Как правильно играть с котом: советы от ветеринара

Игры – неотъемлемая часть активности любимцев. Чтобы игры для кота были безопасными и интересными, ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина, рекомендует соблюдать несложные правила.

Цель игры – не просто высвобождение энергии, а возможность проявлять естественное поведение, развивать когнитивные способности. Следуйте этапам игры:

1. У кота должны проявиться инстинкты, естественная заинтересованность в объекте "охоты";

2. Дайте животному поймать объект (из-за этого я не рекомендую какие-либо лазерные игры);

3. Угостите лакомством после успешной "охоты";

4. Не забирайте "добычу" сразу, дайте любимцу тщательно "изучить" полученный объект.

Игрушки для игр-охот лучше хранить в отдельном месте, чтобы они не были в постоянном доступе для животного. Вместо этого можно оставлять интеллектуальные, релаксирующие игрушки.

Иногда опекунам кажется, что животное не любит играть. Однако попробуйте разные виды игр и игрушек, ведь у каждого хвостика есть собственные предпочтения.

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