Как правильно хранить чеснок и лук, чтобы они не прорастали и не портились / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, как хранить чеснок и лук так, чтобы они оставались свежими, ароматными и не прорастали месяцами и поделилось своими самыми полезными советами.

Почему чеснок и лук прорастают

Это абсолютно естественный процесс, просто растения пытаются начать новую жизнь. Когда луковицы попадают в теплую или влажную среду, особенно под действием света, они «просыпаются» и начинают выпускать зеленые побеги. Это не опасно, но вкус становится горьковатым и резким.

Проросшие чеснок и лук вполне безопасны для потребления, но их аромат становится менее приятным, поэтому лучше срезать зеленые части или использовать их в бульонах.

Где и как хранить

Идеальные условия — темное, сухое и прохладное место с хорошей вентиляцией. Если есть подвал или кладовая, используйте металлические полки, плетеные корзины или тканевые мешочки. Главное — никаких герметичных контейнеров. Влага, которая накапливается внутри, только ускорит порчу.

Храните чеснок и лук на стеллажах в подвале, но оставляйте между головками немного пространства. Это позволяет воздуху циркулировать и предотвращает образование плесени. Также не стоит снимать сухую кожуру — она естественно защищает луковицу от влаги и бактерий.

Места, которых надо избегать

возле плиты или духовки;

на солнечном подоконнике;

в пластиковых пакетах или контейнерах без доступа воздуха.

А еще держите чеснок и лук подальше от картофеля, яблок, бананов и дынь, ведь они выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу продуктов.

Хранение в холодильнике

Холод и повышенная влажность в холодильнике провоцируют размягчение и гниение целых головок.

А вот очищенный чеснок или нарезанный лук можно хранить в герметичной емкости в холодильнике до недели. Если есть избыток, высушите их в духовке при низкой температуре или в дегидраторе и сделайте собственную приправу.

Как подготовить свежий лук и чеснок к хранению

Если вы купили на базаре или вырастили самостоятельно, тогда сначала дайте им просушиться. Это процесс, когда свежие луковицы лежат несколько недель в сухом, хорошо вентилируемом месте, пока кожура не станет «бумажной», а стебли — твердыми.

Не мойте их перед сушкой, просто осторожно встряхните землю. Когда все высохнет, можете подрезать стебли, но не удаляйте их полностью, это продлит срок хранения.

Как понять, что чеснок или лук испортились

стали мягкими или скользкими;

есть темные пятна или неприятный запах;

образовалась плесень.

Даже при правильных условиях стоит раз в неделю проверять запасы, это поможет вовремя заметить «подозрительную» головку и спасти остальные.

Храните чеснок и лук в темном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Не кладите рядом с картофелем и фруктами. Не очищайте и не мойте перед хранением и проверяйте еженедельно запасы. И тогда ваши кулинарные помощники останутся свежими, ароматными и готовыми придать вкус каждому блюду, от пасты до борща, целыми месяцами.