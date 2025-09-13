ТСН в социальных сетях

Как правильно хранить киви: действенные советы

Если вы хотите, чтобы киви оставался сочным и вкусным как можно дольше, существует несколько простых секретов, которые помогут сохранить его свежесть и ценные витамины.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Киви — один из тех фруктов, который дарит не только яркий вкус, но и большую пользу для здоровья. Этот зеленый плод является прекрасным источником витамина С, клетчатки, калия и антиоксидантов. Он укрепляет иммунитет, способствует работе сердца и даже улучшает пищеварение. Но, чтобы как можно дольше наслаждаться его пользой, важно знать, как правильно выбирать и хранить киви, об этом рассказало издание Real Simple.

Как выбрать идеальное киви

  • Спелый плод — насыщенно-коричневую кожуру без вмятин и темных пятен, при легком нажатии немного пружинит. Его аромат будет сладковатым.

  • Недозрелый плод — твердый и без запаха. Такой киви можно спокойно оставить дозревать дома.

Лайфхак: если хотите ускорить созревание, положите киви в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом, ведь они выделяют этилен, который помогает фруктам быстрее становиться мягче.

Где хранить киви

Недозрелый киви

  • Держите при комнатной температуре, как можно дальше от солнечных лучей.

  • Не кладите рядом с томатами, авокадо или яблоками, если не хотите, чтобы он созрел слишком быстро.

  • Хранить можно 5-7 дней, ежедневно проверяя, не пришло ли время есть.

Спелый киви

  • Лучше переместить в холодильник. Там он будет оставаться свежим 7-10 дней.

  • Оптимальное место — полка для фруктов, но как можно дальше от «газообразующих соседей».

Нарезанный киви

  • Выложите кусочки в герметичный контейнер или пакет с застежкой.

  • В холодильнике они сохранят свежесть до 2 дней.

Нужно ли чистить кожуру

Многие выбрасывают кожуру, хотя она богата витаминами Е, С и клетчаткой. Ее можно есть, как у персика или сливы, главное, хорошо вымыть. Если же вам неприятна ворсистая текстура, снимите кожуру ложкой или овощечисткой.

Как заморозить киви

Киви можно смело отправлять в морозильник и это отличный способ сохранить его надолго.

  1. Очистите и нарежьте на ровные кусочки.

  2. Выложите на противень, застеленный пергаментом.

  3. Заморозьте в течение 2-3 часов, после чего пересыпьте в контейнер.

  4. В морозильнике плод хранится до 3 месяцев.

Важно: после размораживания текстура меняется, поэтому лучше всего использовать такие кусочки в смузи, сорбетах или как основу для соусов.

Правильное хранение киви — это не только вопрос вкуса, но и способа максимально сохранить его витамины и пользу. Когда вы знаете несколько простых правил, у вас всегда под рукой будете спелый, сочный и полезный фрукт, готовый дополнить ваш завтрак, десерт или смузи.

