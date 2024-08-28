Как понять, что пришло время собирать урожай чеснока

Блогер Kaleb Wyse рассказал, что существует два метода, которые укажут на то, что пришло время выкапывать чеснок.

Метод 1: Проверка листьев

Прежде чем собирать чеснок, осмотрите его листья. Как правило, чеснок готов к сбору, когда листья начинают желтеть и высыхать на концах. Это естественный процесс, свидетельствующий о том, что он достиг зрелости.

Иногда листья начинают закручиваться — это также является признаком того, что чеснок готов к сбору. Происходит этот процесс, когда растение сосредотачивает свои ресурсы и энергию на развитии головок.

Метод 2: Внимание к стрелкам

Во время выращивания чеснока не обрезайте стрелку, образующуюся внутри растения. Обычно она "смотрит вверх", но когда начинает наклоняться вниз, это сигнализирует о том, что чеснок достиг зрелости и готов к сбору. Когда стрелка начала наклоняться, головки чеснока перестали активно расти и достигли необходимого размера.

Обычно чеснок готов к сбору через 8-9 месяцев после посадки, но точное время может варьироваться в зависимости от сорта и климатических условий. Выкапывать чеснок нужно осторожно. Лучше использовать вилку или лопату, чтобы не повредить головки.

После сбора следует почистить его от земли и дать подсохнуть в затененном, хорошо вентилируемом месте несколько недель.

Недавно мы писали о том, "Как правильно хранить чеснок".

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