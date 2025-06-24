Как правильно хранить абрикосы: действенные советы

Как правильно хранить абрикосы / © Associated Press

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И если вы хотите наслаждаться абрикосами не только в июне-июле, но и в любое другое время года, важно знать, как правильно их хранить. Издание Real Simple собрало самые действенные советы — как хранить свежие, сушеные и даже замороженные абрикосы, чтобы они оставались вкусными, полезными и не теряли свой аромат.

Как выбрать спелые абрикосы

Перед тем как хранить абрикосы, важно правильно их выбрать:

Спелые плоды имеют насыщенный оранжевый цвет, иногда с румянцем и слегка упругие на ощупь.

Если планируете хранить их несколько дней, выбирайте более твердые, светло-желтые абрикосы — они еще созреют.

Избегайте плодов с темными пятнами или мягкими участками — они быстро испортятся.

Как хранить свежие абрикосы

Свежие абрикосы — настоящий деликатес, но очень деликатный. Они легко повреждаются и быстро портятся. Вот как сохранить их как можно дольше:

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Если абрикосы уже спелые

Храните их в холодильнике, желательно в герметичном контейнере или бумажном пакете.

Лучше всего класть их в один слой, чтобы избежать смятия.

Срок хранения: до 5-7 дней.

Если абрикосы еще твердые

Оставьте их на кухонном столе при комнатной температуре, чтобы созрели.

Чтобы ускорить созревание, положите абрикосы в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом — они выделяют этилен, который ускоряет процесс.

После созревания — положите в холодильник.

Как хранить сушеные абрикосы

Сушеные абрикосы — идеальный вариант для хранения фруктов.

Лучше всего их держать в плотно закрытой стеклянной банке или герметичном контейнере.

Место должно быть прохладное, сухое и темное — например, шкаф или холодильник.

В холодильнике сушеные абрикосы могут храниться до 6 месяцев, а в морозилке — еще дольше.

Если плоды слишком пересохли — замочите их в горячей воде на 10-15 мин перед использованием.

Как хранить замороженные абрикосы

Замороженные абрикосы — это прекрасный способ сохранить летний вкус на зиму. Их можно использовать в смузи, вареньях, компотах, пирогах и даже мясных блюдах.

Инструкция:

Хорошо промойте плоды. Удалите косточки, порежьте на ломтики. Разложите кусочки на противень в один слой и заморозьте. После полной заморозки переложите в герметичные контейнеры или зип-пакеты. Храните в морозильнике до 10-12 месяцев.

Совет: если боитесь потерять яркий цвет фруктов, перед заморозкой сбрызните ломтики лимонным соком.

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Абрикосы — это не только символ лета, но и универсальный продукт, который можно хранить в различных формах. Главное — знать простые правила: осторожно обращайтесь со свежими плодами, храните сушеные в сухом и прохладном месте, а излишки обязательно замораживайте. Благодаря этим советам, ваши блюда будут ароматными и насыщенными вкусом лета даже в холодные месяцы.