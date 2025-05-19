Как правильно и безопасно почистить мультиварку: полезные советы / © Associated Press

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Если вы не хотите, чтобы ваш любимый девайс начал неприятно пахнуть или терял эффективность, следует знать, как правильно ухаживать за всеми его деталями. В своей статье издание Real Simple рассказало, как легко, быстро и безопасно очистить мультиварку в домашних условиях.

Важность регулярной очистки

Регулярная чистка не только обеспечивает гигиеничность прибора, но и продлевает срок службы. Еда часто оставляет после себя жир, остатки, пригоревшие кусочки и запахи, особенно в уплотнительном кольце. Если эти остатки вовремя не удалять, устройство может потерять герметичность или начать работать некорректно.

Идеальный график очистки:

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После каждого использования промойте внутреннюю чашу, крышку и уплотнительное кольцо.

1 раз в месяц — проведите глубокую очистку с использованием уксуса или соды, чтобы избавиться от запахов и известкового налета.

Перед началом уборки

Перед началом уборки всегда выключайте мультиварку из розетки.

Дождитесь полного охлаждения прибора.

Избегайте попадания воды на внешнее основание, где расположены электрические компоненты.

Как почистить мультиварку обычным средством для мытья посуды

Это самый простой и эффективный метод ежедневного ухода.

Что вам понадобится:

Влажная тряпка или кухонное полотенце

Мягкая неабразивная губка

Жидкость для мытья посуды с эффектом обезжиривания

Маленькая щетка или старая зубная щетка

Что делать:

Разберите прибор: извлеките внутреннюю кастрюлю, крышку, уплотнительное кольцо, решетку для приготовления на пару, сборник конденсата и антиблокировочный экран. Протрите основание: влажной тряпкой осторожно протрите наружную часть прибора. Внутреннюю часть можно слегка протереть, но избегайте попадания воды. Очистите от остатков пищи: используйте щетку, чтобы удалить засохшие остатки пищи в щелях, на краях крышки или на дне внутренней кастрюли. Вымойте детали: замочите все съемные части в горячей воде с моющим средством. Хорошо промойте губкой и тщательно высушите.

Как очистить уплотнительное кольцо и избавиться от запахов

Силиконовое уплотнительное кольцо — главный «виновник» неприятных запахов в мультиварке. Из-за структуры силикона оно легко впитывает ароматы чеснока, карри или рыбы.

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Вариант 1: очистка в посудомоечной машине

Снимите кольцо с крышки. Положите его на верхнюю полку посудомоечной машины. Запустите обычный цикл мойки — этого часто достаточно.

Вариант 2: очищение паром с уксусом и цитрусовыми

Вставьте уплотнительное кольцо в крышку. Во внутреннюю кастрюлю налейте 2 стакана белого уксуса (добавьте цедру лимона или апельсина для аромата). Закройте крышку и запустите режим «Пара» на 2–3 мин. После завершения — снимите кольцо, промойте водой и дайте высохнуть на воздухе.

Как удалить запах или пятна из внутренней чаши

Иногда даже нержавеющая сталь может оставаться с пятнами или неприятным запахом.

Способ с уксусом

Налейте в кастрюлю 1 стакан белого уксуса. Оставьте на 5–10 мин. Вылейте уксус, тщательно промойте водой и высушите.

Дополнительно: можно добавить немного пищевой соды на губку для легкого скрабования. Это поможет удалить остатки жира или известкового налета.

Советы

Мойте мультиварку сразу после использования во избежание прилипания остатков пищи.

Храните мультиварку открытой, не закрывайте крышку полностью — это предотвращает затхлый запах.

Пусть у вас будет несколько уплотнительных колец: одно для основных блюд, другое для десертов или нейтральных продуктов.

Регулярно проверяйте уплотнительное кольцо на наличие трещин или деформации. При необходимости — замените.

Уход за мультиваркой — это не сложно, если знать несколько простых правил. Регулярная чистка не только защищает вас и вашу семью от бактерий и неприятного запаха, но обеспечивает стабильную и безопасную работу прибора. Помните: чем бережнее вы относитесь к своей кухонной технике, тем дольше она будет вам служить.