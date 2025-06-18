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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Как правильно формировать высокорослые помидоры в один ствол: советы садовода

Высокорослые (индетерминантные) сорта томатов — настоящая находка для тех, кто мечтает о щедром и длительном урожае.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно формировать высокорослые помидоры в один ствол

Как правильно формировать высокорослые помидоры в один ствол / © Associated Press

Однако для того, чтобы растение не тратило силы зря и давало большие, сочные плоды, его нужно правильно формировать. Как именно это делать рассказала опытная садовод Наталья Кайдановская.

Важность формирования кустов томата

Высокорослые помидоры растут без ограничений в высоту — при благоприятных условиях.

Без формирования такое растение:

  • разрастается вширь и вверх,

  • создает много пасынков (боковых побегов),

  • закладывает излишнее количество завязей, которые она просто не успевает «выкормить»,

  • меньше родит и чаще болеет из-за загущения.

Правильное формирование позволяет:

  • сконцентрировать силы растения на основном стебле,

  • получить большие и вкусные плоды,

  • уменьшить риск заболеваний,

  • облегчить уход (опрыскивание, подвязку, сбор урожая).

Формирование в один ствол

Формирование в один ствол — это способ ведения растения, когда оставляют только один главный стебель, а все пасынки (боковые побеги) регулярно удаляют. Именно такой метод рекомендует садовод: «Я всегда формирую высокорослые помидоры в один стебель. Это дает лучший результат, меньше куста — больше плодов».

Как правильно удалять пасынки

Пасынки — это молодые побеги, которые вырастают в пазухах между основным стеблем и листом. Если их не удалить, они начнут расти как отдельные стебли и создавать лишнюю нагрузку.

Основные правила:

  1. Пасынкование проводят вручную — осторожно отщипывают или срезают пасынки, когда те достигли 4-7 см.

  2. Лучшее время — утро сухого дня, так растение быстрее заживет и не подцепит инфекцию.

  3. Не оставляйте «пеньков»: если обрезаете ножницами, оставляйте 0,5 см, чтобы избежать новых отростков. Но Кайдановская советует просто обрывать — это быстрее и безопаснее.

  4. Удаляйте пасынки снизу вверх, не трогайте точку роста (верхушку).

Подвязывание — обязательно

Поскольку один стебель растет высоко, он нуждается в надежной опоре.

Рекомендуется:

  • установить прочную палочку,

  • подвязывать стебель мягким шпагатом по мере роста,

  • не затягивать узел, чтобы не травмировать стебель.

Уход после формирования

Чтобы растение чувствовало себя хорошо:

  • Поливайте редко, но обильно (1-2 раза в неделю утром).

  • Подкармливайте раз в 10-14 дней комплексными удобрениями для томатов.

  • Удаляйте нижние листья до первой кисти, когда плоды уже завязались — это улучшает вентиляцию.

  • Регулярно проверяйте на грибковые заболевания (фитофтору, мучнистую росу).

Всегда ли надо формировать в один ствол

Формирование в один стебель подходит:

  • для теплиц,

  • для ограниченного пространства,

  • для поздних сортов (чтобы урожай успел созреть).

На открытом грунте некоторые садоводы оставляют 2-3 стебля, если сорта очень урожайные. Но тогда важно контролировать загущение, регулярно пасынковать и подвязывать каждый ствол.

Формирование высокорослых помидоров в один ствол — это простая, но действенная агротехника, которая значительно повышает урожайность, улучшает качество плодов и облегчает уход. Этот метод идеально подходит для домашних теплиц и открытого грунта.

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