Как посадить и вырастить хороший урожай свеклы

Свекла - очень полезный и вкусный овощ, причем используются не только корнеплоды, но и свекольная ботва (молодые листья и стебли свеклы). Например, при варке всеми любимого борща.

Вырастить свеклу совсем не сложно.

Как сажать свеклу?

Семена можно посеять сразу в открытый грунт. Они прорастают через две недели при температуре плюс 5-6 градусов. И небольшие заморозки переносят довольно неплохо. Но, чтобы семена всходили лучше, можно посеять их в грунт и прикрыть защитной полиэтиленовой пленкой, дабы получить эффект парника. Под пленкой будет тепло и влажно, и возвратные заморозки не страшны. Эту пленку снимают тогда, когда покажутся всходы из земли. Тогда их можно накрыть "дышащим" агроволокном.

Можно использовать сухие семена, а можно их предварительно замочить и прорастить. Для этого используют влажную бумагу либо хлопчатобумажную тряпочку, либо влажные опилки. Семена кладут на влажную поверхность и помещают в теплое место, где температура не ниже 18-20 градусов до появления проростков. Чтобы семена не пересохли, их нужно периодически хорошо сбрызгивать водой. Во-первых, пророщенные семена быстрее пойдут в рост, а во-вторых, сразу можно отбраковать непроросшие.

Для того чтобы свекла дала хороший урожай, грядка должна находиться на солнечном месте, во всяком случае солнце его должно освещать хотя бы половину дня. Хорошо, если на этом участке земли до свеклы росли бобовые, лук, картофель, томаты или огурцы. А если в прошлом году там росла капуста или другие культуры семейства крестоцветных, стоит подыскать для свеклы другое место.

Итак, делаем неглубокие бороздки и бросаем семена на расстоянии 4-5 сантиметра друг от друга. Засыпаем землей и немного придавливаем сапкой или граблями. Можно сверху посыпать древесной золой.

Почва не должна быть глинистой. А если она слишком песчаная, необходимо ее удобрить перегноем или внести компост (на квадратный метр необходимо около 3-4 килограммов). Но только не свежий - свекла очень активно накапливает нитраты, поэтому так можно навредить самим себе. После внесения удобрений, следует тщательно перемешать их с землей.

Когда нужно прореживать свеклу?

Когда появится первые 2-4 листочка, нужно проредить грядки, поскольку свекла любит простор. Необходимо убрать лишние растения, которые растут слишком близко (ближе 5 сантиметров), их можно сразу же пересадить на другой участок. Делать это лучше после дождя и в пасмурную погоду, поскольку под палящим солнцем только что пересаженные растения быстро засохнут.

Обычно прореживать приходится и во второй раз. Это происходит тогда, когда уже начинает формироваться корнеплод и становится хорошо видно, где растения слишком близко расположены друг к другу. Второе прореживание проводят, когда листочки растений выше 12 сантиметров. Обычно между растениями оставляют расстояние от 8 до 15 сантиметров. Всегда нужно удалять те растения, которые наиболее слабые или больные. Те растения, которые пришлось убрать с грядки, можно уже использовать для приготовления блюд, например, свекольника или то же борща.

Как часто поливать?

Свеклу поливают примерно раз в неделю, если нет серьезной засухи. А если дожди идут обильные и частые, то поливать можно реже. Очень полезно мульчировать грядку свеклы. Это делают, когда листочки вырастают до 5-10 сантиметров. Для мульчирования можно использовать опилки или сухие иголки ели либо сосны. Тогда влага будет сохраняться на грядке гораздо дольше и растения не будут пересыхать.

Нужно ли подкармливать?

Если вы изначально внесли мало удобрений, то после первого прореживания свеклу можно подкормить азотными удобрениями (часто используется куриный помет или мочевина). А когда начнет формироваться плод, можно подкормить древесной золой или сульфатом калия, либо хлористым калием. Подкармливать можно каждый две недели.

Чтобы свекла была сладкой, можно в начале июля один раз полить свеклу слабым (!) соляным раствором: 1-2 столовые ложки поваренной соли на 10-литровое ведро воды.

Во время роста растения могут одолевать грибковые заболевания и парша, поэтому в таких случаях их необходимо обрабатывать соответствующими препаратами (бордосская жидкость, Фитоспорин и другие).

Читайте также: Как избавиться от муравьев на плодовых деревьях и в почве