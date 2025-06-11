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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
149
Время на прочтение
3 мин

Подготовка к следующему сезону: как постирать объемную зимнюю верхнюю одежду дома

Многие откладывают стирку объемной зимней одежды из-за страха испортить дорогую вещь или немалые счета за услуги химчистки. Но оказывается, что большую часть зимней одежды можно успешно постирать в домашних условиях — главное знать, как это правильно сделать.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как постирать объемную зимнюю верхнюю одежду дома

Как постирать объемную зимнюю верхнюю одежду дома / © Credits

Стирать зимние куртки и пуховики после каждого выхода на улицу не нужно, об этом рассказало издание Real Simple. Обычно достаточно 3-5 раз за весь сезон активного использования. Однако есть несколько нюансов:

  • Если на одежде появились пятна, их нужно устранить как можно скорее.

  • Перчатки, шапки и шарфы следует стирать чаще — они контактируют с руками, волосами, кожей, транспортными перилами и накапливают микробы.

  • Перед хранением на лето всю зимнюю одежду обязательно нужно постирать во избежание неприятных запахов, появления пятен и размножения моли.

Как стирать пуховики и объемные зимние куртки дома

Пуховики — особая категория верхней одежды, которая требует деликатной стирки, чтобы сохранить форму наполнителя и теплоизоляционные свойства.

Что вам понадобится

  • Гель или порошок для стирки без красителей

  • Несколько махровых полотенец

  • Специальные мячики для сушки или чистые теннисные мячики

  • Сетчатый мешок для стирки (для деликатных вещей)

Что делать

  1. Ознакомьтесь с ярлыками на одежде. Перед стиркой внимательно прочтите рекомендации производителя. Некоторые пуховики нуждаются только в ручной стирке или имеют ограничение температуры воды.

  2. Подготовка одежды. Застегните все молнии, липучки, пуговицы и проверьте карманы. При необходимости закрепите ослабленные швы или мелкие дефекты, чтобы они не увеличились в стиральной машине.

  3. Стирка. Используйте жидкое моющее средство для деликатных тканей без отбеливателей и красителей. Для автоматической стиральной машины выберите режим «Нежный» или «Пуховые изделия». Температура воды — холодная или максимум 30°C. Добавьте к барабану 2-3 махровых полотенца — они помогут равномерно распределить вес вещей.

  4. Полоскание. Рекомендуется провести дополнительный цикл полоскания, чтобы тщательно удалить остатки моющего средства.

  5. Сушка. Пуховики можно сушить в сушильной машине на низкой температуре вместе с сушильными мячиками или теннисными мячиками (предварительно поместите их в чистые носки). Они помогают разбивать комочки пуха, чтобы он равномерно распределился. Если сушилки нет — разложите изделие горизонтально, регулярно встряхивая и разбивая пух.

Как стирать зимние аксессуары: шапки, шарфы, перчатки

Небольшие зимние вещи также требуют особого внимания.

Подготовка

  • Всегда читайте ярлычки: шерсть, кашемир, меринос требуют особенно деликатного ухода.

  • Если есть пятна — обработайте их перед стиркой пятновыводителем для деликатных тканей, оставив на 5–10 мин.

Стирка

  • Поместите аксессуары в специальные сетчатые мешки.

  • Выберите нежный режим и холодную воду.

  • Используйте мягкое моющее средство.

Сушка

  • Безопаснее сушить аксессуары горизонтально на полотенце.

  • Не развешивают шерстяные вещи, чтобы избежать деформации.

  • Некоторые синтетические шапки можно сушить в сушилке при низкой температуре.

Что не стоит стирать дома

Некоторые вещи лучше все же оставить специалистам:

  • Натуральный мех

  • Кожаные и замшевые изделия

  • Дорогие шерстяные пальто с подкладкой

Такие материалы нуждаются в профессиональной чистке, поскольку домашние методы могут испортить их внешний вид, цвет и текстуру.

Как правильно хранить зимнюю одежду

Чтобы ваш зимний гардероб дольше сохранял свежий вид:

  • Перед хранением тщательно постирайте одежду.

  • Используйте герметичные пластиковые контейнеры или вакуумные пакеты.

  • Добавьте в упаковку саше с лавандой или специальные средства против моли.

  • Храните в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Уход за зимним гардеробом не обязательно должен быть дорогим или сложным. Соблюдайте простые правила и вы сможете самостоятельно чистить объемную зимнюю одежду дома, экономить деньги и хранить вещи в отличном состоянии на долгие годы.

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