Как правильно хранить и сушить полезные травы на зиму

Сушите травы, экспериментируйте со вкусами и наслаждайтесь летним ароматом даже в зимний период.

На странице gardenaryco рассказали, как сохранить летние травы, чтобы наслаждаться их вкусами и полезными свойствами весь год до следующего урожая.

Зачем сушить травы

Сушка трав – это простой способ сохранить их уникальный вкус и аромат. Они ведь хранят много витаминов и антиоксидантов, могут храниться несколько месяцев в сухом и прохладном месте. Вы всегда можете добавить их в супы, салаты, соусы и десерты, чтобы придать им новые оттенки вкуса или просто заваривать чаи.

Как правильно сушить травы

Сбор трав. Начните со сбора свежих трав из вашего сада или просто купите их на рынке. Вы можете выбрать такие травы, как календула, ромашка, лаванда, орегано, розмарин, шалфей, чабрец и т.п.;

Начните со сбора свежих трав из вашего сада или просто купите их на рынке. Вы можете выбрать такие травы, как календула, ромашка, лаванда, орегано, розмарин, шалфей, чабрец и т.п.; Подготовка . Аккуратно промойте собранные травы под проточной водой, чтобы удалить грязь и насекомых. Осторожно высушите их бумажным полотенцем или дайте воде стечь;

. Аккуратно промойте собранные травы под проточной водой, чтобы удалить грязь и насекомых. Осторожно высушите их бумажным полотенцем или дайте воде стечь; Сушка . Сложите травы в пучки (по несколько стеблей в каждом) и свяжите их нитью. Повесьте пучки в сухом, темном и холодном месте. Важно, чтобы помещение хорошо проветривалось. Оставьте травы высыхать на 2-3 нед.

. Сложите травы в пучки (по несколько стеблей в каждом) и свяжите их нитью. Повесьте пучки в сухом, темном и холодном месте. Важно, чтобы помещение хорошо проветривалось. Оставьте травы высыхать на 2-3 нед. Хранение. Когда травы полностью высохнут, вы можете измельчить их в ступке или порезать ножом. Переложите сушеные травы в стеклянные банки с герметичной крышкой из темного стекла. Храните в темном сухом месте.

Советы:

Вы можете наклеить этикетки на банки, чтобы знать, какие травы хранятся внутри.

Хотя сушеные травы могут храниться несколько месяцев, лучше использовать их в течение года.

Лето дарит богатый урожай ароматных трав, так что не позволяйте этим ароматным растениям зря пропасть в зимние месяцы.

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