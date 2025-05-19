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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
3 мин

Как правильно и безопасно почистить мультиварку: полезные советы

Мультиварка — настоящее спасение на кухне: она варит, жарит, тушит, готовит на пару и даже помогает сделать йогурт. Но с такой функциональностью приходит и обязанность: ее нужно тщательно чистить.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как правильно и безопасно почистить мультиварку: полезные советы

Как правильно и безопасно почистить мультиварку: полезные советы / © Associated Press

Если вы не хотите, чтобы ваш любимый девайс начал неприятно пахнуть или терял эффективность, следует знать, как правильно ухаживать за всеми его деталями. В своей статье издание Real Simple рассказало, как легко, быстро и безопасно очистить мультиварку в домашних условиях.

Важность регулярной очистки

Регулярная чистка не только обеспечивает гигиеничность прибора, но и продлевает срок службы. Еда часто оставляет после себя жир, остатки, пригоревшие кусочки и запахи, особенно в уплотнительном кольце. Если эти остатки вовремя не удалять, устройство может потерять герметичность или начать работать некорректно.

Идеальный график очистки:

  • После каждого использования промойте внутреннюю чашу, крышку и уплотнительное кольцо.

  • 1 раз в месяц — проведите глубокую очистку с использованием уксуса или соды, чтобы избавиться от запахов и известкового налета.

Перед началом уборки

  • Перед началом уборки всегда выключайте мультиварку из розетки.

  • Дождитесь полного охлаждения прибора.

  • Избегайте попадания воды на внешнее основание, где расположены электрические компоненты.

Как почистить мультиварку обычным средством для мытья посуды

Это самый простой и эффективный метод ежедневного ухода.

Что вам понадобится:

  • Влажная тряпка или кухонное полотенце

  • Мягкая неабразивная губка

  • Жидкость для мытья посуды с эффектом обезжиривания

  • Маленькая щетка или старая зубная щетка

Что делать:

  1. Разберите прибор: извлеките внутреннюю кастрюлю, крышку, уплотнительное кольцо, решетку для приготовления на пару, сборник конденсата и антиблокировочный экран.

  2. Протрите основание: влажной тряпкой осторожно протрите наружную часть прибора. Внутреннюю часть можно слегка протереть, но избегайте попадания воды.

  3. Очистите от остатков пищи: используйте щетку, чтобы удалить засохшие остатки пищи в щелях, на краях крышки или на дне внутренней кастрюли.

  4. Вымойте детали: замочите все съемные части в горячей воде с моющим средством. Хорошо промойте губкой и тщательно высушите.

Как очистить уплотнительное кольцо и избавиться от запахов

Силиконовое уплотнительное кольцо — главный «виновник» неприятных запахов в мультиварке. Из-за структуры силикона оно легко впитывает ароматы чеснока, карри или рыбы.

Вариант 1: очистка в посудомоечной машине

  1. Снимите кольцо с крышки.

  2. Положите его на верхнюю полку посудомоечной машины.

  3. Запустите обычный цикл мойки — этого часто достаточно.

Вариант 2: очищение паром с уксусом и цитрусовыми

  1. Вставьте уплотнительное кольцо в крышку.

  2. Во внутреннюю кастрюлю налейте 2 стакана белого уксуса (добавьте цедру лимона или апельсина для аромата).

  3. Закройте крышку и запустите режим «Пара» на 2–3 мин.

  4. После завершения — снимите кольцо, промойте водой и дайте высохнуть на воздухе.

Как удалить запах или пятна из внутренней чаши

Иногда даже нержавеющая сталь может оставаться с пятнами или неприятным запахом.

Способ с уксусом

  1. Налейте в кастрюлю 1 стакан белого уксуса.

  2. Оставьте на 5–10 мин.

  3. Вылейте уксус, тщательно промойте водой и высушите.

Дополнительно: можно добавить немного пищевой соды на губку для легкого скрабования. Это поможет удалить остатки жира или известкового налета.

Советы

  • Мойте мультиварку сразу после использования во избежание прилипания остатков пищи.

  • Храните мультиварку открытой, не закрывайте крышку полностью — это предотвращает затхлый запах.

  • Пусть у вас будет несколько уплотнительных колец: одно для основных блюд, другое для десертов или нейтральных продуктов.

  • Регулярно проверяйте уплотнительное кольцо на наличие трещин или деформации. При необходимости — замените.

Уход за мультиваркой — это не сложно, если знать несколько простых правил. Регулярная чистка не только защищает вас и вашу семью от бактерий и неприятного запаха, но обеспечивает стабильную и безопасную работу прибора. Помните: чем бережнее вы относитесь к своей кухонной технике, тем дольше она будет вам служить.

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