ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
164
Время на прочтение
2 мин

Как правильно мыть грибы: интересные советы

Миф о том, что грибы нельзя мыть, развенчан. И сегодня мы расскажем, как это делать правильно, чтобы они оставались ароматными, хрустящими и вкусными.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Грибы

Грибы / © ТСН

Долгие годы кулинарный мир жил с убеждением: «никогда не мойте грибы». Вроде бы они впитают воду и потеряют вкус. На самом деле — это миф, об этом рассказало издание Martha Stewart. Грибы на 90% состоят из воды, поэтому несколько дополнительных капель ничего не изменят. Во время готовки они все равно теряют влагу, а значит — избыток просто испарится.

Единственное правило, мойте грибы непосредственно перед приготовлением, ведь влажные грибы быстрее портятся в холодильнике.

Классика — шампиньоны

Эти грибы обычно растут в контролируемых условиях, поэтому загрязнение на них минимальное. Однако иногда на шляпках остается частичка торфа или земли.

Как мыть:

  1. Отрежьте ножки, но не выбрасывайте, они замечательные для бульона или начинки.

  2. Наберите в миску холодной воды, погрузите грибы и осторожно покрутите руками, чтобы смыть грязь.

  3. Сразу слейте воду, не оставляйте грибы в ней надолго.

  4. Выложите на кухонное полотенце и слегка промокните.

Совет: если вам нравится процесс, можно использовать специальную мягкую щеточку для грибов, это замечательный «медитативный» ритуал.

Изящные вешенки и майтаке, известные как «грибы-бараньи головы»

Такие грибы — легкие, нежные, с тонкими лепестками, поэтому требуют деликатного подхода. Вешенки обычно очень чистые, достаточно короткого полоскания в воде и промокания полотенцем.

Майтаке:

  1. Подрежьте основу.

  2. Замочите на 5 мин в миске с водой.

  3. Осторожно встряхните и просушите. Идеально подойдет салатная центрифуга, она быстро и бережно убирает избыток влаги.

Если центрифуги нет, заверните грибы в тонкое полотенце и слегка «раскрутите» в воздухе, лучше на балконе.

Лисички, сморчки, дикие вешенки

Дикорастущие грибы требуют больше внимания, в них часто есть песок, мелкие насекомые, остатки листьев или коры.

Дикие вешенки:

  • Порежьте на куски.

  • Окуните в воду, слегка перемешайте.

  • Промокните полотенцем и готово.

Лисички:

  • Если грибы чистые, быстрого полоскания достаточно.

  • Если же в них есть крошечные отверстия от насекомых, сделайте соленую ванну: 1 ст. л соли на 1 л воды, замочите грибы на 20 мин. Повторите при необходимости.

Соленая вода поможет «выселить» мелких гостей из леса и не повредить гриб.

Сморчки:

Их пористая структура требует специального подхода.

  • Сначала осторожно почистите мягкой щеткой.

  • Затем разрежьте пополам и промойте в миске с водой.

  • Просушите в центрифуге или на полотенце.

Кулинарные секреты

  • Не мойте грибы заранее. Влага ускорит порчу.

  • Не используйте горячую воду, холодная сохраняет текстуру.

  • Не пересушивайте, немного влажности поможет во время обжарки, грибы равномерно прогреются.

  • Под рукой держите полотенца из хлопка или бумажные салфетки, они впитывают воду и не повреждают поверхность.

Мытье грибов — это не табу, а часть заботы о вкусе и чистоте блюда. Главное — действовать быстро, аккуратно и сушить сразу после промывки.

Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie