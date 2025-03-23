Как понять, действительно ли ваша стиральная машина хорошо стирает одежду

Стиральная машина – одна из важнейших помощниц в доме, заботящаяся о чистоте нашей одежды. Но справляется ли она со своей функцией, если вы заметили, что у вещей после стирки неприятный запах, выглядят они не совсем свежими или на барабане появился налет, возможно пришло время тщательной очистки машины.
Издание Martha Stewart поделилось советами о том, как правильно чистить стиральную машину и как часто это нужно делать. Оказывается, регулярный уход за прибором не только продлевает срок службы, но и улучшает качество стирки.
Важность очистки стиральной машины
Со временем в стиральной машине накапливаются остатки моющих средств, грязь, шерсть домашних животных и даже плесень. Это не только влияет на запах и чистоту белья, но может привести к поломанию. И хотя может казаться нелогичным чистить прибор, который должен чистить сам по себе, это необходимый этап ухода за бытовой техникой.
Рекомендуется очищать стиральную машину как минимум раз в месяц. Техника, за которой ухаживают должным образом, работает более эффективно, а это означает меньше затрат на электроэнергию, воду и стиральные средства.
Как почистить стиральную машину с верхней загрузкой
Машины с верхней загрузкой бывают двух типов: традиционные (с мешалкой в центре) и высокоэффективные (с плоской крыльчаткой внизу). Вот что вам понадобится для их очищения:
- Белый дистиллированный уксус
- Вкладки для очистки стиральной машины
- Пищевая сода
- Универсальный очиститель (по желанию)
- Распылитель
Инструкция:
- Приготовьте спрей, смешав воду и уксус в равных пропорциях. Нанесите на внутреннюю часть барабана и уплотнение.
- Очистите диспенсер для моющих средств и проверьте фильтры на наличие грязи.
- Если модель имеет мешалку или крыльчатку, снимите их и замочите в горячей воде с уксусом и содой.
- Запустите горячий цикл с очистной вкладкой или используйте натуральный метод: налейте 2 стакана уксуса в дозатор и запустите машину. После завершения добавьте пол стакана соды и включите еще один горячий цикл.
- Оставьте дверцу открытой, чтобы барабан просох.
Как почистить стиральную машину с фронтальной загрузкой
Машины с фронтальной загрузкой склонны к накоплению плесени из-за резинового уплотнения. Чтобы предотвратить неприятные запахи, регулярно очищайте его.
Материалы:
- Хлорный отбеливатель
- Белый уксус
- Салфетка из микрофибры
- Большая миска
Инструкция:
- Очистите сливной фильтр (обычно расположенный в нижней части машины). Будьте готовы к вытеканию остаточной воды.
- Запустите цикл отжима, чтобы убрать лишнюю воду.
- Протрите уплотнители раствором уксуса, тщательно высушите.
- Налейте отбеливатель в отсек моющих средств и запустите горячий цикл.
- После завершения протрите барабан, запустите дополнительный цикл полоскания.
- Оставьте дверцу открытой, чтобы избежать накопления влаги.
Частота очистки стиральной машины
Чтобы избежать появления неприятного запаха, эксперты советуют чистить машину ежемесячно. Признаками того, что требуется срочная очистка, могут быть:
- Белье после стирки имеет затхлый запах
- Заметный налет в барабане или на уплотнениях
- Пятна или темные отложения на резиновых деталях
Как поддерживать чистоту между циклами стирки
- Держите дверцу машины приоткрытой для вентиляции.
- Протирайте уплотнения и фильтры после каждой стирки.
- Чтобы избежать его накопления, используйте правильное количество моющего средства.
- Запускайте машину без белья с горячей водой и уксусом.
Уход за стиральной машиной не занимает много времени, но делает вашу стирку более эффективной, одежда – более чистой, а сам прибор – более долговечным.
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