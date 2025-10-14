Как постирать кожаную куртку и не испортить ее: полезные советы / © Getty Images

Издание Martha Stewart рассказало, как очистить любимое кожаное изделие и не испортить материал, а также собрало действенные советы по уходу за кожей, чтобы вы смогли самостоятельно поддерживать свою куртку в отличном состоянии.

Проверьте ярлык. Перед любой чисткой обязательно проверьте ярлык на куртке. Некоторые модели требуют только сухой чистки. Другие имеют специальные инструкции по уходу. Это поможет избежать непоправимых ошибок.

Легкая очистка от пыли и грязи. Кожа не любит воду в большом количестве, поэтому сначала снимите пыль и грязь мягкой сухой тканью. Для легких загрязнений можно немного смочить ткань водой, но чтобы она полностью не мокла. Легкое протирание помогает поддерживать кожу чистой без ущерба для ее структуры.

Используйте мягкий очиститель. Для домашнего ухода рекомендуется небольшое количество жидкого мыла или специального средства для кожи, которое надо развести с водой. Затем обмакните чистую мягкую ткань в раствор и осторожно протрите куртку и сразу пройдитесь влажной тканью, чтобы удалить остатки мыла. Главное — легкое прикосновение, не тереть и не заливать куртку водой.

Сушка . Никогда не сушите кожаную куртку на батарее или под прямым солнечным светом. Оставьте ее естественно сушиться в проветриваемом помещении. Избегайте источников тепла, чтобы кожа не треснула и не потеряла форму.

Кондиционирование кожи. Чтобы куртка оставалась мягкой и эластичной каждые 6-12 месяцев наносите качественный кондиционер для кожи. После обработки повесьте куртку на мягкую плечики в прохладном сухом месте, а для хранения используйте чехол, который дышит, а не пластиковый пакет.

Как работать с пятнами

Легкие разливы или пятна: аккуратно промокните сухой тканью, не растирайте.

Используйте жидкое средство для кожи с нейтральным pH.

После очищения нанесите питательный бальзам, чтобы кожа не пересыхала и не трескалась.

Не пытайся удалить пятно агрессивно, так можно оставить след или повредить поверхность.

Распространенные ошибки

Замачивание: кожа не любит воду.

Жесткие средства: бытовая химия, уксус или алкоголь сушат и портят кожу.

Прямое тепло: батареи, солнце или фен могут навсегда повредить куртку.

Когда обратиться к профессионалам

Пятна не отходят, кожа трескается или пахнет затхлостью.

Куртка ценная, винтажная или из дорогого материала.

Домашний уход помогает поддерживать куртку между сезонами, но серьезные проблемы лучше доверить профессионалам.

Кожаная куртка может служить годами, если знать базовые правила ухода. Помните, лучше беречь куртку сегодня и она на годы останется в вашем гардеробе.