Как постирать пуховик, чтобы он выглядел как новый / © Getty Images

Пуховики кажутся капризными, на самом же деле, весь вопрос в деталях. Издание Martha Stewart рассказало, что правильная стирка может вернуть куртке объем, свежесть и безупречный вид без ущерба для утеплителя. Перед тем как бросить куртку в барабан, нужно выяснить главное:

какой у нее наполнитель, а именно, натуральный пух или синтетика

что указано на ярлычке производителя

Именно от этого зависит стратегия стирки и сушки. Хорошая новость, что оба варианта можно освежить дома, если действовать правильно.

Пуховик с натуральным пухом

Натуральный пух намного выносливее, чем кажется. Его можно стирать дома, но с соблюдением нескольких правил. Важно:

не использовать отбеливатель

не добавлять кондиционер для белья

выбирать деликатный режим

Машинная стирка пуховика

Если на этикетке разрешена машинная стирка:

Используйте фронтальную машину или вертикальную. Выберите деликатный режим с холодной водой. Добавьте мягкое средство, предназначенное для пуха. Запустите дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.

Избыток порошка может «склеить» пух и уменьшить его теплоизоляционные свойства.

Ручная стирка

Если хотите еще более деликатный подход:

Наполните ванну прохладной или едва теплой водой.

Добавьте специальное средство для пуха.

Осторожно погрузите куртку и слегка двигайте воду руками.

Замочите примерно на 30 мин.

Не выкручивайте и не скручивайте ткань, ведь это повреждает пуховые кластеры. После слива воды несколько раз прополощите в чистой воде, аккуратно отожмите нажатием.

Как правильно сушить пуховик

Сушка — самый важный этап. Воздушная сушка для пуха не рекомендуется, ведь влага внутри может вызвать слипание и даже появление запаха. Правильный алгоритм:

Положите куртку на полотенце и скрутите его, чтобы убрать лишнюю влагу.

Сушите в сушилке на низкой температуре.

Добавьте чистые теннисные мячи или специальные шарики, они помогут разбить комки пуха.

Периодически проверяйте и разрыхляйте руками.

Это может длиться несколько часов, но куртка должна быть полностью сухой перед хранением.

Пуховик с синтетическим наполнителем

Синтетика не такая прихотливая, такие модели легче в уходе и лучше переносят обычную стирку.

Машинная стирка

Деликатный режим. Холодная вода. Мягкое моющее средство. Без кондиционера и отбеливателя. Дополнительное полоскание.

Сушить можно в сушилке на низкой температуре, также с мячами для восстановления объема.

Сушка на воздухе

В отличие от натурального пуха, синтетический наполнитель допускает сушку на полотенце в горизонтальном положении. Главное — периодически переворачивать и разрыхлять, чтобы избежать слипания.

Точечная очистка

Не всегда требуется полная стирка. Для небольших пятен достаточно локальной очистки:

смешайте мягкое моющее средство с водой

аккуратно промокните пятно губкой

смойте влажной тканью

дайте полностью высохнуть

Этот способ подходит и для пуховых, и для синтетических моделей.

Пуховик — это не просто вещь, а ваш союзник в холодный сезон. И его долговечность зависит не от бренда, а от ухода. Деликатная стирка, правильная сушка и внимание к деталям помогут сохранить объем, тепло и безупречный вид на несколько сезонов вперед.