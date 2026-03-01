- Дата публикации
Как постирать пуховик, чтобы был как новый — полезные советы
Пуховик — спаситель зимой и важная вещь в гардеробе каждого модника, однако после сезона холодов или лета в шкафу он часто нуждается в «перезагрузке».
Пуховики кажутся капризными, на самом же деле, весь вопрос в деталях. Издание Martha Stewart рассказало, что правильная стирка может вернуть куртке объем, свежесть и безупречный вид без ущерба для утеплителя. Перед тем как бросить куртку в барабан, нужно выяснить главное:
какой у нее наполнитель, а именно, натуральный пух или синтетика
что указано на ярлычке производителя
Именно от этого зависит стратегия стирки и сушки. Хорошая новость, что оба варианта можно освежить дома, если действовать правильно.
Пуховик с натуральным пухом
Натуральный пух намного выносливее, чем кажется. Его можно стирать дома, но с соблюдением нескольких правил. Важно:
не использовать отбеливатель
не добавлять кондиционер для белья
выбирать деликатный режим
Машинная стирка пуховика
Если на этикетке разрешена машинная стирка:
Используйте фронтальную машину или вертикальную.
Выберите деликатный режим с холодной водой.
Добавьте мягкое средство, предназначенное для пуха.
Запустите дополнительное полоскание, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.
Избыток порошка может «склеить» пух и уменьшить его теплоизоляционные свойства.
Ручная стирка
Если хотите еще более деликатный подход:
Наполните ванну прохладной или едва теплой водой.
Добавьте специальное средство для пуха.
Осторожно погрузите куртку и слегка двигайте воду руками.
Замочите примерно на 30 мин.
Не выкручивайте и не скручивайте ткань, ведь это повреждает пуховые кластеры. После слива воды несколько раз прополощите в чистой воде, аккуратно отожмите нажатием.
Как правильно сушить пуховик
Сушка — самый важный этап. Воздушная сушка для пуха не рекомендуется, ведь влага внутри может вызвать слипание и даже появление запаха. Правильный алгоритм:
Положите куртку на полотенце и скрутите его, чтобы убрать лишнюю влагу.
Сушите в сушилке на низкой температуре.
Добавьте чистые теннисные мячи или специальные шарики, они помогут разбить комки пуха.
Периодически проверяйте и разрыхляйте руками.
Это может длиться несколько часов, но куртка должна быть полностью сухой перед хранением.
Пуховик с синтетическим наполнителем
Синтетика не такая прихотливая, такие модели легче в уходе и лучше переносят обычную стирку.
Машинная стирка
Деликатный режим.
Холодная вода.
Мягкое моющее средство.
Без кондиционера и отбеливателя.
Дополнительное полоскание.
Сушить можно в сушилке на низкой температуре, также с мячами для восстановления объема.
Сушка на воздухе
В отличие от натурального пуха, синтетический наполнитель допускает сушку на полотенце в горизонтальном положении. Главное — периодически переворачивать и разрыхлять, чтобы избежать слипания.
Точечная очистка
Не всегда требуется полная стирка. Для небольших пятен достаточно локальной очистки:
смешайте мягкое моющее средство с водой
аккуратно промокните пятно губкой
смойте влажной тканью
дайте полностью высохнуть
Этот способ подходит и для пуховых, и для синтетических моделей.
Пуховик — это не просто вещь, а ваш союзник в холодный сезон. И его долговечность зависит не от бренда, а от ухода. Деликатная стирка, правильная сушка и внимание к деталям помогут сохранить объем, тепло и безупречный вид на несколько сезонов вперед.