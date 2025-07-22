Как позаботиться о томатах во время отпуска: 4 совета, которые не дадут им погибнуть без вас

Помидоры / © ТСН

Реклама

Хорошие огородники должны знать, как ухаживать за растениями помидоров, перед тем как уезжать в отпуск, поскольку многие из нас отдыхают в летние месяцы, когда сады находятся на пике своего развития.

Вполне возможно поддерживать сильный рост помидоров, пока вы в отпуске. Все, что нужно сделать, — это дополнительно подготовиться и ухаживать перед поездкой. Что надо сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

Определение того, как поливать растения помидоров во время отпуска, часто является самым большим вызовом, и первым, с которым нужно разобраться перед отъездом. Помидоры требуют много воды, особенно во время плодоношения. Поскольку мы выращиваем помидоры в теплые месяцы года, они подвержены высыханию. Даже короткие периоды засухи могут повлиять на качество плодов и количество помидоров, которые может дать растение. Если вы хотите получить высокий урожай, первым шагом является поиск способа обеспечения достаточного количества влаги.

Реклама

Одним из ключевых элементов усовершенствования выращивания помидоров является прищипывание. Если растения молодые, их нужно будет прищипывать, чтобы удалить неплодоносящую поросль на узлах ветвей. Если вы их не удалите, растение направит энергию на рост большего количества листьев, а не на плодоношение.

Индетерминантные сорта помидоров также потребуют сетки или кольев, если вы собираетесь отсутствовать больше недели. Даже с опорами их нужно будет приучить к колышку или клетке, подвязывая и осторожно перемещая растительный материал на конструкцию.

Одним из первых мест в списке того, как сохранить растения живыми во время отпуска, является борьба с вредителями и болезнями. Если вас нет, вы не можете визуально обнаружить и решить эти проблемы. Без немедленного устранения вредителей растение может пострадать и вообще погибнуть.

Цветы помидоров / © ТСН

То же самое касается проблем с болезнями. Если не принимать меры для минимизации или искоренения симптомов болезни, все растение помидоров может погибнуть. Возможно, понадобится помощь «смотрителя за помидорами», или члена семьи, или соседа, который может помочь диагностировать проблемы и решить их. Ваш смотритель за помидорами также может обеспечить достаточное увлажнение, защиту от экстремальных погодных условий и собирать урожай при необходимости.

Реклама

Поддерживайте увлажнение помидоров

Поддержание увлажнения растений помидоров является важнейшей частью ухода за вашими овощами во время отпуска. Вот несколько стратегий и инструментов, которые помогут обеспечить надлежащий полив ваших помидоров, пока вас нет.

Прежде чем отправляться в отпуск, вы можете подготовить свои растения помидоров к успешному росту с помощью нескольких простых шагов. Во-первых, если они хорошо укоренились и растут в почве, уменьшите полив за неделю до этого. Это приучит их к меньшему количеству влаги.

Мульчирование вокруг растений, выращенных в почве, является огромной помощью. Вы можете использовать органическую или неорганическую мульчу, хотя лучше избегать использования гравия или камней, поскольку они имеют тенденцию удерживать слишком много тепла. Некоторые из лучших видов мульчи для помидоров — это мелкая кора, солома или хорошо высушенная скошенная трава. Они будут медленно компостироваться в почве и осторожно добавлять питательные вещества, когда разлагаются.

Обеспечьте 2,5-5 см мульчи вокруг корневой зоны. Это поможет удерживать воду в почве. Это также поможет предотвратить появление надоедливых сорняков, которые конкурируют с вашими растениями помидоров за питательные вещества и воду.

Реклама

Если вы знаете, что будет сильная жара, тогда установите затеняющую ткань, чтобы защитить растение. Помидоры любят солнце и жару, но чрезмерная жара может вызвать увядание, ожоги листьев и повреждения плодов.

Подумайте об установке капельного орошения с таймером, чтобы растения регулярно получали полив прямо к корням, где растение в этом больше всего нуждается. Вы также можете использовать шланг для полива или водяной фитиль, чтобы создать самодельную систему полива.

Еще один из любимых способов полива растений во время отпуска — это превратить пластиковую бутылку в ирригатор для контейнеров. Просверлите отверстие в крышке, наполните контейнер водой и подвесьте бутылку с крышкой вверх дном в грунт. Если вы собираетесь быть вне города дольше, чем несколько дней, хорошей идеей будет инвестировать в горшок с самополивом.

Соберите урожай перед отъездом

Помидоры / © ТСН

Если ваше растение плодоносит, сейчас идеальное время для сбора помидоров. Вы даже можете взять недозрелые помидоры и положить их в шкаф, где они смогут созреть.

Реклама

Если вы оставите спелые плоды на растении, они испортятся. Но также растение направит свои ресурсы на эти помидоры, а не будет тратить энергию на создание новых цветов и плодов, чтобы сохранить урожай после вашего возвращения домой.

Предотвращение появления вредителей и болезней

Прежде чем отправляться в отпуск, тщательно осмотрите свои растения. Проверьте на наличие распространенных болезней или вредителей помидоров, чтобы вы могли уничтожить их перед отъездом.

Удалите любые листья, которые изменили цвет или были изъедены вредителями. Проверьте под листьями наличие насекомых и опрыскайте их специальным средством, рекомендованным для использования на помидорах.

Рассмотрите возможность использования спрея длительного действия от вредителей перед отъездом, такого как средство со спиносадом или инсектицидный мыльный спрей. Или сделайте свое собственное средство с небольшим количеством моющего средства для посуды и воды.

Реклама

Обрезайте и тренируйте свои растения

Если растение еще молодое и растет, удалите ростки помидоров на листовых узлах. Если ваше растение достаточно зрелое, обрежьте часть самых плотных листьев, чтобы увеличить циркуляцию воздуха и предотвратить болезни.

Удалите любые стебли, которые не завязали плоды или не зацвели, поскольку они, вероятно, не плодоносят и их можно срезать. Это позволяет растению использовать всю свою энергию только на формирование плодов. Если в центре растет много листьев, прищипните часть этой зелени, чтобы увеличить поток воздуха и позволить солнечному свету проникать внутрь.

Подвяжите высокорослые сорта помидоров к опорным конструкциям и подумайте о добавлении дополнительных кольев в стратегических местах, чтобы помочь удерживать новые побеги, пока вас нет. Даже детерминантным сортам помидоров с их большим количеством плодов будет полезна опора или подобная конструкция, чтобы удерживать стебли над почвой.

С помощью всего нескольких простых шагов вы можете помочь обеспечить выживание и процветание вашего растения, пока вы наслаждаетесь заслуженным отпуском.

Реклама