Как правильно мыть грибы: интересные советы

Долгие годы кулинарный мир жил с убеждением: «никогда не мойте грибы». Вроде бы они впитают воду и потеряют вкус. На самом деле — это миф, об этом рассказало издание Martha Stewart. Грибы на 90% состоят из воды, поэтому несколько дополнительных капель ничего не изменят. Во время готовки они все равно теряют влагу, а значит — избыток просто испарится.

Единственное правило, мойте грибы непосредственно перед приготовлением, ведь влажные грибы быстрее портятся в холодильнике.

Классика — шампиньоны

Эти грибы обычно растут в контролируемых условиях, поэтому загрязнение на них минимальное. Однако иногда на шляпках остается частичка торфа или земли.

Как мыть:

Отрежьте ножки, но не выбрасывайте, они замечательные для бульона или начинки. Наберите в миску холодной воды, погрузите грибы и осторожно покрутите руками, чтобы смыть грязь. Сразу слейте воду, не оставляйте грибы в ней надолго. Выложите на кухонное полотенце и слегка промокните.

Совет: если вам нравится процесс, можно использовать специальную мягкую щеточку для грибов, это замечательный «медитативный» ритуал.

Изящные вешенки и майтаке, известные как «грибы-бараньи головы»

Такие грибы — легкие, нежные, с тонкими лепестками, поэтому требуют деликатного подхода. Вешенки обычно очень чистые, достаточно короткого полоскания в воде и промокания полотенцем.

Майтаке:

Подрежьте основу. Замочите на 5 мин в миске с водой. Осторожно встряхните и просушите. Идеально подойдет салатная центрифуга, она быстро и бережно убирает избыток влаги.

Если центрифуги нет, заверните грибы в тонкое полотенце и слегка «раскрутите» в воздухе, лучше на балконе.

Лисички, сморчки, дикие вешенки

Дикорастущие грибы требуют больше внимания, в них часто есть песок, мелкие насекомые, остатки листьев или коры.

Дикие вешенки:

Порежьте на куски.

Окуните в воду, слегка перемешайте.

Промокните полотенцем и готово.

Лисички:

Если грибы чистые, быстрого полоскания достаточно.

Если же в них есть крошечные отверстия от насекомых, сделайте соленую ванну: 1 ст. л соли на 1 л воды, замочите грибы на 20 мин. Повторите при необходимости.

Соленая вода поможет «выселить» мелких гостей из леса и не повредить гриб.

Сморчки:

Их пористая структура требует специального подхода.

Сначала осторожно почистите мягкой щеткой.

Затем разрежьте пополам и промойте в миске с водой.

Просушите в центрифуге или на полотенце.

Кулинарные секреты

Не мойте грибы заранее. Влага ускорит порчу.

Не используйте горячую воду, холодная сохраняет текстуру.

Не пересушивайте, немного влажности поможет во время обжарки, грибы равномерно прогреются.

Под рукой держите полотенца из хлопка или бумажные салфетки, они впитывают воду и не повреждают поверхность.

Мытье грибов — это не табу, а часть заботы о вкусе и чистоте блюда. Главное — действовать быстро, аккуратно и сушить сразу после промывки.