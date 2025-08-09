- Дата публикации
Как правильно хранить дыню: полезные советы
Сочная, сладкая и ароматная дыня — настоящий символ лета. В жару ее так приятно подать к завтраку, добавить в салат или сделать из нее смузи. Но есть одно «но», дыня быстро портится, особенно после нарезки.
Чтобы избежать бесполезного выбрасывания плодов и сохранить максимум пользы, важно знать простые правила хранения дыни, о которых в своей статье рассказало издание Real Simple.
Как выбрать спелую дыню
Прежде чем хранить дыню, ее нужно правильно выбрать:
Кожура должна быть кремово-желтая, без пятен и трещин.
На ощупь слегка мягкая, особенно возле хвостика.
Аромат сладкий и медовый. Если ничем не пахнет, дыня еще недозрела.
Лайфгак: легко постучите по дыне, спелая издает глухой пустой звук.
Как хранить целую дыню
Если дыня еще не совсем спелая, оставьте ее при комнатной температуре на подоконнике или на столе. В таких условиях она созреет за 3-5 дней.
Спелую дыню лучше всего хранить в холодильнике, в овощном отсеке. Там она будет оставаться свежей до 7-10 дней. Упакуйте ее в бумагу или тканевый мешочек, чтобы уменьшить потерю влаги.
Как хранить нарезанную дыню
Вот здесь важно действовать быстро. После разрезания дыня:
Быстро впитывает запахи холодильника
Теряет влагу и вкус
Может испортиться уже через 2-3 дня
Что делать:
Нарезанные кусочки дыни положите в герметичный контейнер или заверните в пищевую пленку.
Храните не дольше 3-5 дней в холодильнике.
Не оставляйте при комнатной температуре, это ускорит брожение.
Замораживание дыни
Это идеальный способ не выбрасывать остатки и всегда иметь под рукой ингредиент для:
смузи
сорбета
мороженого
фрешей или коктейлей
Как заморозить дыню
Снимите кожуру, удалите семена, порежьте кубиками.
Разложите кусочки на противень с пергаментом и поставьте в морозильник на 2-3 часа.
После замораживания пересыпьте в герметичный пакет или контейнер.
В морозилке такая дыня лучше сохраняет свои свойства аж до 12 месяцев.
Важно: после размораживания структура дыни становится мягкой, поэтому для салатов она уже не подойдет, но для напитков или десертов — самое то.
Дыня — не только вкусный, но и очень нежный фрукт, который требует правильного хранения. Если придерживаться простых советов, вы сможете дольше наслаждаться ее сладким вкусом. Правильное хранение не только продлевает «жизнь» дыни, но и помогает уменьшить пищевые отходы и сохранить пользу для здоровья.