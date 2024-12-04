Как правильно делать покупки в магазине: 12 полезных советов

Нравится вам это или нет, но покупка продуктов – часть нашей повседневной жизни, от которой никуда не деться. Чтобы обеспечить себя и свою семью свежей едой, мы часто вынуждены проводить часы в супермаркетах, иногда даже возвращаться туда несколько раз в неделю. Однако с течением времени у многих из нас формируются вредные привычки, которые делают этот процесс менее эффективным и даже затратным.

Издание realsimple рассказало, что реорганизовав собственный подход к покупкам, вы сможете не только сэкономить деньги и время, но и получить больше удовольствия от этого процесса.

Не ходите в магазин голодными

Голод – плохой советник, особенно когда дело доходит до покупок. Вы, вероятно, будете покупать импульсивно, руководствуясь моментной тягой, а не рациональным подходом к выбору продуктов. Известно, что голодные покупатели тратят больше денег и чаще выбирают нездоровую пищу. Если поход в магазин совпадает с временем, когда вы обычно едите, перекусите чем-нибудь легким перед выходом и тогда ваши покупки будут более продуманными.

Всегда составляйте список

Перед тем как отправляться в магазин, потратьте несколько минут на составление списка покупок. Это поможет избежать импульсивных издержек и забытых необходимых продуктов. Вы можете структурировать список по категориям – овощи, мясо, молочные продукты, замороженные товары. Еще один вариант – составить список ингредиентов, которые вам нужны для запланированных блюд.

Не покупайте только органические продукты

Органические продукты имеют свои преимущества, но часто их цена значительно превышает обычную. Если это не укладывается в ваш бюджет, лучше выбирать любые фрукты и овощи, чем игнорировать их совсем. Простое правило: продукты со съедобной кожурой лучше выбирать органическими, а защищенные толстой несъедобной оболочкой (бананы, авокадо, арбузы), можно брать обычными.

Всегда подумайте о транспортировке продуктов

Если вы идете в магазин пешком или на велосипеде, обязательно возьмите многоразовые сумки или рюкзак, который удобно нести. Для замороженных или охлажденных продуктов используйте термосумки или пакеты со льдом. Это поможет избежать порчи продуктов, особенно если дорога домой занимает некоторое время.

Осторожно покупайте товары со скидками

Не все акции все равно выгодны. Например, истекший срок годности или сомнительное качество могут превратить экономию в риск пищевого отравления. Особенно осторожно относитесь к скидкам на мясо, рыбу и готовые блюда. Если сомневаетесь, обязательно проверяйте запах и внешний вид продукта перед покупкой.

Не покупайте оптом, если не уверены, что используете продукты

Покупка больших объемов выгодна только тогда, когда вы точно знаете, что все это употребите до истечения срока годности. Иначе вы рискуете просто выбросить деньги вместе с испорченной едой. К примеру, большие упаковки яиц или круп могут казаться дешевле, но если вы не используете их регулярно, лучше взять меньшее количество.

Присоединяйтесь к программам лояльности

Большинство супермаркетов предлагают программы лояльности, позволяющие экономить на покупках или получать бонусы. Регистрация в таких программах часто занимает всего несколько минут, а экономия может оказаться существенной.

Совершайте покупки чаще, но меньшими объемами

Если у вас есть возможность попробуйте ходить за продуктами несколько раз в неделю. Это позволит покупать более свежие продукты и избежать перегрузки холодильника. Также вы будете меньше выбрасывать испорченных продуктов, что положительно повлияет на бюджет.

Избегайте пиковых часов

Чтобы избежать толп и длинных очередей, планируйте свои визиты в магазин на утро, во время обеденного перерыва или ближе к закрытию. Так вы можете спокойнее выбрать нужные продукты и избежать стресса.

Совершайте покупки с удовольствием

Если вы не любите ходить за продуктами, попробуйте изменить свое отношение к этому процессу. К примеру, выберите новый магазин, сходите на рынок или возьмите с собой друга для совместного шопинга. Добавьте к этой рутине что-нибудь приятное, например чашку кофе или перекус.

Начинайте покупки с продуктов длительного хранения

Во время покупок всегда берите скоропортящиеся продукты в последнюю очередь. Замороженные, охлажденные товары и сырое мясо могут потерять свою свежесть, если вы будете долго ходить по магазину или совершать другие дела после покупок.

Отделяйте сырые продукты от других

Сырое мясо, рыбу и птицу всегда следует хранить отдельно от других продуктов. Поместите их в пластиковые пакеты во избежание протекания, ведь это может стать источником вредных бактерий. Это правило касается как транспортировки продуктов на дом, так и их хранения в холодильнике.

Следуя этим советам, вы сделаете свои покупки более организованными, приятными и безопасными. Помните, что даже такие, на первый взгляд, рутинные дела могут доставлять радость и пользу, если правильно к ним подойти.

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