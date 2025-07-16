Как правильно хранить персики: полезные советы

Как правильно хранить персики / © Associated Press

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Чтобы продлить удовольствие и избежать разочарования в виде испорченных или смятых плодов, стоит знать несколько простых, но важных правил их хранения. Издание Real Simple рассказало о проверенных советах, которые помогут сохранить вкус лета дольше.

Первый шаг к правильному хранению — определить, спелый плод или еще нет. Неспелый персик твердый на ощупь и не имеет яркого аромата. Спелый — мягкий, душистый, имеет легкую «упругость» при нажатии. От этого зависит, как и где его хранить.

Хранение неспелых персиков

Если вы приобрели тверденькие, но не совсем спелые персики:

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Храните их при комнатной температуре, желательно в один слой на тарелке или лотке, подальше от прямых солнечных лучей.

Не складывайте в один контейнер, ведь персики имеют очень чувствительную кожуру, а давление других плодов может привести к повреждению и быстрой порче.

Не мойте до момента потребления, кожура содержит природный воск, который защищает фрукт от порчи.

Через 2-4 дня в тепле персики созреют. Как только они станут ароматными и мягкими, пора действовать.

Хранение спелых персиков

Спелые персики лучше всего на вкус свежими — сочные, сладкие, идеальные для перекуса или летних десертов. Если вы не успеваете их съесть:

Переложите их в холодильник. Холод замедляет ферментативные процессы и сохраняет фрукт еще несколько дней.

Не храните долго, ведь даже в холоде персики остаются свежими только 3-5 дней.

Мойте только перед употреблением.

Нарезанные персики

Нарезанные персики хранятся гораздо меньше, поскольку мякоть быстро темнеет и окисляется:

Сбрызните ломтики лимонным или лаймовым соком — это замедлит потемнение. Положите в герметичный контейнер. Храните в холодильнике не более 3-4 дней.

Замораживание персиков

Персики прекрасно переносят замораживание, если сделать это правильно. Идеально для смузи, выпечки, компотов или даже домашних мороженых.

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Вскипятите воду и подготовьте миску с холодной водой и льдом. Сделайте небольшой крестик на «попке» каждого персика. Бросьте плоды в кипящую воду на 30 секунд, затем сразу в холодную. После бланширования кожура легко снимается руками. Удалите косточку, нарежьте на ломтики. Разложите кусочки в один слой на противень, застеленный пергаментом и поместите в морозильную камеру на 2-3 часа. Замороженные ломтики переложите в герметичный пакет или контейнер и оставьте в морозилке.

Срок хранения в морозильнике: 6-12 месяцев.

Советы

Не храните персики рядом с бананами или яблоками, они выделяют этилен, который ускоряет созревание.

Избегайте использования пакетов или закрытых емкостей при хранении неспелых плодов, им нужен доступ воздуха.

Если хотите ускорить созревание, положите персик в бумажный пакет вместе с яблоком.

Персики — нежный и прихотливый фрукт, который требует внимания. Но немного заботы и вы сможете наслаждаться их ароматом не только в разгар лета, но и холодными днями, открыв баночку с замороженными ломтиками.