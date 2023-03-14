Как правильно гладить животное: 5 советов от ветеринара

Ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина рассказала, что даже такое обычное действие должно быть правильным, чтобы животное не теряло к хозяину доверия и у него не было стресса.

Для каждого из нас погладить животное – значит выразить любовь, но на самом деле собаки и кошки воспринимают это действие иначе. Любимцы привыкают, что мы постоянно имеем с ними тактильный контакт и одни животные любят это, а другие избегают.

Уверена, что вы замечали, как животное подходит к вам и само начинает ластиться. Это – идеальный момент, чтобы ласкать любимца, не вызывая у него дискомфорта.

Как правильно гладить животное?

1. Сначала используйте правило "3 секунд": легонько прикоснитесь к животному, проведите рукой по нему, не превышая 3 секунд.

2. Если животное осталось рядом, можно дальше гладить. Все движения должны быть плавными, нежными.

3. Если животное ушло – не настаиваем на контакте. Можно позвать животное назад, дав лакомство, и снова пытаемся гладить. Это полезно для малоконтактных, робких животных.

4. Постепенно увеличивайте время ласки, гладьте за ушком, подбородок. Наблюдайте, какие места особенно приятны любимцу. Часто они сами подставляют их под руку. Например, у моей собаки – это грудь.

5. Помните, что любое взаимодействие с любимцем должно приносить исключительно положительные эмоции, поэтому обращайте внимание на язык его тела и тогда вы лучше поймете друг друга.

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