Как правильно хранить муку, чтобы там не завились насекомые / © Credits

Реклама

Если вы хотя бы раз сталкивались с мелкими жучками или «нитками» в пакете с мукой — эта статья именно для вас. Мы собрали самые актуальные и проверенные советы издания Real Simple, а также дополнили их информацией, которая поможет вам правильно хранить этот продукт.

Почему в муке появляются насекомые

Главные виновники — мучные жуки (они же хрущаки или долгоносики) и моли, которые проникают в пакеты еще на этапе производства или хранения в магазине. Они активно размножаются в тепле, влаге и темноте. Даже несколько личинок в пакете могут превратиться в полномасштабное заражение кухонного шкафа.

Сколько хранится мука

Многие считают, что мука — «вечная». На самом деле:

Реклама

В бумажном заводском пакете — до 3 месяцев, дальше оно может испортиться или стать домом для насекомых.

В герметичной таре — до 10-12 месяцев.

В холодильнике — до 1 года.

В морозилке — до 2 лет или больше.

Все эти сроки при условии правильного хранения.

Как понять, что мука испортилась

Имеет кислый, затхлый или запах плесени.

Изменило цвет (желтеет, сереет, зеленеет).

Есть комочки или влажные комки.

Заметны жучки, куколки или паутинки.

Если есть хотя бы один пункт, выбрасывайте без сожаления.

Как хранить муку

Не оставляйте в заводском пакете

Бумажные мешки не защищают от влаги, воздуха или насекомых. К тому же бумага может легко размокнуть или порваться.

Пересыпьте в герметичную тару

Идеально подойдут:

Реклама

Стеклянные банки с плотной крышкой

Пластиковые контейнеры для сыпучих продуктов

Вакуумные пакеты или контейнеры с клапаном

Совет: перед тем, как пересыпать муку, заморозьте ее на 48 часов, чтобы уничтожить возможные яйца насекомых. Затем просушите и храните в шкафу или морозилке.

Держите в прохладном, сухом и темном месте

Солнечный свет и высокая температура ускоряют порчу муки и провоцируют развитие бактерий и грибков. Идеальные места:

кухонный шкаф, как можно дальше от плиты

кладовая

холодильник или морозильная камера

Хранение в холодильнике или морозилке

Холод замедляет окисление и уничтожает личинки вредителей.

Не забудьте плотно закрыть тару, чтобы мука не впитала посторонние запахи.

Когда достаете муку из морозилки, дождитесь полного оттаивания при комнатной температуре, прежде чем открывать контейнер. Иначе влага из воздуха конденсируется на поверхности муки и она испортится.

Предотвращение появления насекомых

Используйте лавровый лист, чеснок или сухую гвоздику. Просто положите их в шкаф или внутрь контейнера.

Протирайте шкафы уксусным раствором раз в месяц.

Не храните старую муку рядом с новой.

Мука — не вечная, и если вы хотите готовить вкусную, безопасную еду, придерживайтесь нескольких простых правил:

Храните в герметичной таре

Избегайте влаги, тепла и света

Морозилка — лучший друг, если вы не печете каждую неделю

Проверяйте запах и внешний вид перед использованием

Когда вы сделаете эти шаги, вы не только сохраните свой продукт, но и избавитесь от риска испорченного блюда или неприятных сюрпризов в шкафу.

Реклама