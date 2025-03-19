Как посадить тюльпаны, чтобы ускорить их цветение весной

Если вы не успели усадить тюльпаны осенью, это можно сделать и весной. Чтобы ускорить время цветения, стоит узнать маленький секрет и воспользоваться им уже сейчас.

Среди весенних цветов тюльпаны занимают почетное место и ежегодно удивляют нас своими невероятными яркими цветами. Опытные садоводы советуют сажать тюльпаны осенью, чтобы они успели укорениться и расцвели как можно раньше. Но если осенью вы этого не сделали, не торопитесь огорчаться, лучше быстро готовьте посадочный материал к высадке.

Как правильно посадить тюльпаны весной, рассказал "24 канал".

Варианты весенней посадки тюльпанов

Если вы решили сажать тюльпаны весной, вы можете это сделать тремя способами:

сразу в землю на постоянное место;

в небольшие горшки с последующей перевалкой в открытый грунт;

в большие вазоны без пересадки.

Важно! Луковице тюльпана нужно время, чтобы укорениться в земле. Поэтому тюльпаны, посаженные весной начнут цвести позже уже укорененных растений, высаженных осенью.

Как определить оптимальное время для высадки тюльпанов

Весной тюльпаны в открытый грунт можно высаживать, как только температура воздуха будет стабильно не ниже 9–10°C тепла. На территории Украины такая температура в разных регионах устанавливается в конце марта на юге и начале апреля на севере.

Если вы высаживаете тюльпаны в горшки и размещаете их в помещении или теплице, это можно делать уже с начала марта. Такие растения начнут цвести на 2-3 недели раньше.

Как подготовить тюльпаны к высадке

Выбирайте для тюльпанов солнечное место на клумбе, защищенное от сильного ветра. Для посадки выбирайте здоровые луковицы: сухие, без признаков плесени и гнили, без трещин.

Подготовьте землю к посадке тюльпанов. Разпушите почву на клумбе и внесите комплексное минеральное или органическое удобрение. Если высаживаете луковицы в горшки, можно купить почву для цветов в специализированном магазине. Такую землю не нужно дополнительно удобрять.

Для временной посадки тюльпанов с последующим переносом их на клумбу отлично подойдут одноразовые торфяные горшки. Растения можно высаживать на постоянное место прямо в этих горшках, таким образом вы точно не повредите корни во время пересадки, а тюльпаны скорее адаптируются на новом месте.

Как правильно посадить тюльпаны весной.

Подготовленную землю разровняйте и сделайте лунки для луковиц. Маленькие луковички углубляйте примерно на 5 см, а большие – на глубину до 10 см.

Если высаживаете тюльпаны в обычные горшки, сначала положите на дно дренажный слой. Это могут быть керамзит, маленькие камешки или кусочки древесного угля.

Положите луковицы в лунки острием вверх, присыпьте землей и немного уплотните ее. Полейте теплой водой (25-30°C). Поливайте тюльпаны регулярно, но умеренно. Сигналом для следующего полива будет подсыхание земли на глубину несколько сантиметров.

Если вы будете придерживаться этих советов, уже этой весной тюльпаны на вашей клумбе расцветут на зависть всем соседям.

Напомним, обычно тюльпаны цветут 7-14 дней, но существуют способы продлить этот прекрасный период до 5-7 недель. Читайте в материале ТСН.ua, как подкормить тюльпаны.

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