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Как правильно формировать низкорослые кусты томатов: советы садоводы
Низкорослые (детерминантные) томаты — идеальный выбор для многих огородников: они не требуют высоких подпорок, дают ранний и стабильный урожай, а еще заними легко ухаживать даже на небольших участках.
Даже у таких неприхотливых растений как помидоры есть свои тонкости в формировании куста, без которых трудно получить большой, здоровый и вкусный урожай. Садовод Наталья Кайдановская поделилась собственным практическим опытом формирования низкорослых томатов.
Зачем формировать низкорослые томаты
Многие начинающие садоводы считают, что низкорослые томаты можно совсем не формировать, ведь они ограничены в росте.
чрезмерное загущение кустов;
ухудшение проветривания;
увеличение риска возникновения грибковых заболеваний (фитофтор, мучнистая роса и т.п.);
мелкие плоды из-за перегрузки куста;
задержка созревания томатов.
Правильное формирование поможет сбалансировать рост зелени и плодородие, улучшит качество плодов и облегчит уход.
Основные принципы формирования низкорослых томатов
Удаление нижних листьев
В первую очередь удаляют нижние листья, которые:
касаются земли или находится в пределах 10-20 см от грунта;
пожелтевший, увядший или поврежденный;
создает чрезмерную влажность у основания куста.
Это профилактика грибковых инфекций и улучшение вентиляции. Формируйте снизу: убирайте старые листья, которые уже обуглены или касаются почвы, чтобы не цеплялись болезни.
Контроль пасынков
Пасынки — это боковые побеги, которые растут в пазухах листьев. У низкорослых сортов их можно удалять частично.
Стандартно оставляют:
1-2 основных стебля (если сорт мощный);
или ведут в один стебель (для компактного выращивания в теплицах или на ограниченной площади).
Для формирования 2-х стеблей оставляют пасынок под первой цветочной кистью, а остальные — аккуратно обламывают.
Не торопитесь удалять все побеги
Умеренное нормирование побегов позволяет растению адаптироваться к погодным условиям. В периоды жары лишняя зеленая масса защищает от перегрева, а в дождливую погоду лучше убирать больше проветриваемых листьев.
Постепенное нормирование завязей
Низкорослые сорта часто обильно завязывают плоды, из-за чего они мельчают. Можно постепенно удалять часть завязей в перегруженных кистях:
оставлять по 4-5 сильнейших завязей;
остальное — аккуратно прищипывать.
Это позволит получить более крупные и вкусные томаты.
Когда прекратить формирование
После окончания активного роста, когда сформировано 5–6 плодных кистей, можно:
прищипнуть точку роста (верхушку) для перенаправления питания на плоды;
уменьшить удаление пасынков и оставить только санитарную обрезку.
Когда куст начал цвести и формировать завязи — пусть растет дальше, потом сделайте обработку от фитофтора.
Профилактическая обработка от болезней
Несмотря на правильное формирование, низкорослые томаты, как и другие, нуждаются в профилактике болезней:
обработка фунгицидами (биологическими или химическими — по инструкции);
полив только под корень;
мульчирование — для сохранения влаги и защиты почвы;
регулярная вентиляция в теплице.
Основные ошибки
Чрезмерное обрезание — слабое плодоношение.
Загущение — развитие болезней.
Несвоевременное удаление больных листьев.
Полив по листьям — способствует развитию фитофторы.
Даже низкорослые томаты нуждаются в грамотном формировании. Если выполнять простые, но важные шаги — санитарное очищение нижних листьев, умеренное пасынкование и профилактику болезней — вы получите здоровые растения и щедрый урожай вкусных помидоров.