Как понять, что ваш кот вас любит: 8 любопытных признаков

Если вы когда-то задавались вопросом, любит ли вас ваш кот, то ветеринар и зоопсихологиня Лилия Лободина рассказала, как это понять.

1. Животное встречает вас, когда вы возвращаетесь домой.

2. Частый зрительный контакт с медленным морганием. Иногда это явление называют "кошачьим поцелуем", поэтому вы тоже можете медленно моргать в ответ.

3. Трется мордочкой и телом о ваше лицо, плечи, руки, ноги, оставляя свой запах.

4. Облизывает вас и позволяет ухаживать за собой. Груминг усиливает доверие и связь между человеком и животным.

5. Мурчит. Но следует отличать мурлыканье, когда животное нервничает. Обратите внимание на сигналы тела.

6. Когда животное ложится на спину, дает гладить живот, оно демонстрирует полный комфорт и чувство безопасности.

7. Спит рядом, любит отдыхать у вас на коленях. Когда вы что-то делаете, животное тоже в большинстве своем находится рядом.

8. Массаж лапками, или "молочный шаг", формируется еще в детстве. Поэтому когда кошки начинают делать такой массаж человеку или другому животному, это очевидный признак комфорта.

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