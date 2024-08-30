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Как правильно хранить картофель, чтобы он оставался свежим

Как правильно хранить картофель, чтобы он оставался свежим

Как правильно хранить картофель, / Фото: Credits

Если ваш картофель не хранится так долго, как того хотелось бы, а погреба у вас нет, предлагаем ознакомиться с лайфгаками, которые продлят его свежесть.

Издание Daily Record поделилось со своими читателями интересной и полезной информацией, как правильно хранить картофель, чтобы он не порос и дольше оставался свежим. Картошка – любимая культура украинцев. Она вкусна в любом виде – жареном, печеном, пюре или вареном. Поэтому, несмотря на ее широкое использование в кулинарии, правильное хранение для некоторых остается загадкой.

Картофель лучше хранится в прохладном, сухом, темном месте, поскольку воздействие влаги и света может привести к гниению. Идеальным местом хранения будут просторные шкафы или амбары. Это касается и других корнеплодов, таких как репа, например. Их правильное хранение обеспечивает свежесть и сохранение полезных элементов на недели, а возможно даже на весь сезон.

Кроме того, обеспечение надлежащего воздушного потока – одно из решающих значений при хранении. В отличие от многих других овощей, корнеплоды нуждаются в хорошем проветривании, чтобы избежать преждевременного гниения. Избегайте герметичных контейнеров и выбирайте для хранения перфорированные пакеты или корзины.

Если вы планируете хранить сваренный картофель, дайте ему остыть до комнатной температуры, прежде чем поместить в герметичный контейнер для замораживания или в полиэтиленовый пакет, который можно закрыть.

Также, картофель не следует хранить возле других фруктов и овощей, производящих этилен. К таким продуктам можно отнести лук, авокадо и помидоры, которые могут ускорить прорастание и порчу картофеля. Поэтому всегда лучше хранить их отдельно.

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