Как правильно хранить ножи на кухне: полезные советы

Нет ничего более важного для каждого повара, чем хорошо подобранный набор ножей. Режете ли вы лук, картофель или жареные ребра, использование острых инструментов значительно повышает эффективность работы и делает процесс приготовления более приятным.

Однако, чтобы ваши ножи всегда были удобны в использовании и сохраняли свою остроту, необходимо бережно хранить их. В своей статье издание MarthaStewart рассказало о различных вариантах хранения ножей и факторах, которые следует учитывать при выборе.

Выбор способа хранения

Существует множество вариантов хранения ножей, начиная от специальных блоков для ножей и вкладок для ящиков до чехлов и магнитных лент. У каждого способа есть свои преимущества и правильный выбор зависит от ваших личных потребностей, кухни и стиля приготовления.

Блоки для ножей

Преимущество ножевого блока заключается в том, что в нем есть специальная зона для хранения с как правило определенным местом для каждого лезвия. Хранение в блоке обеспечивает легкий доступ к каждому инструменту – отложить нож или быстро найти нужный становится очень просто. Блок для ножей не только функционален, но и может стать произведением кухонного искусства, демонстрирующего вашу кулинарную страсть.

Материалы имеют значение

Выбор материала блоков для ножей также важен. Блоки из акации или бамбука – это долговечный и доступный вариант. Эта древесина является экологичной, устойчивой к влаге и жукам, а также устойчива к вмятинам и царапинам. Другим замечательным вариантом является блок из дерева грецкого ореха, который хоть и дороже, но может служить всю жизнь.

Ножевые блоки для хранения считаются более доступными и эстетически привлекательными, чем другие альтернативы. Кроме того, блоки для ножей доступны во множестве конфигураций – от магнитных до моделей с многочисленными слотами, позволяющими хранить от двух до двадцати ножей.

Недостаток ножевого блока

Не всегда ножевой блок может являться оптимальным решением. Если вы ставите его рядом с раковиной, где есть повышенная влажность, натуральная деревянная поверхность блока может деформироваться или изменить цвет. Также блок может стать соблазном для любознательных малышей, которые, играя, могут повредить инструменты или еще хуже, нанести себе вред.

При использовании блока важно обращать внимание на то, как лезвия контактируют с деревянной поверхностью. Необходимо, чтобы мое лезвие хорошо входило в паз, но не слишком туго, хранение ножа таким образом помогает обеспечить его остроту.

Альтернативные варианты хранения

Магнитные ленты

Магнитные системы для хранения ножей – это отличный вариант для тех, кто ценит эстетику и легкость доступа. Убедитесь, что вы приобретаете ленту хорошего качества, ведь вы не хотите, чтобы нож случайно упал и повредился. Такие ленты можно размещать на специальных стержнях, когда нож располагается к краю лезвия во время крепления, а сам он легко снимается.

Органайзеры для ящиков

Если у вас есть ограничения в кухонном пространстве, органайзер может стать прекрасной альтернативой. Блоки и лотки с прорезями для ножей, изготовленные из бамбука, клена или ореха, помогут привести в порядок инструменты и не занимать слишком много пространства.

Чехлы для ножей

Для тех, кто предпочитает скрытое хранение, отличным решением являются качественные чехлы для ножей. Чехлы с фетровой подкладкой – отличный способ защитить ваши лезвия, особенно если они хранятся в ящике.

Запрещается хранить ножи прямо в ящиках

Один из самых практичных способов гарантии, что ножи всегда будут под рукой – это отказаться от беспорядочного хранения в ящиках. Любое хорошее решение для хранения всегда лучше, чем беспорядочное хранение ножей в ящик, ведь беспорядок может не только быть опасным, но и затупить лезвия из-за контакта с другими предметами.

Советы по уходу за ножами

Как и любой кухонный инструмент, ножи нуждаются в надлежащем уходе, который увеличивает их долговечность. Важно помнить:

Никогда не мойте ножи в посудомоечной машине. Ручная мойка обеспечивает оптимальный уход, позволяет сохранить остроту лезвий.

Полностью очистите и высушите ножи, прежде чем вернуть их в блок или прикрепить к магнитной стойке. Это помогает предотвратить образование влаги, которая может вызвать коррозию или другие повреждения.

Правильное хранение – это не просто вопрос эстетики, но и безопасность, эффективность и долговечность ваших инструментов. Выбор между блоками, магнитными системами, органайзерами для ящиков или чехлами зависит от личных предпочтений. Бережно сохраняя их, вы обеспечиваете остроту и безопасное использование, а также сохраняете атмосферу уюта и порядка на вашей кухне.

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