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Как правильно формировать высокорослые помидоры в один ствол: советы садовода
Высокорослые (индетерминантные) сорта томатов — настоящая находка для тех, кто мечтает о щедром и длительном урожае.
Однако для того, чтобы растение не тратило силы зря и давало большие, сочные плоды, его нужно правильно формировать. Как именно это делать рассказала опытная садовод Наталья Кайдановская.
Важность формирования кустов томата
Высокорослые помидоры растут без ограничений в высоту — при благоприятных условиях.
Без формирования такое растение:
разрастается вширь и вверх,
создает много пасынков (боковых побегов),
закладывает излишнее количество завязей, которые она просто не успевает «выкормить»,
меньше родит и чаще болеет из-за загущения.
Правильное формирование позволяет:
сконцентрировать силы растения на основном стебле,
получить большие и вкусные плоды,
уменьшить риск заболеваний,
облегчить уход (опрыскивание, подвязку, сбор урожая).
Формирование в один ствол
Формирование в один ствол — это способ ведения растения, когда оставляют только один главный стебель, а все пасынки (боковые побеги) регулярно удаляют. Именно такой метод рекомендует садовод: «Я всегда формирую высокорослые помидоры в один стебель. Это дает лучший результат, меньше куста — больше плодов».
Как правильно удалять пасынки
Пасынки — это молодые побеги, которые вырастают в пазухах между основным стеблем и листом. Если их не удалить, они начнут расти как отдельные стебли и создавать лишнюю нагрузку.
Основные правила:
Пасынкование проводят вручную — осторожно отщипывают или срезают пасынки, когда те достигли 4-7 см.
Лучшее время — утро сухого дня, так растение быстрее заживет и не подцепит инфекцию.
Не оставляйте «пеньков»: если обрезаете ножницами, оставляйте 0,5 см, чтобы избежать новых отростков. Но Кайдановская советует просто обрывать — это быстрее и безопаснее.
Удаляйте пасынки снизу вверх, не трогайте точку роста (верхушку).
Подвязывание — обязательно
Поскольку один стебель растет высоко, он нуждается в надежной опоре.
Рекомендуется:
установить прочную палочку,
подвязывать стебель мягким шпагатом по мере роста,
не затягивать узел, чтобы не травмировать стебель.
Уход после формирования
Чтобы растение чувствовало себя хорошо:
Поливайте редко, но обильно (1-2 раза в неделю утром).
Подкармливайте раз в 10-14 дней комплексными удобрениями для томатов.
Удаляйте нижние листья до первой кисти, когда плоды уже завязались — это улучшает вентиляцию.
Регулярно проверяйте на грибковые заболевания (фитофтору, мучнистую росу).
Всегда ли надо формировать в один ствол
Формирование в один стебель подходит:
для теплиц,
для ограниченного пространства,
для поздних сортов (чтобы урожай успел созреть).
На открытом грунте некоторые садоводы оставляют 2-3 стебля, если сорта очень урожайные. Но тогда важно контролировать загущение, регулярно пасынковать и подвязывать каждый ствол.
Формирование высокорослых помидоров в один ствол — это простая, но действенная агротехника, которая значительно повышает урожайность, улучшает качество плодов и облегчает уход. Этот метод идеально подходит для домашних теплиц и открытого грунта.