Как правильно извиняться перед кошкой, чтобы она вас простила

Вероятно, у многих владельцев кошек были ситуации, когда вы случайно как-то ее обидели, например, наступили на хвост или повысили голос за какую-то ее шалость. Теперь, конечно, вы сожалеете о своих действиях и хотите, чтобы все вернулось на круги своя, но как сказать кошке, что вы сожалеете? А даже если вы извинились, поймет ли кошка это?

Согласно Jaw-Dropping Facts, прежде чем броситься извиняться, важно вначале понаблюдать за языком тела кошки. Вполне возможно, что ей нужно немного побыть наедине, прежде чем она будет готова снова иметь вами дело.

Если вы просто наступили им на хвост, погоня за ними вызовет только больший стресс и страх. Когда вы хотите загладить свою вину, лучше всего подождать, пока кошка подойдет к вам сама.

Помните, что опущенный хвост, выгнутая спина или приплюснутые уши — верные признаки того, что вашей кошке угрожают, и ей нужно немного места, прежде чем вы попытаетесь исправить ситуацию. А вот расслабленные уши, вертикальный хвост или расслабленная поза тела — все это положительные признаки языка тела, указывающие на то, что ваш питомец готов к общению с вами.

Когда ваша кошка наконец расслабится, вы можете извиниться, поговорив с ней спокойным тоном и медленно моргая. Кошки узнают ваш голос и реагируют на ваши голосовые и мимические сигналы. Кошки любят лакомства, поэтому предложение им некоторых из их любимых, также разговор с ними тихим голосом помогает создать положительные ассоциации. Это отличный способ показать им, что вам действительно жаль.

Как долго кошки злятся?

Из-за особенностей работы кратковременной памяти, кошки обычно забывают единичные неприятные события в течение 16 часов. Поэтому, если вы случайно наступите кошке на хвост и извинитесь, кошка не будет держать на вас зла. Однако кошки помнят жестокое обращение всю оставшуюся жизнь.

Как узнать, простила ли вас кошка

Если вы обеспокоены тем, что ваша кошка может за что-то на вас обижаться, важно понаблюдать за ее поведением. Если вона продолжает прятаться от вас или пытается избегать вас после негативного опыта, это может быть признаком того, что она все еще переживает произошедшее и еще не чувствует себя в безопасности рядом с вами. Точно так же, если ваш питомец поджимает хвост, прижимает его или прижимает уши, когда вы находитесь рядом, это может быть признаком того, что ему все еще не хватает доверия к вам.

Напротив, если ваша кошка демонстрирует расслабленный язык тела и не проявляет никаких признаков страха или беспокойства в вашем присутствии, это хороший знак того, что она вас простила. Еще лучше, если ваша кошка приближается к вам, массирует вас, трется о вас или даже мурлычет и спит рядом с вами, это явный признак того, что она уже отпустила инцидент и снова чувствует себя комфортно в вашем присутствии.

Не целуйте и не обнимайте кошку в качестве извинения

Если вы причинили кошке боль и хотите извиниться перед ней, чтобы вернуть ей доверие, не поддавайтесь искушению немедленно обнять или поцеловать ее. С точки зрения кошки, крепкие объятия или приближение лица к ней могут быть восприняты как угроза, а не как успокаивающее действие.

Распространенные действия, которые могут подорвать доверие вашей кошки

Есть несколько способов непреднамеренно подорвать доверие между вами и вашей кошкой. Если вы регулярно заставляете ее делать то, чего она не хочет, это может создать дистанцию между вами. Распространенными примерами являются стрессовые ситуации со стрижкой ногтей или принуждение к тому, чтобы находиться рядом с посетителями, когда они этого не хотят. Кроме того, если напугать их внезапными громкими звуками, они могут связать ваше присутствие со страхом и тревогой. Имейте в виду, что многие кошки не любят, когда их берут на руки. Если постоянно брать их на руки и укачивать, как ребенка, когда они этого не хотят, это может привести к негативным ассоциациям и отсутствию доверия.

Постоянные крики или даже удары кошки также могут подорвать ее доверие. Помните, гнев не учит кошку «хорошему поведению», он просто учит ее бояться вас.

Как извиниться перед кошкой после стрессового визита к ветеринару или груминга

Определенные события могут вызвать у кошек стресс, поэтому важно обеспечить им уверенность и комфорт, чтобы помочь справиться со стрессом. Если вы заметили, что ваша кошка расстроена изменениями в распорядке дня, например, приходом гостей или ремонтными работами, рассмотрите возможность использования успокаивающих средств в доме, например, спреев с кошачьими феромонами для снятия стресса. Кошачьи феромоны — это запаховые сигналы, которые кошки естественным образом производят, чтобы общаться и метить свою территорию. Эти спреи с феромонами имитируют эти сигналы и могут помочь создать у вашей кошки ощущение близости и безопасности.

Если ваша кошка расстроена визитами к грумеру, интернату или ветеринару, проконсультируйтесь с ветеринаром о возможных успокаивающих средствах. Они могут порекомендовать безрецептурные препараты или прописать лекарства, чтобы облегчить беспокойство вашей кошки.

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