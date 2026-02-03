Как правильно хранить хурму, чтобы насладиться ее вкусом

Как правильно хранить хурму, чтобы насладиться ее сладостью / © Credits

Издание Martha Stewart рассказало, как насладиться ее вкусом и текстурой, независимо от того, любите ли вы ее сырой, в салатах или десертах. Хурма стала любимым фруктом многих украинцев. Ее выращивают в Китае, Японии, Южной Корее, Испании и Калифорнии, и на прилавках можно найти несколько популярных сортов. Главное, что влияет на вкус и текстуру хурмы, — это сорт и степень зрелости. Некоторые плоды можно есть еще твердыми, другие — только когда они полностью мягкие.

Хурма Фуйю

Фуйю — круглые, «томатоподобные» плоды, которые можно есть как твердыми, так и мягкими. В твердом состоянии они похожи на хрустящее яблоко или грушу, в мягком становятся нежными и кремовыми, с оттенками меда и корицы.

Хранение : если хотите мягкую текстуру, оставьте Фуйю на столе до легкого размягчения. Для более длительного хранения или после достижения нужной зрелости — в холодильнике, в сетчатом пакете, чтобы избежать накопления влаги.

Как есть: сырую с кожурой, в салатах, на десертных досках, запеченные с мясом или в выпечке.

Хачия

Хачия имеет вид желудя с заостренным концом. Этот сорт терпкий, если его есть недозрелым, вкус будет горьким и «пустым» во рту.

Хранение : держите при комнатной температуре, пока фрукт не станет полностью мягким и «желейным». Ранняя холодная обработка только закрепляет терпкость.

Как есть: пюре для смузи, быстрые хлебцы, кексы или десерты на пару.

Другие сорта и особенности

Шарон (Израиль) можно есть твердым или мягким, во время размягчения фрукт становится слаще.

Rojo Brillante (Испания) можно потреблять как Фуйю и Хачия, в зависимости от обработки и хранения.

Нарезанная хурма хранится недолго — около трех дней. Лучше съесть сразу. Если хотите подготовить заранее — плотно закройте в контейнере и поставьте в холодильник (1-4 °C).

Советы

Температура имеет значение: не ставьте терпкие сорта в холодильник до полного созревания. Ускорьте созревание: положите плоды в бумажный пакет с яблоком или бананом, так эфирные газы ускоряют спелость. Разнообразное использование: сырые, запеченные, в салатах, десертах или смузи — хурма универсальна и дарит новые вкусовые ощущения.

Хурма — это не только красивый осенне-зимний фрукт, но и настоящее вкусовое наслаждение. Главное — разбираться в сорте и правильно хранить плоды. Тогда каждый укус порадует идеальным балансом сладости и текстуры, а ваши салаты, десерты или простой перекус станут настоящим гастрономическим удовольствием.