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Как правильно хранить и сушить полезные травы на зиму

Как правильно хранить и сушить полезные травы на зиму

Как правильно хранить и сушить полезные травы на зиму / Фото: Credits

Сушите травы, экспериментируйте со вкусами и наслаждайтесь летним ароматом даже в зимний период.

На странице gardenaryco рассказали, как сохранить летние травы, чтобы наслаждаться их вкусами и полезными свойствами весь год до следующего урожая.

Зачем сушить травы

Сушка трав – это простой способ сохранить их уникальный вкус и аромат. Они ведь хранят много витаминов и антиоксидантов, могут храниться несколько месяцев в сухом и прохладном месте. Вы всегда можете добавить их в супы, салаты, соусы и десерты, чтобы придать им новые оттенки вкуса или просто заваривать чаи.

Как правильно сушить травы

  • Сбор трав. Начните со сбора свежих трав из вашего сада или просто купите их на рынке. Вы можете выбрать такие травы, как календула, ромашка, лаванда, орегано, розмарин, шалфей, чабрец и т.п.;
  • Подготовка. Аккуратно промойте собранные травы под проточной водой, чтобы удалить грязь и насекомых. Осторожно высушите их бумажным полотенцем или дайте воде стечь;
  • Сушка. Сложите травы в пучки (по несколько стеблей в каждом) и свяжите их нитью. Повесьте пучки в сухом, темном и холодном месте. Важно, чтобы помещение хорошо проветривалось. Оставьте травы высыхать на 2-3 нед.
  • Хранение. Когда травы полностью высохнут, вы можете измельчить их в ступке или порезать ножом. Переложите сушеные травы в стеклянные банки с герметичной крышкой из темного стекла. Храните в темном сухом месте.

Советы:

  • Вы можете наклеить этикетки на банки, чтобы знать, какие травы хранятся внутри.
  • Хотя сушеные травы могут храниться несколько месяцев, лучше использовать их в течение года.

Лето дарит богатый урожай ароматных трав, так что не позволяйте этим ароматным растениям зря пропасть в зимние месяцы.

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