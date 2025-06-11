Подготовка к следующему сезону: как постирать объемную зимнюю верхнюю одежду дома

Как постирать объемную зимнюю верхнюю одежду дома / © Credits

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Стирать зимние куртки и пуховики после каждого выхода на улицу не нужно, об этом рассказало издание Real Simple. Обычно достаточно 3-5 раз за весь сезон активного использования. Однако есть несколько нюансов:

Если на одежде появились пятна, их нужно устранить как можно скорее.

Перчатки, шапки и шарфы следует стирать чаще — они контактируют с руками, волосами, кожей, транспортными перилами и накапливают микробы.

Перед хранением на лето всю зимнюю одежду обязательно нужно постирать во избежание неприятных запахов, появления пятен и размножения моли.

Как стирать пуховики и объемные зимние куртки дома

Пуховики — особая категория верхней одежды, которая требует деликатной стирки, чтобы сохранить форму наполнителя и теплоизоляционные свойства.

Что вам понадобится

Гель или порошок для стирки без красителей

Несколько махровых полотенец

Специальные мячики для сушки или чистые теннисные мячики

Сетчатый мешок для стирки (для деликатных вещей)

Что делать

Ознакомьтесь с ярлыками на одежде. Перед стиркой внимательно прочтите рекомендации производителя. Некоторые пуховики нуждаются только в ручной стирке или имеют ограничение температуры воды. Подготовка одежды. Застегните все молнии, липучки, пуговицы и проверьте карманы. При необходимости закрепите ослабленные швы или мелкие дефекты, чтобы они не увеличились в стиральной машине. Стирка. Используйте жидкое моющее средство для деликатных тканей без отбеливателей и красителей. Для автоматической стиральной машины выберите режим «Нежный» или «Пуховые изделия». Температура воды — холодная или максимум 30°C. Добавьте к барабану 2-3 махровых полотенца — они помогут равномерно распределить вес вещей. Полоскание. Рекомендуется провести дополнительный цикл полоскания, чтобы тщательно удалить остатки моющего средства. Сушка. Пуховики можно сушить в сушильной машине на низкой температуре вместе с сушильными мячиками или теннисными мячиками (предварительно поместите их в чистые носки). Они помогают разбивать комочки пуха, чтобы он равномерно распределился. Если сушилки нет — разложите изделие горизонтально, регулярно встряхивая и разбивая пух.

Как стирать зимние аксессуары: шапки, шарфы, перчатки

Небольшие зимние вещи также требуют особого внимания.

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Подготовка

Всегда читайте ярлычки: шерсть, кашемир, меринос требуют особенно деликатного ухода.

Если есть пятна — обработайте их перед стиркой пятновыводителем для деликатных тканей, оставив на 5–10 мин.

Стирка

Поместите аксессуары в специальные сетчатые мешки.

Выберите нежный режим и холодную воду.

Используйте мягкое моющее средство.

Сушка

Безопаснее сушить аксессуары горизонтально на полотенце.

Не развешивают шерстяные вещи, чтобы избежать деформации.

Некоторые синтетические шапки можно сушить в сушилке при низкой температуре.

Что не стоит стирать дома

Некоторые вещи лучше все же оставить специалистам:

Натуральный мех

Кожаные и замшевые изделия

Дорогие шерстяные пальто с подкладкой

Такие материалы нуждаются в профессиональной чистке, поскольку домашние методы могут испортить их внешний вид, цвет и текстуру.

Как правильно хранить зимнюю одежду

Чтобы ваш зимний гардероб дольше сохранял свежий вид:

Перед хранением тщательно постирайте одежду.

Используйте герметичные пластиковые контейнеры или вакуумные пакеты.

Добавьте в упаковку саше с лавандой или специальные средства против моли.

Храните в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Уход за зимним гардеробом не обязательно должен быть дорогим или сложным. Соблюдайте простые правила и вы сможете самостоятельно чистить объемную зимнюю одежду дома, экономить деньги и хранить вещи в отличном состоянии на долгие годы.

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