Как правильно хранить дыню: полезные советы

Сочная, сладкая и ароматная дыня — настоящий символ лета. В жару ее так приятно подать к завтраку, добавить в салат или сделать из нее смузи. Но есть одно «но», дыня быстро портится, особенно после нарезки.

Чтобы избежать бесполезного выбрасывания плодов и сохранить максимум пользы, важно знать простые правила хранения дыни, о которых в своей статье рассказало издание Real Simple.

Как выбрать спелую дыню

Прежде чем хранить дыню, ее нужно правильно выбрать:

  • Кожура должна быть кремово-желтая, без пятен и трещин.

  • На ощупь слегка мягкая, особенно возле хвостика.

  • Аромат сладкий и медовый. Если ничем не пахнет, дыня еще недозрела.

Лайфгак: легко постучите по дыне, спелая издает глухой пустой звук.

Как хранить целую дыню

  • Если дыня еще не совсем спелая, оставьте ее при комнатной температуре на подоконнике или на столе. В таких условиях она созреет за 3-5 дней.

  • Спелую дыню лучше всего хранить в холодильнике, в овощном отсеке. Там она будет оставаться свежей до 7-10 дней. Упакуйте ее в бумагу или тканевый мешочек, чтобы уменьшить потерю влаги.

Как хранить нарезанную дыню

Вот здесь важно действовать быстро. После разрезания дыня:

  • Быстро впитывает запахи холодильника

  • Теряет влагу и вкус

  • Может испортиться уже через 2-3 дня

Что делать:

  • Нарезанные кусочки дыни положите в герметичный контейнер или заверните в пищевую пленку.

  • Храните не дольше 3-5 дней в холодильнике.

  • Не оставляйте при комнатной температуре, это ускорит брожение.

Замораживание дыни

Это идеальный способ не выбрасывать остатки и всегда иметь под рукой ингредиент для:

  • смузи

  • сорбета

  • мороженого

  • фрешей или коктейлей

Как заморозить дыню

  1. Снимите кожуру, удалите семена, порежьте кубиками.

  2. Разложите кусочки на противень с пергаментом и поставьте в морозильник на 2-3 часа.

  3. После замораживания пересыпьте в герметичный пакет или контейнер.

  4. В морозилке такая дыня лучше сохраняет свои свойства аж до 12 месяцев.

Важно: после размораживания структура дыни становится мягкой, поэтому для салатов она уже не подойдет, но для напитков или десертов — самое то.

Дыня — не только вкусный, но и очень нежный фрукт, который требует правильного хранения. Если придерживаться простых советов, вы сможете дольше наслаждаться ее сладким вкусом. Правильное хранение не только продлевает «жизнь» дыни, но и помогает уменьшить пищевые отходы и сохранить пользу для здоровья.

