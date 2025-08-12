ТСН в социальных сетях

Как правильно хранить грибы: полезные советы

Грибы — настоящее кулинарное сокровище. Они дарят блюдам насыщенный вкус умами, нежную и мясистую текстуру и подходят как для вегетарианцев, так и для тех, кто любит мясные блюда.

Как правильно хранить грибы

Как правильно хранить грибы / © Credits

Однако есть одна проблема, грибы быстро портятся. Из-за высокого содержания влаги они могут за несколько дней стать скользкими и неприятными на вид. Издание Real Simple рассказало, как избежать этого и наслаждаться свежими грибами как можно дольше.

Как хранить свежие целые грибы

  • Если вы купили грибы в фабричной упаковке, оставляйте их в ней. Производители обычно делают упаковку с отверстиями для вентиляции, что помогает поддерживать сухость.

  • Если грибы были без упаковки, положите их в коричневый бумажный пакет, выстланный бумажными полотенцами. Пакет не надо плотно закрывать, ведь доступ воздуха поможет сохранить их сухими.

  • Не мойте грибы заранее, лишняя влага — главный враг свежести. Мойте их только перед самым приготовлением.

  • В таком виде грибы могут храниться в холодильнике до 7 дней.

Как хранить нарезанные грибы

Нарезанные грибы портятся быстрее, поэтому с ними надо быть еще внимательнее:

  • Храните их так же как и целые: в бумажном пакете с бумажными полотенцами или в оригинальной упаковке, если они куплены уже нарезанными.

  • В холодильнике они сохранят свежесть примерно 4-5 дней.

Можно ли замораживать грибы

Да, но будьте готовы, что после размораживания они станут мягкими.

  • Для замораживания грибы нужно очистить, можно быстро промыть и хорошо просушить, положить в герметичный контейнер или пакет для замораживания.

  • В морозильнике они могут храниться до 2 месяцев.

  • Такие грибы идеально подходят для супов, соусов, запеканок, но не для блюд, где нужна хрустящая текстура.

Советы

  • Если вы покупаете грибы на рынке, выбирайте плотные, сухие на ощупь и без темных пятен.

  • Не храните их в полиэтиленовых пакетах, ведь они быстро «запариваются» и портятся.

  • Для продления свежести можно добавить в пакет сухое бумажное полотенце, чтобы оно впитывало лишнюю влагу.

Свежие грибы лучше всего сохраняют антиоксиданты и питательные вещества в первые 3-4 дня после сбора. Поэтому чем быстрее вы их используете, тем полезнее они будут для вашего здоровья.

