Как правильно хранить цветную капусту, чтобы она не темнела и не портилась: полезные советы

Цветная капуста / © Associated Press

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Хорошая новость — цветная капуста может оставаться свежей до 10 дней, если хранить ее правильно. Издание Real Simple собрало практические советы, как сохранить вкус, текстуру и пользу этого овоща.

На что обращать внимание при покупке

Чтобы цветная капуста хранилась долго, важно начать с выбора качественного кочана. Вот как определить свежесть:

Цвет: идеально — чисто-белый или кремовый. Желтые или коричневые пятна свидетельствуют о старении или неправильном хранении.

Структура: плотная, упругая головка без разрыхленных или вялых частей.

Листья: зеленые, сочные, плотно облегающие кочан. Увядшие листья — сигнал, что овощ собрали давно.

Запах: свежий, почти нейтральный. Если есть кисловатый или «капустный» запах — овощ уже начинает портиться.

Как хранить целую цветную капусту

Не мойте перед хранением — влага ускоряет гниение.

Не держите в герметичном пакете, если кочан уже обернут в пленку — раскройте ее или проколите отверстия для циркуляции воздуха.

Идеально: заверните капусту в перфорированный пакет или полотенце и положите в отдел для овощей в холодильнике стеблем вверх. Так лишняя влага не накапливается возле соцветий.

Срок хранения: до 10 дней.

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Как хранить нарезанную капусту

Если вы уже поделили кочан на соцветия или купили готовую нарезку, позаботьтесь о защите от влаги:

Советы:

Хорошо промокните каждое соцветие бумажным или кухонным полотенцем.

Поместите в контейнер с крышкой, выстланный бумажным полотенцем или в пакет с отверстиями.

Храните в холодильнике как можно дальше от фруктов (особенно яблок и бананов), которые выделяют этилен и ускоряют порчу овощей.

Срок хранения: 3-5 дней.

Как заморозить цветную капусту

Замороженная цветная капуста — идеальное решение для тех, кто хочет иметь под рукой запас полезного овоща. Но чтобы сохранить текстуру и вкус, ее надо подготовить по правилам.

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Помойте и поделите капусту на соцветия. Бланшируйте: опустите в кипящую воду на 2 мин. Охладите: быстро переместите в миску с ледяной водой, чтобы остановить процесс приготовления. Высушите: тщательно промокните бумажными полотенцами. Заморозьте отдельно: разложите на подносе или доске в один слой и поставьте в морозильную камеру на 2-3 часа. Переложите в герметичный пакет или контейнер, подпишите дату.

Срок хранения в морозильной камере: до 8 месяцев.

Как разморозить

В холодильнике — на ночь или на несколько часов.

На кухонном столе — 1-2 часа.

В микроволновке — в режиме размораживания (не более 10-15 секунд).

После размораживания капусту можно размораживать:

запечь,

обжарить,

добавить в суп,

приготовить пюре.

Совет

Если осталось немного вареной или пареной капусты, не выбрасывайте ее, измельчите и добавьте в:

омлет или яичный микс,

запеканку,

крем-суп или соус,

начинку для пирожков или блинов.

Срок хранения цветной капусты

Целый кочан: холодильник, сухой, с вентиляцией — 7-10 дней

Нарезанные соцветия: в герметичном контейнере, холодильник: 3-5 дней

Вареная / приготовленная: холодильник, контейнер — до 3 дней

Замороженная (предварительно бланшированная): морозильная камера — до 8 месяцев

Секреты свежести

Не храните капусту во влажной среде.

Избегайте герметичных пакетов — плесень развивается без доступа воздуха.

Не мойте кочан до хранения.

Всегда храните капусту стеблем вверх.

Замораживайте только после бланширования, чтобы сохранить вкус и питательность.

Цветная капуста — настоящая звезда кулинарии, а правильное хранение поможет вам наслаждаться ее пользой и вкусом значительно дольше.

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