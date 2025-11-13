ТСН в социальных сетях

Как правильно хранить чеснок и лук, чтобы они не прорастали и не портились

Чеснок и лук — две кулинарные звезды, без которых невозможно представить ни одной кухни. Они придают аромат и выразительность любому блюду — от домашнего борща до средиземноморского соуса. Но что делать, когда вы замечаете зеленые ростки, попробуем разобраться.

Как правильно хранить чеснок и лук, чтобы они не прорастали и не портились / © Associated Press

Издание Martha Stewart рассказало, как хранить чеснок и лук так, чтобы они оставались свежими, ароматными и не прорастали месяцами и поделилось своими самыми полезными советами.

Почему чеснок и лук прорастают

Это абсолютно естественный процесс, просто растения пытаются начать новую жизнь. Когда луковицы попадают в теплую или влажную среду, особенно под действием света, они «просыпаются» и начинают выпускать зеленые побеги. Это не опасно, но вкус становится горьковатым и резким.

Проросшие чеснок и лук вполне безопасны для потребления, но их аромат становится менее приятным, поэтому лучше срезать зеленые части или использовать их в бульонах.

Где и как хранить

Идеальные условия — темное, сухое и прохладное место с хорошей вентиляцией. Если есть подвал или кладовая, используйте металлические полки, плетеные корзины или тканевые мешочки. Главное — никаких герметичных контейнеров. Влага, которая накапливается внутри, только ускорит порчу.

Храните чеснок и лук на стеллажах в подвале, но оставляйте между головками немного пространства. Это позволяет воздуху циркулировать и предотвращает образование плесени. Также не стоит снимать сухую кожуру — она естественно защищает луковицу от влаги и бактерий.

Места, которых надо избегать

  • возле плиты или духовки;

  • на солнечном подоконнике;

  • в пластиковых пакетах или контейнерах без доступа воздуха.

А еще держите чеснок и лук подальше от картофеля, яблок, бананов и дынь, ведь они выделяют этилен, который ускоряет созревание и порчу продуктов.

Хранение в холодильнике

Холод и повышенная влажность в холодильнике провоцируют размягчение и гниение целых головок.

А вот очищенный чеснок или нарезанный лук можно хранить в герметичной емкости в холодильнике до недели. Если есть избыток, высушите их в духовке при низкой температуре или в дегидраторе и сделайте собственную приправу.

Как подготовить свежий лук и чеснок к хранению

Если вы купили на базаре или вырастили самостоятельно, тогда сначала дайте им просушиться. Это процесс, когда свежие луковицы лежат несколько недель в сухом, хорошо вентилируемом месте, пока кожура не станет «бумажной», а стебли — твердыми.

Не мойте их перед сушкой, просто осторожно встряхните землю. Когда все высохнет, можете подрезать стебли, но не удаляйте их полностью, это продлит срок хранения.

Как понять, что чеснок или лук испортились

  • стали мягкими или скользкими;

  • есть темные пятна или неприятный запах;

  • образовалась плесень.

Даже при правильных условиях стоит раз в неделю проверять запасы, это поможет вовремя заметить «подозрительную» головку и спасти остальные.

Храните чеснок и лук в темном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Не кладите рядом с картофелем и фруктами. Не очищайте и не мойте перед хранением и проверяйте еженедельно запасы. И тогда ваши кулинарные помощники останутся свежими, ароматными и готовыми придать вкус каждому блюду, от пасты до борща, целыми месяцами.

