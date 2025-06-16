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Дата публикации
Категория
Дом
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Как правильно формировать низкорослые кусты томатов: советы садоводы

Низкорослые (детерминантные) томаты — идеальный выбор для многих огородников: они не требуют высоких подпорок, дают ранний и стабильный урожай, а еще заними легко ухаживать даже на небольших участках.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно формировать низкорослые кусты томатов

Как правильно формировать низкорослые кусты томатов / © Associated Press

Даже у таких неприхотливых растений как помидоры есть свои тонкости в формировании куста, без которых трудно получить большой, здоровый и вкусный урожай. Садовод Наталья Кайдановская поделилась собственным практическим опытом формирования низкорослых томатов.

Зачем формировать низкорослые томаты

Многие начинающие садоводы считают, что низкорослые томаты можно совсем не формировать, ведь они ограничены в росте.

  • чрезмерное загущение кустов;

  • ухудшение проветривания;

  • увеличение риска возникновения грибковых заболеваний (фитофтор, мучнистая роса и т.п.);

  • мелкие плоды из-за перегрузки куста;

  • задержка созревания томатов.

Правильное формирование поможет сбалансировать рост зелени и плодородие, улучшит качество плодов и облегчит уход.

Основные принципы формирования низкорослых томатов

Удаление нижних листьев

В первую очередь удаляют нижние листья, которые:

  • касаются земли или находится в пределах 10-20 см от грунта;

  • пожелтевший, увядший или поврежденный;

  • создает чрезмерную влажность у основания куста.

Это профилактика грибковых инфекций и улучшение вентиляции. Формируйте снизу: убирайте старые листья, которые уже обуглены или касаются почвы, чтобы не цеплялись болезни.

Контроль пасынков

Пасынки — это боковые побеги, которые растут в пазухах листьев. У низкорослых сортов их можно удалять частично.

Стандартно оставляют:

  • 1-2 основных стебля (если сорт мощный);

  • или ведут в один стебель (для компактного выращивания в теплицах или на ограниченной площади).

Для формирования 2-х стеблей оставляют пасынок под первой цветочной кистью, а остальные — аккуратно обламывают.

Не торопитесь удалять все побеги

Умеренное нормирование побегов позволяет растению адаптироваться к погодным условиям. В периоды жары лишняя зеленая масса защищает от перегрева, а в дождливую погоду лучше убирать больше проветриваемых листьев.

Постепенное нормирование завязей

Низкорослые сорта часто обильно завязывают плоды, из-за чего они мельчают. Можно постепенно удалять часть завязей в перегруженных кистях:

  • оставлять по 4-5 сильнейших завязей;

  • остальное — аккуратно прищипывать.

Это позволит получить более крупные и вкусные томаты.

Когда прекратить формирование

После окончания активного роста, когда сформировано 5–6 плодных кистей, можно:

  • прищипнуть точку роста (верхушку) для перенаправления питания на плоды;

  • уменьшить удаление пасынков и оставить только санитарную обрезку.

Когда куст начал цвести и формировать завязи — пусть растет дальше, потом сделайте обработку от фитофтора.

Профилактическая обработка от болезней

Несмотря на правильное формирование, низкорослые томаты, как и другие, нуждаются в профилактике болезней:

  • обработка фунгицидами (биологическими или химическими — по инструкции);

  • полив только под корень;

  • мульчирование — для сохранения влаги и защиты почвы;

  • регулярная вентиляция в теплице.

Основные ошибки

  • Чрезмерное обрезание — слабое плодоношение.

  • Загущение — развитие болезней.

  • Несвоевременное удаление больных листьев.

  • Полив по листьям — способствует развитию фитофторы.

Даже низкорослые томаты нуждаются в грамотном формировании. Если выполнять простые, но важные шаги — санитарное очищение нижних листьев, умеренное пасынкование и профилактику болезней — вы получите здоровые растения и щедрый урожай вкусных помидоров.

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