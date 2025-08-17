Как правильно хранить овощи и фрукты: интересные лайфхаки

Как хранить овощи и фрукты в холодильнике

Однако все мы сталкивались с ситуацией, когда помидоры начинают сморщиваться, бананы темнеют, а зелень вянет уже через несколько дней. Чтобы этого избежать, стоит знать несколько хитростей, которые помогут продлить «жизнь» вашего урожая и о которых рассказали на странице Amazing Garden.

Помидоры

Помидоры быстро теряют влагу через плодоножку. Чтобы замедлить этот процесс, можно заклеить ее прозрачным скотчем. Хранить их лучше всего при комнатной температуре, как можно дальше от прямых солнечных лучей. В холодильнике они теряют аромат, но если уже созревшие, холод поможет продлить свежесть еще на 3-4 дня.

Бананы

Чтобы бананы не начали темнеть слишком быстро, оберните плодоножку бумажным полотенцем или пищевой пленкой. Так они будут храниться свежими около недели. Также не стоит хранить их вместе с яблоками, ведь те выделяют этилен, который ускоряет созревание.

Кинза и другая зелень

Зелень дольше останется свежей, если хранить ее с корешками, обернутыми во влажное бумажное полотенце и положить в холодильник в контейнере. Другой способ — поставить пучок в стакан с водой, прикрыв сверху пакетом и хранить в холоде.

Чеснок

Чтобы чеснок не начал прорастать, его хранят в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Опытные хозяйки советуют пересыпать его сухой солью и чайными листьями, это защищает от лишней влаги и продлевает срок хранения.

Общие советы

Не мойте овощи и фрукты перед хранением, ведь влага ускоряет порчу. Мойте непосредственно перед употреблением.

Сортируйте запасы ежедневно, потому что один испорченный плод может «заразить» другие.

Используйте бумажные полотенца в контейнерах или пакетах для поглощения лишней влаги.

Учитывайте соседство продуктов, ведь некоторые фрукты выделяют этилен, который ускоряет созревание овощей.

Правильное хранение овощей и фруктов — это не только экономия, но и забота о здоровье семьи. Благодаря простым лайфхакам можно значительно уменьшить пищевые отходы и наслаждаться свежими, ароматными продуктами гораздо дольше.