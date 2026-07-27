Как правильно использовать картон: 4 умных способа извлечь из мусора пользу для сада

Картон в саду / © Credits

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У большинства из нас накопилось много картонных коробок от всех наших онлайн-заказов, но вместо того, чтобы выбрасывать их в контейнер для переработки, вы можете переделать их у себя во дворе ив саду. Они могут помочь решить различные распространённые проблемы садоводства, и, что самое лучшее, они бесплатны.

Поэтому, независимо от того, боретесь ли вы с сорняками, вредителями или просто хотите легко расширить свой сад, картон — ваше новое секретное оружие. Существует множество умных способов использования картона в вашем саду, иGardeningKnowHowпредлагает четыре лучших хитрости, которые стоит попробовать.

Уничтожение сорняков естественным путем

Возможно, вы хотите разбить органический сад или просто защитить маленьких детей и домашних животных от вредных химических веществ в вашем саду. В любом случае, картон — ваш новый лучший друг. Использование картона для подавления сорняков — это, безусловно, самый эффективный и безопасный способ их уничтожения.

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Чтобы уничтожить сорняки естественным способом, просто положите развернутую картонную коробку на участок, который вы хотите покрыть. Наложите листы картона внахлест не менее чем на 5–10 см, а затем добавьте слой мульчи. Убедитесь, что толщина слоя мульчи составляет не менее 5 см, чтобы замедлить рост сорняков.

Со временем картон и мульча разложатся и вернут органическое вещество в почву. Этот метод обогащает почву питательными веществами и улучшает её структуру, подобно тому, как если бы вы добавили в свой сад компост.

В зависимости от степени засорённости вашего сада вам, возможно, придётся повторно насыпать больше мульчи в середине лета. Но если вы уложите картон ранней весной, прежде чем сорняки успеют укорениться, то к лету ваш сад будет практически свободен от сорняков.

Сделайте новую грядку

Вы также можете использовать картон, чтобы сделать новую грядку на траве. Для этого вам нужно будет применить тот же метод, что и описан выше для борьбы с сорняками. Однако для достижения наилучших результатов следует обрезать грядку, прежде чем укладывать картон и добавлять мульчу.

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Сначала с помощью шланга или веревки обозначьте контур вашей новой грядки. Затем сделайте надрез в дерне лопатой с прямым лезвием или инструментом для обрезки краев, чтобы сформировать бордюр вашей новой грядки.

Затем разложите листы картона. Вы можете поливать картон из шланга или лейки, чтобы он быстрее разложился или чтобы его не сдувало в ветреный день. Затем добавьте толстый слой мульчи — 10 см достаточно для начала процесса.

Чтобы посадить растения, вы можете либо убрать мульчу, вырезать отверстие в картоне острым шпателем или ножом, а затем выкопать посадочную ямку, чтобы посадить нужное растение. Или же вы можете сначала расставить растения после подготовки грядки и посадить их, прежде чем уложить картон. После посадки аккуратно разложите вокруг листы картона.

Сделайте ловушку для слизней

Забудьте об использовании пива для уничтожения слизней! Вы можете сделать гуманную, экологичную ловушку для слизней и улиток в своём саду из куска картона. Лучший способ избавиться от слизней и улиток — положить влажный кусок картона на землю в вашем саду рядом с любимыми растениями моллюсков. Они, как правило, охотятся на листовые растения, такие как хосты и салат, или на капустные, такие как брокколи и капуста.

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Оставьте кусочек в саду на ночь, а утром заберите его — он должен быть покрыт слизнями и улитками. Осторожно удалите вредителей и выбросьте их подальше от вашего сада.

Бесплатно заполняйте высокие грядки

Если вы только что построили или купили новую высокую грядку, то самое время начать запасаться картоном. Не тратьте деньги на ландшафтную ткань для дна ваших грядок. Она просто рвётся и запутывается в сорняках, что в конечном итоге создаёт гораздо большую проблему, чем та, которую она когда-либо решала.

Оставляя дно вашей высокой грядки открытым и доступным для почвы под ней, вы также позволяете растениям развивать более глубокую корневую систему и дольше удерживать влагу, а это значит, что поливать придется реже. Вместо того чтобы использовать ландшафтную ткань для предотвращения роста сорняков на ваших грядках, возьмите те старые картонные коробки из контейнера для переработки.

Разровняйте коробки и уложите их на дно вашей высокой грядки. Это предотвратит прорастание сорняков сквозь почву после заполнения высоких грядок, но со временем они разложатся и позволят корням ваших растений прорасти глубоко в родную почву.

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Вы можете использовать картон в качестве базового слоя на высокой грядке. После того как вы уложите картон, разложите его слоями, затем добавьте компост, вашу любимую почвенную смесь и посадите растения. Ваши грядки будут свободны от сорняков и будут процветать всё лето, требуя меньшего полива.

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