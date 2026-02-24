- Дата публикации
Как правильно чистить ванну зимой — полезные хитрости
Холодная погода меняет не только наши планы, но и привычки в уборке. Ванная комната зимой быстро собирает влагу, грязь и микробы. Несколько простых изменений в рутине помогут сохранить ее сияющий вид.
Снег, соль и холод заставляют нас проводить больше времени в доме, а ванная становится центром ежедневной активности. По словам издания Martha Stewart для ванны привычна влага, но зимой она задерживается дольше из-за меньшего потока воздуха. Горячий душ и прохладные комнаты создают идеальные условия для появления плесени даже в тех ванных, которые регулярно убираются.
Повышенная влажность и более частое пользование помещением — главные враги чистоты в холодное время.
Проветривание и уборка влаги
Чтобы избежать плесени:
Включайте вытяжку во время и после душа на 15-20 мин.
Если есть возможность, немного открывайте окно, даже холодный воздух помогает высушить комнату.
Ежедневно протирайте поверхности влажной микрофиброй, так влага не задерживается на плитке, зеркалах и потолке.
Цель — выпустить влажный воздух и впустить сухой зимний
Полотенца и коврики
Влага зимой высыхает медленнее, поэтому в полотенцах могут развиваться запахи и бактерии. Необходимо:
Сушить полотенца в сушильной машинке коротким циклом вместо того, чтобы вешать их.
Стирать полотенца после 2-3 использований.
Это помогает избежать неприятного запаха и уменьшает риск распространения микробов.
Дезинфекция высококонтактных зон
Холод заставляет нас больше времени проводить дома, а это означает более частое пользование ванной. Необходимо особое внимание уделять:
смесителям, ручкам унитаза, выключателям света, ручкам шкафчиков;
дезинфицировать эти поверхности минимум раз в неделю;
при эпидемиях использовать проверенные методы, например, отбеливатель, но соблюдать правила безопасности и вентиляции.
Грязь на полу
Снег, соль и грязь с обуви ежедневно попадают на пол ванной. Чтобы пол и плитка оставались чистыми:
чаще подметайте или пылесосьте;
еженедельно мойте пол;
весной можно сделать глубокую чистку плитки и швов, чтобы удалить остатки зимней грязи.
Так вы не только избавитесь от видимой грязи, но и продлите жизнь плитки и сохраните швы целыми.
Зима делает уборку ванной сложнее, но небольшие изменения в рутине могут значительно облегчить жизнь. Проветривание, ежедневное удаление влаги, регулярная стирка полотенец и дезинфекция высококонтактных поверхностей помогут сохранить ванную чистой, безопасной и приятной для всей семьи.