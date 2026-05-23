Как правильно хранить фарш, чтобы он не навредил здоровью

На сегодня говяжий фарш остается одним из самых популярных ингредиентов в блюдах во многих странах мира. Но на фоне роста цен на мясо вопрос правильного хранения становится не просто бытовым лайфхаком, а способом экономии и безопасности.

Издание Good Housekeeping рассказало, что большинство ошибок с фаршем случается не на кухне, а еще в холодильнике, поэтому именно там начинается история его свежести.

Температура решает все

Холодильник должен работать при температуре около 4°C или ниже. Даже небольшие колебания важны, потому что при более низкой отметке бактерии размножаются медленно, но уже при 4°C и выше, система входит в так называемую «зону риска», где их рост ускоряется.

Именно поэтому, лучше не гадать, а проверять температуру, для этого используйте термометр для холодильника и не полагайтесь на встроенные индикаторы, ведь «на глаз» настроенный холодильник — ненадежный вариант.

Фарш «про запас»

Одна из самых распространенных ошибок — оставлять фарш в холодильнике дольше, чем нужно. Сырой фарш нужно использовать в течение 2-3 дней после покупки. И здесь есть важный нюанс, ведь внешний вид не гарантирует безопасность. Даже если мясо имеет нормальный вид, оно может быть испорченным. Признаки порчи:

кислый или посторонний запах

скользкая или липкая текстура

заметное изменение цвета

Главное правило простое, если есть сомнение — лучше выбросить.

Где в холодильнике хранить фарш

Место имеет значение не меньше, чем время. Необходимо хранить фарш на нижней полке холодильника, обязательно ставить его в поддон или контейнер и использовать его желательно в течение 1-2 дней. Причина всего этого достаточно проста — это самое холодное место, поэтому оно предотвращает вытекание сока на другие продукты. Кроме того, это уменьшает риск перекрестного загрязнения, особенно с продуктами, которые едят сырыми.

Замораживание

Если не планируете готовить фарш сразу, его лучше заморозить. Но важно не оставлять его в упаковке, в которой убрали. Лучший вариант — вакуумная упаковка, потому что это минимум воздуха, а значит меньше «ожогов» морозилки, однако если вакууматора нет, подойдет двойной слой, например, пищевая пленка и пакет или бумага для замораживания.

Готовые остатки

Безопасность важна не только для сырого мяса. После приготовления охлаждайте остатки в течение 2 часов, храните в герметичных контейнерах и используйте в течение 3 дней. Правильное хранение остатков позволяет безопасно использовать фарш в новых блюдах.

Фарш — простой продукт, который любит «дисциплину». Температура холодильника, правильная полка, своевременное использование и грамотная упаковка — это не кулинарная формальность, а базовая безопасность.

