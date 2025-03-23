Как понять, действительно ли ваша стиральная машина хорошо стирает одежду

Стиральная машина – одна из важнейших помощниц в доме, заботящаяся о чистоте нашей одежды. Но справляется ли она со своей функцией, если вы заметили, что у вещей после стирки неприятный запах, выглядят они не совсем свежими или на барабане появился налет, возможно пришло время тщательной очистки машины.

Издание Martha Stewart поделилось советами о том, как правильно чистить стиральную машину и как часто это нужно делать. Оказывается, регулярный уход за прибором не только продлевает срок службы, но и улучшает качество стирки.

Важность очистки стиральной машины

Со временем в стиральной машине накапливаются остатки моющих средств, грязь, шерсть домашних животных и даже плесень. Это не только влияет на запах и чистоту белья, но может привести к поломанию. И хотя может казаться нелогичным чистить прибор, который должен чистить сам по себе, это необходимый этап ухода за бытовой техникой.

Рекомендуется очищать стиральную машину как минимум раз в месяц. Техника, за которой ухаживают должным образом, работает более эффективно, а это означает меньше затрат на электроэнергию, воду и стиральные средства.

Как почистить стиральную машину с верхней загрузкой

Машины с верхней загрузкой бывают двух типов: традиционные (с мешалкой в центре) и высокоэффективные (с плоской крыльчаткой внизу). Вот что вам понадобится для их очищения:

Белый дистиллированный уксус

Вкладки для очистки стиральной машины

Пищевая сода

Универсальный очиститель (по желанию)

Распылитель

Инструкция:

Приготовьте спрей, смешав воду и уксус в равных пропорциях. Нанесите на внутреннюю часть барабана и уплотнение. Очистите диспенсер для моющих средств и проверьте фильтры на наличие грязи. Если модель имеет мешалку или крыльчатку, снимите их и замочите в горячей воде с уксусом и содой. Запустите горячий цикл с очистной вкладкой или используйте натуральный метод: налейте 2 стакана уксуса в дозатор и запустите машину. После завершения добавьте пол стакана соды и включите еще один горячий цикл. Оставьте дверцу открытой, чтобы барабан просох.

Как почистить стиральную машину с фронтальной загрузкой

Машины с фронтальной загрузкой склонны к накоплению плесени из-за резинового уплотнения. Чтобы предотвратить неприятные запахи, регулярно очищайте его.

Материалы:

Хлорный отбеливатель

Белый уксус

Салфетка из микрофибры

Большая миска

Инструкция:

Очистите сливной фильтр (обычно расположенный в нижней части машины). Будьте готовы к вытеканию остаточной воды. Запустите цикл отжима, чтобы убрать лишнюю воду. Протрите уплотнители раствором уксуса, тщательно высушите. Налейте отбеливатель в отсек моющих средств и запустите горячий цикл. После завершения протрите барабан, запустите дополнительный цикл полоскания. Оставьте дверцу открытой, чтобы избежать накопления влаги.

Частота очистки стиральной машины

Чтобы избежать появления неприятного запаха, эксперты советуют чистить машину ежемесячно. Признаками того, что требуется срочная очистка, могут быть:

Белье после стирки имеет затхлый запах

Заметный налет в барабане или на уплотнениях

Пятна или темные отложения на резиновых деталях

Как поддерживать чистоту между циклами стирки

Держите дверцу машины приоткрытой для вентиляции.

Протирайте уплотнения и фильтры после каждой стирки.

Чтобы избежать его накопления, используйте правильное количество моющего средства.

Запускайте машину без белья с горячей водой и уксусом.

Уход за стиральной машиной не занимает много времени, но делает вашу стирку более эффективной, одежда – более чистой, а сам прибор – более долговечным.

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