Как повысить эффективность вашего садоводства

Садовод Jamie Walton поделился со своими подписчиками собственными секретами работы в саду, которые пригодятся вам уже в этом сезоне.

Эстафетное садоводство

Поскольку сад достигает своего наивысшего расцвета летом, вы можете использовать это время для максимальной продолжительности урожайности в течение всего года. Вместо того чтобы ждать, пока одна культура достигнет полной зрелости и будет готова к сбору, перед тем как высадить другую, попробуйте использовать технику перекрытия посадок или интеркропинга.

После того как основные культуры достигают определенной высоты, вы можете посадить новые растения между ними. Это позволяет молодым растениям прижиться и развиваться, пока зрелые культуры еще растут и дают урожай. К примеру, вы можете высаживать редис, салат или шпинат между рядами помидоров или кукурузы. Эти быстрорастущие культуры не будут мешать основным растениям и позволят получить больше урожая.

Перекрытие посадки может помочь продлить вегетационный период, обеспечивая продолжение сбора урожая даже после того, как основные культуры уже закончили свой цикл. Высаживаемые молодые растения могут давать плоды или листья, когда старые растения уже успели дать основной урожай.

Собирайте и храните семена

Сбор и хранение семян – важная часть садоводства, позволяющая сохранить любимые сорта растений и подготовиться к следующим сезонам. Для сбора семян выбирайте только здоровые растения без признаков болезней или вредителей. Дождитесь, пока семена полностью созреют. Они должны быть зрелыми и сухими перед сбором. Для некоторых растений это может означать, что плоды или цветы должны быть пожелтевшие, сухие или потемневшие.

Сохраняйте семена в прохладном, сухом и темном месте. Идеально подходят темные шкафы или холодильники. Семена некоторых растений могут храниться до нескольких лет, но для оптимальных результатов используйте их в пределах 1-3 лет.

Регулярная работа

Удаление засохших цветочных головок до того, как они успеют образовать семена, поможет перенаправить энергию растения на более интенсивный рост и продлит цветение в течение лета. Это полезная практика для таких популярных цветов, как календула, бархатцы и георгины, которая позволит вам наслаждаться их продолжительным и ярким цветением.

Также своевременная уборка пожелтевших или засохших растений – важный аспект ухода за садом. Пожелтевшие и засохшие растения могут стать источником заболеваний или вредителей, которые будут распространиться на здоровые растения. Уборка таких растений уменьшает риск их распространения. Своевременное удаление мертвых или больных растений поддерживает эстетичный вид вашего сада, делая его более привлекательным и ухоженным.

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