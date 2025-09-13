Как правильно хранить киви: действенные советы

Киви / © Credits

Реклама

Киви — один из тех фруктов, который дарит не только яркий вкус, но и большую пользу для здоровья. Этот зеленый плод является прекрасным источником витамина С, клетчатки, калия и антиоксидантов. Он укрепляет иммунитет, способствует работе сердца и даже улучшает пищеварение. Но, чтобы как можно дольше наслаждаться его пользой, важно знать, как правильно выбирать и хранить киви, об этом рассказало издание Real Simple.

Как выбрать идеальное киви

Спелый плод — насыщенно-коричневую кожуру без вмятин и темных пятен, при легком нажатии немного пружинит. Его аромат будет сладковатым.

Недозрелый плод — твердый и без запаха. Такой киви можно спокойно оставить дозревать дома.

Лайфхак: если хотите ускорить созревание, положите киви в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом, ведь они выделяют этилен, который помогает фруктам быстрее становиться мягче.

Где хранить киви

Недозрелый киви

Держите при комнатной температуре, как можно дальше от солнечных лучей.

Не кладите рядом с томатами, авокадо или яблоками, если не хотите, чтобы он созрел слишком быстро.

Хранить можно 5-7 дней, ежедневно проверяя, не пришло ли время есть.

Спелый киви

Лучше переместить в холодильник. Там он будет оставаться свежим 7-10 дней.

Оптимальное место — полка для фруктов, но как можно дальше от «газообразующих соседей».

Нарезанный киви

Выложите кусочки в герметичный контейнер или пакет с застежкой.

В холодильнике они сохранят свежесть до 2 дней.

Нужно ли чистить кожуру

Многие выбрасывают кожуру, хотя она богата витаминами Е, С и клетчаткой. Ее можно есть, как у персика или сливы, главное, хорошо вымыть. Если же вам неприятна ворсистая текстура, снимите кожуру ложкой или овощечисткой.

Реклама

Как заморозить киви

Киви можно смело отправлять в морозильник и это отличный способ сохранить его надолго.

Очистите и нарежьте на ровные кусочки. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Заморозьте в течение 2-3 часов, после чего пересыпьте в контейнер. В морозильнике плод хранится до 3 месяцев.

Важно: после размораживания текстура меняется, поэтому лучше всего использовать такие кусочки в смузи, сорбетах или как основу для соусов.

Правильное хранение киви — это не только вопрос вкуса, но и способа максимально сохранить его витамины и пользу. Когда вы знаете несколько простых правил, у вас всегда под рукой будете спелый, сочный и полезный фрукт, готовый дополнить ваш завтрак, десерт или смузи.