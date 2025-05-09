Как понять, что рассада готова к высадке в почву: 3 простых теста

Рассада томатов / © ТСН

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Выращивание растений из семян — это полезный и экономный проект. Интересно наблюдать за переходом от семян к рассаде и полноценному растению с цветами, фруктами или овощами. Успешное выращивание растений из семян требует нескольких: почва, вода, влага, тепло и солнечный свет.

Также важно знать, когда переносить новую рассаду из ее стартовых лотков на постоянные места на улице. Пересадка рассады — это ключевой момент, который может подготовить ваши растения к успеху или — в худшем случае — к их уничтожению. Независимо от того, выращивали ли вы рассаду из семян или покупали ее в питомнике, время имеет решающее значение, как с точки зрения погоды, так и развития. Вам нужно быть уверенным, что растения готовы к переходу. GardeningKnowHow предлагает три проверки, которые помогут вам сделать все правильно.

Температура почвы

Большинство растений следует пересаживать на улицу только после того, как минует опасность заморозков. Узнайте среднюю дату последних заморозков в вашем регионе.

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Однако температура почвы имеет большее значение, чем температура окружающей среды, когда дело доходит до посадки. Теплопогодные культуры не следует высаживать, пока почва не прогреется по меньшей мере до 16°C, тогда как холодоустойчивые культуры и морозостойкие цветы можно пересаживать при более низких температурах.

Итак, ваш первый тест — вонзить термометр в почву и погуглить идеальную температуру почвы для выбранного вами растения. Выносите рассаду на улицу только тогда, когда температура достаточно высока. Если вы будете слишком холодно, вы можете повредить свои растения.

Если ваша рассада готова к пересадке, пересадите ее в более крупные контейнеры. Это даст ей простор для роста и подготовки к перемещению на улицу.

Настоящие листья

Распространенной ошибкой начинающих является предположение, что рассада должна достичь определенного размера, чтобы быть готовой к пересадке. Правда заключается в том, что идеальный размер очень отличается и зависит от типа растения и конкретных условий выращивания.

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Лучшим признаком того, что рассада достаточно созрела для пересадки, является появление по крайней мере одной пары «настоящих листьев», но в идеале двух или более. Первая пара листьев, которую вы видите, не являются настоящими листьями. Они называются семядолями или семенными листьями. Когда семядоли начинают желтеть и появляется 3-4 настоящих листа, ваша рассада готова к пересадке.

Крепкие корни

Размер и прочность корней рассады также являются более важными показателями, чем определенный размер или высота. Корни должны быть крепкими и достаточно большими, чтобы поддерживать рассаду, когда она растет на новой грядке или в горшке. Вот простой способ проверить готовность корней вашей рассады.

Осторожно возьмите рассаду за стебель, а не за листья, и потяните. Если рассада легко поднимается с цепляющейся за корни почвой, это свидетельствует о том, что корни достаточно прочные, чтобы удерживать почву вместе, и растение готово к пересадке.

Если корни выходят из почвы и ломаются во время выдергивания, они еще не готовы.

Если рассада не выходит легко из-за слишком большого количества корней, ее следует пересадить как можно скорее. Корни, растущие из дренажных отверстий, — очевидный признак того, что рассаду нужно переместить в большую емкость.

Имейте в виду, что некоторые растения чувствительны к повреждению корней. Извлечение таких саженцев для проверки корней может быть вредным. Поэтому для более чувствительных растений посадите несколько дополнительных тестовых саженцев или полагайтесь на другие признаки.

Листья и корни являются лучшими признаками готовности к посеву, но есть и другие факторы, которые следует учитывать. Если вашим саженцам становится тесно, возможно, пора пересадить здоровые с виду экземпляры. Скученность заставляет рассаду конкурировать за ресурсы и вредит всем им. Если они не кажутся готовыми, прорежьте рассаду, удаляя и утилизируя наименьшие и наименее здоровые с виду рассады.

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Скученность, недостаточный солнечный свет и слишком долгое ожидание пересадки могут привести к вытянутой рассаде. Высокие стебли означают, что стебли тонкие и слабые. Им может быть тяжело выдерживать вес растения во время роста. Прорежьте рассаду или пересадите ее и обеспечьте более постоянное освещение, чтобы помочь высоким рассадам укрепиться.

Закаливание

Когда наконец-то настанет время пересаживать их на улицу, вам нужно закалить рассаду, чтобы подготовить ее к внешним условиям.

Вы можете закалить свою рассаду, разместив лотки или горшки на улице на короткое время в течение дня. Начните высаживать их в тень и защищенные от ветра места, постепенно давайте им больше времени на солнце и под полным влиянием ветра.

Пересадка рассады может быть сложным делом, пока вы не приобретете опыт. Как только вы поймете, когда рассада готова к большему пространству и внешним условиям, станет легко успешно посадить семена и вырастить из них здоровые, зрелые растения.

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