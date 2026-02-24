Как правильно чистить ванну зимой / © Credits

Снег, соль и холод заставляют нас проводить больше времени в доме, а ванная становится центром ежедневной активности. По словам издания Martha Stewart для ванны привычна влага, но зимой она задерживается дольше из-за меньшего потока воздуха. Горячий душ и прохладные комнаты создают идеальные условия для появления плесени даже в тех ванных, которые регулярно убираются.

Повышенная влажность и более частое пользование помещением — главные враги чистоты в холодное время.

Проветривание и уборка влаги

Чтобы избежать плесени:

Включайте вытяжку во время и после душа на 15-20 мин.

Если есть возможность, немного открывайте окно, даже холодный воздух помогает высушить комнату.

Ежедневно протирайте поверхности влажной микрофиброй, так влага не задерживается на плитке, зеркалах и потолке.

Цель — выпустить влажный воздух и впустить сухой зимний

Полотенца и коврики

Влага зимой высыхает медленнее, поэтому в полотенцах могут развиваться запахи и бактерии. Необходимо:

Сушить полотенца в сушильной машинке коротким циклом вместо того, чтобы вешать их.

Стирать полотенца после 2-3 использований.

Это помогает избежать неприятного запаха и уменьшает риск распространения микробов.

Дезинфекция высококонтактных зон

Холод заставляет нас больше времени проводить дома, а это означает более частое пользование ванной. Необходимо особое внимание уделять:

смесителям, ручкам унитаза, выключателям света, ручкам шкафчиков;

дезинфицировать эти поверхности минимум раз в неделю;

при эпидемиях использовать проверенные методы, например, отбеливатель, но соблюдать правила безопасности и вентиляции.

Грязь на полу

Снег, соль и грязь с обуви ежедневно попадают на пол ванной. Чтобы пол и плитка оставались чистыми:

чаще подметайте или пылесосьте;

еженедельно мойте пол;

весной можно сделать глубокую чистку плитки и швов, чтобы удалить остатки зимней грязи.

Так вы не только избавитесь от видимой грязи, но и продлите жизнь плитки и сохраните швы целыми.

Зима делает уборку ванной сложнее, но небольшие изменения в рутине могут значительно облегчить жизнь. Проветривание, ежедневное удаление влаги, регулярная стирка полотенец и дезинфекция высококонтактных поверхностей помогут сохранить ванную чистой, безопасной и приятной для всей семьи.