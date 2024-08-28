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Как понять, что пришло время собирать урожай чеснока

Как понять, что пришло время собирать урожай чеснока

Как понять, что пришло время собирать урожай чеснока / Фото: Credits

Предлагаемые методы помогут вам получить хороший урожай чеснока, когда он достигнет зрелости.

Блогер Kaleb Wyse рассказал, что существует два метода, которые укажут на то, что пришло время выкапывать чеснок.

Метод 1: Проверка листьев

Прежде чем собирать чеснок, осмотрите его листья. Как правило, чеснок готов к сбору, когда листья начинают желтеть и высыхать на концах. Это естественный процесс, свидетельствующий о том, что он достиг зрелости.

Иногда листья начинают закручиваться — это также является признаком того, что чеснок готов к сбору. Происходит этот процесс, когда растение сосредотачивает свои ресурсы и энергию на развитии головок.

Метод 2: Внимание к стрелкам

Во время выращивания чеснока не обрезайте стрелку, образующуюся внутри растения. Обычно она "смотрит вверх", но когда начинает наклоняться вниз, это сигнализирует о том, что чеснок достиг зрелости и готов к сбору. Когда стрелка начала наклоняться, головки чеснока перестали активно расти и достигли необходимого размера.

Обычно чеснок готов к сбору через 8-9 месяцев после посадки, но точное время может варьироваться в зависимости от сорта и климатических условий. Выкапывать чеснок нужно осторожно. Лучше использовать вилку или лопату, чтобы не повредить головки.

После сбора следует почистить его от земли и дать подсохнуть в затененном, хорошо вентилируемом месте несколько недель.

Недавно мы писали о том, "Как правильно хранить чеснок".

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