Как правильно хранить ягоды, чтобы они не портились

Лето – это пора сезонных ягод, вкусных, ароматных и насыщенных разными витаминами. Но вы, наверное, замечали, что часто ягоды очень быстро портятся и покрываются плесенью.

Эксперт Элис Бир рассказала Express о том, как хранить ягоды правильно, чтобы они как можно дольше оставались пригодными для употребления.

Вот несколько способов продлить срок хранения ягод и уменьшить вероятность их заплесневения в холодильнике.

Клубника, черника, малина, смородина и много других ягод часто продаются в супермаркетах или на рынках в пластиковых боксах с отверстиями, и, покупая такой бокс с ягодами, мы приносим их домой и, как правило, ставим в холодильник. Элис Бир объясняет, что ягоды очень пористые, нежные и с тонкой кожицей, и в результате они могут быстро разлагаться, образуя серо-голубую плесень или сплющиваясь.

Фото: Associated Press

"Решение этой проблемы заключается в том, чтобы положить ягоды в миску с чашкой уксуса и двумя чашками воды", - говорит эксперт. "Вы кладете ягоды в уксус на 10 минут, промываете их, сушите и кладете в емкость с бумажным полотенцем. Уксус убивает плесень на поверхности, но при этом ягоды также не пахнут уксусом, потому что их потом промыли. Но самое важное здесь - хранить их вместе с бумажными полотенцами - бумажные полотенца - ваш Бог, они впитывают влагу", - делится лайфхаком Элис.

Эксперт предлагает переложить ягоды в неглубокую емкость и накрыть это бумажным полотенцем. При таком хранении ягоды могут храниться до 10 дней, прежде чем сгниют.

Также важно избегать самых холодных зон в холодильнике для хранения ягод. Лучше всего хранить их спереди и в центре, где температура менее низкая. Это также поможет вам не забыть их съесть, так как они всегда будут перед глазами.

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