры

Метод очищения зависит от уровня загрязнения ваших жалюзов. Для легкой чистки достаточно салфетки из микрофибры.

Сначала закройте жалюзи и осторожно протрите их салфеткой из микрофибры, двигаясь сверху вниз. Для горизонтальных жалюзов двигайтесь по направлению от одной стороны к другой. Отрегулируйте жалюзи, чтобы они открылись и снова протрите их салфеткой из микрофибры. Затем закройте жалюзи в обратном направлении и повторите процесс. Используйте насадку для обивки, чтобы удалить любую остаточную пыль и мусор.

Как сделать глубокую очистку

Если ваши жалюзи слишком грязны, то их лучше снять из окна и тщательно очистить.

В равных частях смешайте белоснежный уксус и воду. Это станет вашим эффективным и безопасным чистящим средством. Натяните чистый носок на руку, смочите его в растворе и отожмите. Затем проведите рукой по каждой планке жалюзи, прижимая носок к поверхности. Оставьте жалюзи открытыми, чтобы они хорошо высохли. Если погода разрешает, повесьте их на свежий воздух.

Как удалить пятна из жалюзов

В случае сильных загрязнений или пятен попробуйте следующий метод:

Используйте горячую воду и моющее средство для посуды, эффективно борющейся с жиром. Откройте кронштейны, держащие жалюзи, с помощью отвертки и осторожно снимите их. Очистите каждую планку отдельно губкой, уделяя внимание загрязненным участкам. Тщательно промойте жалюзи чистой водой, чтобы смыть остатки мыла. Уложите жалюзи на полотенце или подвесьте для сушки. Прежде чем вернуть на место, убедитесь, что они полностью высохли.

Что делать, чтобы жалюзи оставались чистыми

Чтобы избежать частой уборки, соблюдайте несколько простых правил:

Протирайте жалюзи тряпкой из микрофибры каждые несколько дней, особенно в сезон пыльцы.

Часто пылите и вытирайте пыль с других поверхностей в доме, чтобы уменьшить общее количество пыли.

Избегайте использования липких аэрозолей или лаков для волос вблизи жалюзи, так как это может привести к накоплению остатков.

FAQ

Подходит ли уксус для очищения деревянных жалюзи?

Нет, уксус не рекомендуется для деревянных жалюзи. Лучше регулярно вытирать пыль и очищать пятна средствами для деревянных поверхностей.

Как понять, что пора заменить жалюзи?

Жалюзи могут работать до 10 лет в зависимости от их качества. Если вы заметили, что планки деформированы, шнурки пожелтели или износились, пора заменить жалюзи.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать жалюзи в чистоте и продлить их срок службы, а также сохранить собственный дом чистоплотным и уютным.

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